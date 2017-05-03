04 мая 2017 года

Маркировка «органики» аквафермам не повредит

Участники аквакультурного рынка положительно оценили возможности, предусмотренные в законопроекте об органической продукции. Однако фермеры считают, что маркировка скорее пригодится крупным хозяйствам, которые работают на экспорт.

Напомним, Министерство сельского хозяйства предложило для обсуждения проект федерального закона «О производстве и обороте органической продукции (продукции органического производства) и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ». Под органической законодатели предложили понимать в том числе и продукцию аквакультуры в натуральном, обработанном или переработанном виде. Условие для признания продукции «органикой» – это соответствие производства документам национальной системы стандартизации согласно требованиям законодательства РФ о техрегулировании.

Сами аквафермеры не видят ничего плохого в том, чтобы в будущем использовать такое обозначение, сообщает корреспондент Fishnews. Вместе с тем они отмечают, что это будет интересно в основном тем, кто работает на экспорт.

По мнению генерального директора ОАО «РК «Приморец» Петра Гордиенко, такая возможность скорее нужна тем, кто поставляет свою продукцию на иностранные рынки и работает с большими объемами. «Мы в год реализуем 1500 тонн замороженного гребешка – это очень мало, чтобы задумываться о прохождении какой-либо дополнительной сертификации», – прокомментировал руководитель компании. В то же время он отметил, что вся продукция, выращиваемая предприятием, и так органическая. «Мы культивируем на открытых акваториях без применения каких-либо генно-инженерно-модифицированных или трансгенных организмов и препаратов для стимулирования выращивания. Мы соблюдаем все требования закона. Это экологически чистое хозяйство», - сказал Петр Гордиенко.

С другой стороны, по словам председателя правления Ассоциации «Росрыбхоз» Василия Глущенко, маркировка «органика» никому не повредит. «У нас аквакультура – это сельскохозяйственное производство, а потому требует соответствующего позиционирования. Это современный тренд, который не нанесет нам вреда», - заключил он.

Fishnews