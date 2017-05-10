10 мая 2017 года

Курировать рыбное хозяйства Сахалина будет Анатолий Макоедов

На должность заместителя председателя правительства Сахалинской области, курирующего рыбное хозяйство, назначен Анатолий Макоедов. Главным принципом в работе на новой должности он назвал сохранение положительного опыта и решение проблемных вопросов.

6 мая пресс-служба правительства Сахалинской области официально проинформировала о назначении нового зампреда: им стал Анатолий Макоедов. Он будет курировать агропромышленный и рыбохозяйственный комплексы региона. Напомним, что ранее, с 2015 г., в этой должности работал Игорь Быстров.

Анатолий Николаевич Макоедов в 2008 – 2012 гг. возглавлял головной институт отрасли – Всероссийский НИИ рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО), до этого работал в Министерстве сельского хозяйства РФ, в Госкомрыболовстве (в должности заместителя председателя ведомства) и других отраслевых структурах.

«Я в своей работе постараюсь сохранить существующий положительный опыт, который накоплен предшественниками, и сделать все возможное, чтобы сократить перечень проблемных вопросов. Успех в этом направлении будет зависеть не только от деятельности исполнительной власти, но и от эффективного взаимного сотрудничества с сахалинскими рыбопромышленными предприятиями», – заявил Fishnews новый куратор рыбной отрасли Сахалина и Курил. Анатолий Макоедов отметил, что волнующие рыбопромышленников области темы сахалинская делегация намерена поднять на Дальневосточном научно-промысловом совете: ДВНПС пройдет 12 мая во Владивостоке.

Планируется, что Анатолий Макоедов примет участие во встрече, которую проведет 10 мая с рыбацким сообществом глава региона Олег Кожемяко.

Fishnews