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Заместитель министра сельского хозяйства Евгений НЕПОКЛОНОВ

Регионы рассказали о сложностях электронной ветсертификации

Замглавы Минсельхоза Евгений Непоклонов поручил создать рабочие группы по внедрению электронной ветеринарной сертификации во всех регионах. По закону, оформление ветеринарно-сопроводительных документов в электронном виде станет обязательным с 2018 г.

Заместитель министра сельского хозяйства РФ Евгений Непоклонов провел с регионами Приволжского и Уральского федеральных округов селекторное совещание по внедрению системы электронной ветсертификации.

Замглавы Минсельхоза напомнил, что в соответствии с требованиями законодательства и поручениями правительства, система ЭВС должна быть внедрена с 1 января 2018 г.

«Важно обеспечить внедрение электронной ветеринарной сертификации для всех участников процесса – производителей животноводческой продукции, переработчиков и торговых сетей», – заявил Евгений Непоклонов.

Он отметил, что по внедрению электронной ветсертификации среди регионов ПФО и УФО лидируют Кировская область (выдано более 2,4 млн сертификатов), Челябинская область (свыше 3,8 млн документов) и Татарстан (более 2,8 миллиона).

Как сообщили Fishnews в пресс-службе Минсельхоза, на совещании представители региональных органов власти, ветслужб доложили о готовности к переходу на электронную ветеринарную сертификацию в указанные сроки. Они также рассказали об основных проблемах, с которыми сталкиваются при внедрении системы. Среди них сбои в работе ФГИС «Меркурий», в которую заносятся данные электронной ветсертификации, несовершенства защиты информации, отсутствие связи между ветеринарными сертификатами на сырье и ингредиенты и сертификатами на готовую продукцию и др.

Заместитель министра поручил создать рабочие группы по внедрению ЭВС во всех регионах и обеспечить эффективную и оперативную подачу сведений электронной ветсертификации в информационную систему «Меркурий».

В совещании также участвовали представители департамента ветеринарии Минсельхоза России, Россельхознадзора и региональных органов АПК.

Fishnews

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