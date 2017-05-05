05 мая 2017 года

Лучших рыбаков выбрали на Камчатке

Итоги конкурса «Лучший по профессии» в рыбной отрасли подвели в Камчатском крае. Победителям в десяти номинациях вручили дипломы, подарки и денежные сертификаты.

Награды победителям вручил заместитель председателя краевого правительства - министр рыбного хозяйства Владимир Галицын.

«Я вспоминаю, как 8 лет назад мы впервые провели этот конкурс, в котором приняли участие 16 специалистов. Отрадно наблюдать за тем, как из года в год конкурс профессионального мастерства становится все более популярным среди работников рыбной отрасли. Уверен, что у этого мероприятия есть большая перспектива, поскольку Камчатка – рыбный край и у нас очень много грамотных специалистов, которые работают в этой сфере. Их должны знать и отмечать не только на предприятиях, где они работают, но и на региональном уровне», - подчеркнул куратор рыбной отрасли.

Он добавил, что участниками конкурса стали 40 кандидатов от пятнадцати предприятий. Решением жюри победителями в этом году признаны:

в номинации «Лучший судоводитель рыбной отрасли» – Андрей Горбатюк;

в номинации «Лучший мастер добычи рыбной отрасли» – Алексей Саматов;

в номинации «Лучший технолог рыбной отрасли» – Сергей Поломонов;

в номинации «Лучший судомеханик рыбной отрасли» – Сергей Григорьев;

в номинации «Лучший рефмеханик рыбной отрасли» – Евгений Слепченко;

в номинации «Лучший электромеханик рыбной отрасли» – Василий Нечунаев;

в номинации «Лучший механик технологического оборудования» – Михаил Рябов;

в номинации «Лучший радиоэлектроник рыбной отрасли» – Евгений Жовнер;

в номинации «Лучший обработчик рыбной отрасли» – Григорий Черноус;

в номинации «Лучший ихтиолог» – Нина Артюхина.

Они получили денежные сертификаты на 20 тыс. рублей, подарки от своих предприятий и грамоты, сообщили Fishnews в пресс-службе правительства Камчатки.

Кроме того, в этом году в продолжение традиций рыбной отрасли края, а также для пропаганды и повышения престижа рыбацкой профессии впервые прошел региональный заочный конкурс рисунков «Звезда рыбака» среди школьников.

«В этом конкурсе лучших пришлось выбирать из 104 участников, которые подготовили свои работы в трех номинациях: «Человек в профессии», «Преемственность поколений», «Камчатка – край рыбацкий». По итогам творческого состязания победителями стали 36 молодых талантов», – рассказал Владимир Галицын. Награждение победителей и участников «Звезды рыбака» пройдет 11 мая. Ребята, занявшие призовые места, получат дипломы, грамоты, ценные подарки и сувениры.

Fishnews