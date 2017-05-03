03 мая 2017 года

ПИНРО подготовил нормы выхода при производстве «охлажденки»

Полярный НИИ морского рыбного хозяйства и океанографии разработал нормы отходов, потерь, выхода готовой продукции и расхода сырья при производстве охлажденной продукции из рыб Северного бассейна. Документ введен в действие с 24 апреля.

Нормы согласованы Всероссийским НИИ рыбного хозяйства и океанографии и управлением науки и образования Росрыболовства. Утвердил документ заместитель руководителя федерального агентства Василий Соколов.

Как сообщает корреспондент Fishnews, ПИНРО подготовил нормы отходов, потерь, выхода при производстве продукции из зубатки (пестрой, синей и полосатой), морской камбалы и камбалы-ерша, морского окуня, черного палтуса и сайды. В институте отметили, что коэффициенты разработаны на основе обработки большого массива опытно-контрольных работ и являются «средневзвешенными». Показатели рекомендуется использовать предприятиям всех форм собственности. При этом за компаниями остается право разрабатывать «Индивидуальные нормы…», если значения коэффициентов по какой-то причине не отражают реального положения дел на производстве.

Напомним, ранее новые сборники по нормам выхода продукции, производимой из уловов Дальнего Востока, подготовил ТИНРО-Центр.

Fishnews