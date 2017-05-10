Курировать рыбное хозяйства Сахалина будет Анатолий Макоедов

10 мая 2017 года
В конце мая в ТИНРО-Центре пройдет семинар по вопросам добычи пелагических видов. Ожидается, что накопленный институтом опыт по вылову скумбрии и сардины-иваси поможет предприятиям вернуться к их освоению.
Российская и марокканская стороны выразили удовлетворение результатами первого года действия соглашения о сотрудничестве в области морского рыболовства. Об этом в Росрыболовстве заявили по итогам сессии смешанной комиссии.
В списке мероприятий международной выставки катеров и яхт Vladivostok Boat Show, которая пройдет в столице Приморья с 19 по 21 мая, – парусные регаты, семейные шоу, тест-драйвы техники, снаряжения и оборудования. Новинкой сезона станет фестиваль водных видов спорта.
На заседании ДВНПС камчатская делегация намерена поднять вопрос о снятии административных барьеров в сфере учета уловов. Также планируется рассмотреть тему использования на промысле жаберных сетей.
Часть изменений, внесенных в федеральный закон о рыболовстве, вступит в силу с 1 января 2019 г. Эти поправки учли в постановлении об оформлении разрешений на добычу.
Спортивно-любительский лов симы на Сахалине будет открыт 20 мая. Возможный вылов на острове этого вида лососей составляет около 26 тонн.
10 мая 2017 года
В конце мая в ТИНРО-Центре пройдет семинар по вопросам добычи пелагических видов. Ожидается, что накопленный институтом опыт по вылову скумбрии и сардины-иваси поможет предприятиям вернуться к их освоению.
Российская и марокканская стороны выразили удовлетворение результатами первого года действия соглашения о сотрудничестве в области морского рыболовства. Об этом в Росрыболовстве заявили по итогам сессии смешанной комиссии.
Плотная работа по направлениям публичных торгов рыбопродукцией на практике позволила выявить как недостатки, которые сдерживают полноценное использование, к примеру, инструментов рыбных аукционов для организации электронной торговли, так и явные преимущества, отмечает гендиректор АО «ДАРД» Сергей Лелюхин.
В списке мероприятий международной выставки катеров и яхт Vladivostok Boat Show, которая пройдет в столице Приморья с 19 по 21 мая, – парусные регаты, семейные шоу, тест-драйвы техники, снаряжения и оборудования. Новинкой сезона станет фестиваль водных видов спорта.
На заседании ДВНПС камчатская делегация намерена поднять вопрос о снятии административных барьеров в сфере учета уловов. Также планируется рассмотреть тему использования на промысле жаберных сетей.
Часть изменений, внесенных в федеральный закон о рыболовстве, вступит в силу с 1 января 2019 г. Эти поправки учли в постановлении об оформлении разрешений на добычу.
Спортивно-любительский лов симы на Сахалине будет открыт 20 мая. Возможный вылов на острове этого вида лососей составляет около 26 тонн.
Правительство установило дополнительный критерий отбора для инвестпроектов на Дальнем Востоке, претендующих на получение господдержки для строительства объектов инфраструктуры.
Команда фонда «Родные острова», основанного рыбопромышленниками Сахалинской области, поздравила ветеранов Невельского городского округа с Днем Победы. Подарки и открытки к празднику передали участникам ВОВ из Невельска, Горнозаводска и Шебунино.
05 мая 2017 года
Для эффективного использования на практике методических рекомендаций по опломбированию ТСК важно установить переходный период для проведения всех требуемых процедур, отмечают в Ассоциации «Ярусный промысел».