10 мая 2017 года

Не доставил улов «прибрежки» - лишился промыслового билета

Часть изменений, внесенных в федеральный закон о рыболовстве, вступит в силу с 1 января 2019 г. Эти поправки учли в постановлении об оформлении разрешений на добычу.

Официально опубликовано постановление Правительства РФ от 3 мая 2017 г. № 516, согласно которому вносятся изменения в правила оформления разрешений на добычу. Документ вступит в силу с 1 января 2019 г.

Как сообщает корреспондент Fishnews, правила приводят в соответствие с изменениями, внесенными в прошлом году в закон о рыболовстве. Так, отражен переход от термина «рыбопромысловый участок» к «рыболовному участку».

Также вносятся изменения в список оснований для аннулирования разрешения до истечения установленного срока его действия. В новой редакции излагается абзац второй пункта 31 правил: «Разрешение аннулируется до истечения установленного срока его действия, если есть основания для прекращения права на добычу (вылов) водных биологических ресурсов, предусмотренные пунктом 4 части 1 и пунктами 2 - 11 части 2 статьи 13 Федерального закона «О рыболовстве…». В качестве основания добавляется нарушение требования к выгрузке уловов прибрежного рыболовства и продукции, произведенной из них на судах. Напомним, что с 2019 г. «прибрежка» будет регулироваться по новым правилам.

Кроме того, предусматривается, что причиной для аннулирования разрешения будет служить несоблюдение требования к освоению квоты собственным или используемым на основании договора лизинга флотом (допускается использование зафрахтованного флота одной группы лиц).

Fishnews