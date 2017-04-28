Брюссельские маршруты российского экспорта

С 25 по 27 апреля в столице Бельгии прошла 25-я выставка Seafood Expo Global / Seafood Processing Global. Российскую рыбную индустрию на крупнейшем отраслевом смотре представили два десятка предприятий, как и год назад объединенных в рамках национального стенда и охватывающих географию от Мурманска до Камчатки.

Россия удвоила присутствие в Брюсселе

В этом году Seafood Expo Global собрала более 1800 компаний-участниц из 79 стран мира, представляющих все секторы рыбной индустрии. На протяжении трех дней рыба и морепродукты, оборудование и сопутствующие услуги предлагались вниманию ведущих игроков рыбного рынка – импортеров, экспортеров, оптовиков, переработчиков, ресторанов, супермаркетов, гостиниц и других компаний розничной торговли и общественного питания.

Национальный павильон России в Брюсселе объединил два десятка рыбодобывающих и перерабатывающих предприятия – вдвое больше, чем в прошлом году. Среди них «Южно-Курильский рыбокомбинат», Ocean Trawlers, «Витязь-Авто», «Архангельский траловый флот», «Русская рыбопромышленная компания», «Сигма Марин Технолоджи», «Балтийский берег», РК «Восток-1», «Северные морепродукты», ГК «Вариант», «Сириус», «Азиатско-Тихоокеанская рыбная компания», «Новая Аляска Волхов», «Камшат» и другие.

На открытии выставки руководитель Росрыболовства Илья Шестаков осмотрел российскую экспозицию и поблагодарил руководителей компаний, приехавших в Брюссель. «Второй раз мы представляем Россию единым стендом. Это очень важно, показательно, – заявил глава федерального агентства. – За последние годы рыбацкая отрасль перестала быть разрозненной, а объединяется и консолидируется для решения общих задач».

Он отметил, что для успешной конкуренции с мировыми производителями крайне важно понимание новых рынков и правильное позиционирование российской продукции глубокой переработки. «Участие в авторитетных выставках Брюсселя и Циндао и, конечно, организация в России первого отраслевого форума и выставки видятся логичными и целесообразными шагами на этом пути», – выразил мнение Илья Шестаков.

Контакты и контракты

В дни выставки национальный стенд и особенно ресторанная зона превратились в площадку для презентаций, встреч и переговоров участников российской делегации с представителями смежных отраслей – банковских кругов, ретейла, ресторанного бизнеса, производителей и поставщиков технологического оборудования. Компании приехали в Брюссель с разными задачами и по-разному расценивали опыт участия в отраслевых форумах.

Seafood Expo Global позволяет максимально приблизиться к потребителям продукции, понять их реальные запросы и потребности, уверен генеральный директор ООО ПКФ «Южно-Курильский рыбокомбинат» Константин Коробков. «С учетом того, что мы ориентируемся не на конечного потребителя, а скорее на опт и мелкий опт, такие мероприятия нам очень интересны. Мы приглашаем на стенд постоянных и перспективных клиентов, показываем им то, что мы делаем и планируем делать, и получаем обратную связь. Виды упаковки, сроки поставки, объемы – эти вопросы как раз удобно проговаривать на этой выставке», – рассказал Fishnews руководитель компании.

По его словам, в рамках реализации проекта контейнерных перевозок с Южных Курил, запущенного совместно с камчатскими партнерами, в день открытия Seafood Expo Global 2017 произошла отгрузка первых 28 контейнеров продукции с портпункта в Южно-Курильске. «Часть из них идет в Москву, часть в Нижний Новгород, часть в Екатеринбург, что-то останется во Владивостоке. Этот проект по сути стал возможен благодаря нашим встречам на отраслевой выставке в Циндао», – привел пример успешного сотрудничества Константин Коробков.

В Брюсселе Южно-Курильский рыбокомбинат сделал акцент на продвижении продукции из тихоокеанской скумбрии. «Промысел в этом году мы начнем значительно раньше. Судно, приобретенное год назад, уже освоилось в районе, постигло все виды промысла, поэтому мы сможем предметно разговаривать об объемах и сроках с потенциальными покупателями. Продукт востребован, интерес к этой рыбе есть и, на мой взгляд, будет только нарастать», - добавил гендиректор компании.

Другой интересный объект промысла из глубин Тихого океана привез на выставку рыболовецкий колхоз «Восток-1». Продукция из глубоководного гренадера, более известного на российском рынке как макрурус, не только демонстрировалась в витринах холодильников, но и предлагалась для дегустации всем желающим в виде сашими, тартара и суфле. Шеф-повара компании рассказывали посетителям выставки о нежной консистенции и уникальных диетических свойствах этой рыбы, подтвержденных исследованиями ученых.

«На выставке нас интересует производитель перерабатывающего оборудования для берега, потому что у нас есть планы строить рыбоперерабатывающий завод уже не для краба, а для рыбы, - озвучил намерения исполнительный директор АО «Архангельский траловый флот» Сергей Несветов. - Очень хотелось бы пообщаться и с компаниями, которые интегрируют все в единую цепочку, посмотреть, что привезли коллеги, обменяться опытом. Общение на выставках дает не быстрый эффект, а скорее, накопительный. Когда ты ездишь сюда из года в год, появляется общее понимание рынка и того, чем живет отрасль».

Напряженный график работы на стенде Ocean Trawlers, традиционно одном из крупнейших в российском павильоне, отметил заместитель директора ООО «УК НОРЕБО» по международным вопросам и связям с общественностью Сергей Сенников. «Это одна из крупнейших выставок в мировом масштабе и важное мероприятие для Европы. Мы встречаемся с нашими постоянными клиентами и имеем возможность обсудить проблемы, которые возникают по ходу работы, и подумать, каким образом мы можем их решить в будущем. Постепенно начинаем предлагать новую продукцию, в том числе с нашей фабрики в Мурманске, которая постепенно развивается и увеличивает ассортимент», – сообщил он.

По мнению представителя группы «НОРЕБО», для Seafood Expo Global характерна ярко выраженная деловая направленность. «Выставка – это очень большая синергия, очень высокая активность бизнеса, все собираются для обсуждения деловых связей, контрактов и работы на будущее. Люди, приезжающие сюда, уезжают с пакетом соглашений, договоров, договоренностей, что на российских выставках пока происходит очень редко», – отметил Сергей Сенников.

Он добавил, что в Брюсселе не только налаживаются и укрепляются деловые связи, но и прорабатываются вопросы, имеющие отношение к рыболовству и торговле морепродуктами в мировом масштабе. Например, о выработке новых стандартов социальной ответственности компаний, касающихся не только условий труда на флоте, но и трудовых отношений и безопасности в море.

Российская рыба ищет новый формат

Одним из центральных мероприятий программы российского стенда стал деловой завтрак с участием рыбопромышленников и руководства Росрыболовства, на котором обсуждалась ситуация на глобальных рынках и основные тенденции в сфере продвижения рыбной продукции и потребления рыбы. Сравнение взглядов регулятора и рыбаков на перспективы развития международной торговли и позиционирование продукции российской переработки на азиатских и европейских рынках показало во многом схожее понимание проблем, стоящих перед отраслью.

«Наша роль сводится к производству сырья для последующей переработки, и, к сожалению, этот тренд глобально пока сохраняется. Но динамика уже заметна: из года в год мы видим, что продукция переработки занимает в экспорте все большее место. В перспективе мы планируем принять наиболее активное участие по всей цепочке добавленной стоимости вплоть до конечного продукта, и вопрос в том, как мы будем этого добиваться», - заявил Илья Шестаков.

Трансформации рыбохозяйственного комплекса, по его словам, будет способствовать обновление флота и строительство крупных рыбоперерабатывающих предприятий. В результате доля филе в продукции российских компаний должна вырасти с 5-6% до 30%. «Это первый шаг в изменении структуры производства, который откроет окно для следующих технологических переделов, в том числе и для высокоэффективной переработки отходов производства», - обнадежил глава рыбного ведомства.

Заметные перемены должны последовать в структуре экспорта российской рыбы в страны Юго-Восточной Азии. «Массовому китайскому потребителю уже сейчас интересна готовая к употреблению продукция из белой рыбы и лососевых», - отметил Илья Шестаков. «Объем поставок российской рыбной продукции в Китай в обновленном несырьевом формате, по нашим оценкам, может достичь около 300 тыс. тонн в год», - добавил он.

Кроме того, планируется развитие крупных региональных проектов по переработке рыбы, в первую очередь на Дальнем Востоке, построенных по принципу кластера и способных стать центром притяжения как для отечественных, так и для иностранных уловов.

От европейского рынка глобальных перемен в Росрыболовстве не ожидают. «Очевидно, что даже после всех преобразований в структуре производства значительная доля поставок филе будет приходиться на рынок ЕС, - констатировал руководитель российской делегации, но рекомендовал экспортерам не расслабляться. - Нельзя останавливаться на одном лишь филе, тем более блочном. Это, возможно, наиболее удобный продукт с точки зрения производственных процессов, однако по сути филе также, как и б/г, является сырьем, используемым для следующих переделов».

Практика работы с европейским рынком показывает, что модель экспорта филе достаточно комфортна, но несовершенна, указал Сергей Несветов. «Тут есть один большой недостаток – ее все время лихорадит. Лихорадит цены на филе, соответственно, у нас нет четкого прогноза, - признал он. – Поэтому я абсолютно согласен с тем, что береговая переработка и экспорт продукции высокой степени переработки – это реальная возможность зарабатывать дополнительную маржу».

Главная проблема российских рыбаков, по мнению представителя АТФ, связана с тем, что они лишены прямого доступа к европейским покупателям. «В основном работа строится через европейских партнеров. С одной стороны, это некая прогнозируемость, это комфорт. С другой стороны, это бизнес с полузакрытыми глазами, где мы вынуждены конкурировать в большей степени по цене. Мы этого рынка не видим и не очень понимаем, что там происходит в этом втором переделе, каковы потребительские предпочтения, и как мы могли бы увеличить свои объемы», - высказал он опасения экспортеров.

Путь к рознице и правильное позиционирование

Внутри страны задача отрасли остается прежней - насыщение рынка качественной рыбопродукцией. Достичь этого, как полагают в Росрыболовстве, можно за счет выстраивания компаниями полной цепочки «вылов – производство – поставка – реализация», а также путем укрепления взаимоотношений с ретейлерами.

В ходе дискуссии представители бизнес-сообщества отметили, что развитие береговой переработки пока остается уделом вертикально интегрированных компаний: помимо крупных вложений этот бизнес требует гарантий по обеспечению сырьем, которые может дать только наличие собственной добычи. При этом прозвучало мнение, что продукция глубокой переработки должна быть, прежде всего, ориентирована на экспорт. В противном случае получится, что рыбаки отнимают хлеб у российских же переработчиков.

Опыт работы с сетями крупных рыбодобытчиков в свою очередь высветил несоответствие общепринятой в отрасли упаковки рыбопродукции и логистических потребностей ретейлеров. Подстраиваться под требования розницы – значит увеличивать себестоимость продукции и снижать ее конкурентоспособность, считают участники рынка. А по мнению Константина Коробкова, крупным компаниям уже в силу масштабов производства вряд ли целесообразно работать напрямую с розницей.

«Производить готовый продукт, направленный на конечного потребителя, на судах – это неправильно и этого не будет. Какие бы пароходы мы сейчас не построили, все равно это будет промежуточный продукт. Высококачественный, произведенный в море, но тем не менее требующий вторичной переработки, доработки, хотя бы переупаковки на берегу. Поэтому говорить о том, что между производителем любого уровня и конечным потребителем не должно быть трейдера, на мой взгляд, неправильно», - выразил мнение руководитель Южно-Курильского рыбокомбината.

В ходе диалога с рыбаками представители Росрыболовства уделили особое внимание инструментам маркетинга и работы с потребительским спросом. «Наша концепция предусматривает создание института развития рынков «Русская рыба», - рассказал Илья Шестаков. - Я уверен, что этот бренд заявит о себе в ближайшие годы все более четко, а тех рыбаков, которые согласились объединиться в ассоциацию, для того чтобы продвигать этот бренд и отечественную продукцию, работать на европейских и азиатских рынках, хотел бы отдельно поблагодарить». Вопрос о формате и задачах ассоциации «Русская рыба» в ведомстве планируют дополнительно обсудить с рыбаками.

Анна ЛИМ, газета «Fishnews Дайджест»

Апрель 2017 г.