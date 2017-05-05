05 мая 2017 года

Отраслевая система мониторинга вырастет в статусе

Продолжается работа по переходу на межведомственную информационно-аналитическую систему «Рыболовство». Внесение изменений в положение о госмониторинге водных биоресурсов – часть этого процесса, рассказал начальник ЦСМС Артем Вилкин.

Проект изменений, которые предлагается внести в Положение об осуществлении госмониторинга водных биоресурсов, опубликован на сайте regulation.gov.ru. В документе закладывается переход к МИАС «Рыболовство», сообщил Fishnews руководитель Центра системы мониторинга рыболовства и связи Артем Вилкин.

Он отметил, что подготовлен уточненный проект поправок, где уже используется термин МИАС «Рыболовство», однако и тот проект, который опубликован в настоящее время, отражает концепцию изменений.

Планируется повысить статус отраслевой системы мониторинга. По словам Артема Вилкина, она уже сегодня вполне способна стать основой для МИАС. В этом году завершаются с положительными результатами многие проекты по доработке ОСМ, часть будет успешно реализована в следующем году, рассказал начальник ЦСМС. В пример он привел информационную систему «Квоты-2018».

Собеседник Fishnews напомнил, что международный и межведомственный обмен данными осуществляется уже сейчас. В частности, заключены соглашения с федеральными органами исполнительной власти и регионами. В нынешнем году запланирована переработка соглашений, что поднимет межведомственный обмен на новый уровень, соответствующий МИАС «Рыболовство», сообщил Артем Вилкин.

Кроме того, изменения должны устранить правовые пробелы: за Минсельхозом закрепят разработку и утверждение положения об ОСМ, за Росрыболовством – роль головного оператора системы и обладателя содержащейся в ней информации. За ЦСМС – обеспечение эксплуатации и информационной безопасности ОСМ.

Fishnews