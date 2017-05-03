ПИНРО подготовил нормы выхода при производстве «охлажденки»

03 мая 2017 года
Аукцион по распределению участков для аквакультуры был объявлен в Приморье в сентябре прошлого года, однако территориальное управление ФАС посчитало, что при проведении торгов были допущены нарушения.
Запрет на промышленную добычу омуля в Байкале начнет действовать уже с середины года, сообщил глава Росрыболовства Илья Шестаков. Он также рассказал об усилиях по скорейшему восстановлению запасов этого вида.
02 мая 2017 года
По итогам Seafood Expo Global 2017 в Брюсселе «Русская рыбопромышленная компания» отметила положительный эффект от участия в национальном стенде России с точки зрения отраслевого представительства и привлечения посетителей.
Комиссия РСПП по рыбному хозяйству и аквакультуре обобщила итоги форума «Рыбная отрасль: юридические аспекты развития». В рекомендациях для Правительства РФ и Госдумы нашли отражение актуальные вопросы правового регулирования деятельности рыбохозяйственного комплекса.
На разных стадиях рассмотрения в Госдуме находится около 10 законопроектов по вопросам, связанным с правами КМНС. Об этом шла речь на круглом столе, организованном профильным комитетом ГД.
Креветколовы Фарерских островов испытывают трудности с заходом в воды РФ из северных районов Шпицбергена: контрольные пункты находятся далеко от района промысла. Глава Росрыболовства Илья Шестаков отметил, что над совершенствованием системы работают.
03 мая 2017 года
Аукцион по распределению участков для аквакультуры был объявлен в Приморье в сентябре прошлого года, однако территориальное управление ФАС посчитало, что при проведении торгов были допущены нарушения.
За первый квартал 2017 г. компании Ирана отправили в Россию почти 600 тонн рыбы и морепродуктов – это сопоставимо с объемами экспорта за весь прошлый год, заявил гендиректор Иранской рыболовной организации по вопросам улучшения качества Иса Голшахи.
Комплексные инженерные решения для холодильного оборудования в рыбопереработке позволяют снизить потребление электричества и сэкономить немалые деньги, считает генеральный директор ООО «Колд Трейд» Павел Клименко.
За первый сезон минтаевой путины инспекторы выявили 54 нарушения в сфере охраны морских биоресурсов. В основном фиксировались несоответствие ССД промысловой документации, неучтенная продукция на борту, превышение допустимого выхода икры и прилова молоди.
Замглавы Минсельхоза Евгений Непоклонов поручил создать рабочие группы по внедрению электронной ветеринарной сертификации во всех регионах. По закону, оформление ветеринарно-сопроводительных документов в электронном виде станет обязательным с 2018 г.
Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил министерствам проработать вопрос о поддержании биоразнообразия Волги. Ведомствам также предстоит определиться с необходимым финансированием этих мероприятий.
Запрет на промышленную добычу омуля в Байкале начнет действовать уже с середины года, сообщил глава Росрыболовства Илья Шестаков. Он также рассказал об усилиях по скорейшему восстановлению запасов этого вида.
02 мая 2017 года
Истекают сроки, на которые были избраны меры пресечения в отношении директора ТИНРО-Центра Льва Бочарова и его первого заместителя Юрия Блинова. В поддержку руководства института выступили отраслевые ассоциации, коллеги-ученые, рыбацкие компании.
Правительство утвердило механизм возмещения затрат на приобретение новых судов взамен сданных на утилизацию. Эта мера господдержки направлена, в частности, на повышение эффективности рыболовства.
По итогам Seafood Expo Global 2017 в Брюсселе «Русская рыбопромышленная компания» отметила положительный эффект от участия в национальном стенде России с точки зрения отраслевого представительства и привлечения посетителей.