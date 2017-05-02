03 мая 2017 года

Правильная схема – путь к сохранению тепла

Комплексные инженерные решения для холодильного оборудования в рыбопереработке позволяют снизить потребление электричества и сэкономить немалые деньги, считает генеральный директор ООО «Колд Трейд» Павел Клименко.

Какими путями можно добиться снижения потребления электроэнергии на самом «прожорливом» участке производства – в системе заморозки и хранения продукции, генеральный директор компании «Колд Трейд» Павел Клименко рассказал в рамках презентации на площадке выставки Seafood Expo Global в Брюсселе.

«Уменьшить расход электроэнергии можно путем грамотно выбранных инженерных технических решений», – отметил эксперт. При этом важно учитывать тип компрессорного агрегата (в зависимости от объема производимой продукции) и возможность плавного регулирования его производительности, тип применяемого хладагента, способ пуска электродвигателя компрессора.

Ключевым вопросом становится выбор схемы холодоснабжения. По словам Павла Клименко, как правило, централизованная схема значительно эффективней в сравнении с децентрализованной. «Один холодильник, рассчитанный на хранение 1000 тонн рыбопродукции, потребляет значительно меньше электроэнергии, чем четыре десятка сорокафутовых холодильных контейнеров со своими маленькими системами холодоснабжения, которые в сумме также дают те же 1000 тонн вместимости», – рассказал Fishnews руководитель ООО «Колд Трейд».

Еще один способ сэкономить – рекуперация тепла. Это энергосберегающая технология, позволяющая собрать тепло, которое выбрасывается в атмосферу, и перенаправить его на другие полезные нужды. Как подчеркнул Павел Клименко, максимально эффективное использование системы рекуперации достигается только при использовании централизованной системы холодоснабжения, где спроектирована общая группа конденсаторного оборудования, от которой можно спокойно отобрать примерно 9-12% тепла.

«Допустим, в системе холодоснабжения для заморозки 170 тонн рыбы в сутки и холодильника с объемом хранения 2000 тонн тепловая нагрузка на конденсаторное оборудование составит суммарно 1890 кВт. Соответственно мы имеем возможность собрать примерно 220 кВт тепла, которые можно использовать на абсолютно любые нужды», – привел пример гендиректор компании.

Возвращенное тепло часто используется для подогрева грунтов в низкотемпературных камерах хранения и замораживания, подогрева воды из скважины, обогрева помещения АБК или уличных площадок.

«В этих решениях нет ничего сверхъестественного, они применялись десятки лет, но сегодня в нашей стране зачастую забыты и не используются. В отличие от зарубежных стран, где такие решения используются практически на всех крупных системах холодоснабжения. И наибольший эффект они дают опять-таки в одной централизованной системе холодоснабжения, оптимизированной для нужд и задач конкретного заказчика», – подытожил Павел Клименко.

Fishnews