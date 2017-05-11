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Добыча лосося на Дальнем Востоке

Наука рассказала, чего ждать от «красной» путины

В этом году обильных подходов горбуши в большинстве районов Охотского моря не предвидится. По прогнозам институтов, в бассейн зайдут 107,9 млн производителей, из которых к вылову предлагается 49 млн экземпляров.

Путинный прогноз «Лососи -2017» представили на заседании биологической секции Ученого совета ТИНРО-Центра. Как рассказал научный сотрудник отдела бассейновых прогнозов и регулирования промыслов Валерий Шевляков, в документе содержатся сведения о путине предыдущих лет, ожидаемые синоптические условия, динамика вылова лососей по видам, районам и пятидневкам. Кроме того, в прогнозе даны рекомендации по орудиям лова, приведены нормативы по продукции из красной рыбы, а также анализ импорта и экспорта лососей.

Рекомендованный вылов лососей на Дальневосточном бассейне в 2017 г. составляет 319,8 тыс. тонн. Как сообщили Fishnews в пресс-службе института, путина будет базироваться на горбуше восточнокамчатских стад, рекомендуемый вылов которой составит 76,4 тыс. тонн, на западнокамчатской горбуше (20 тыс. тонн), восточносахалинской (20 тыс. тонн), североохотоморской (14,8 тыс. тонн) и южнокурильской (6,5 тыс. тонн). В целом по бассейну рекомендуемый вылов горбуши прогнозируется на уровне 143,6 тыс. тонн.

Кеты, по оценкам ученых, можно будет освоить 119 тыс. тонн. Высокие уловы ожидаются на Амуре (35,1 тыс. тонн), на восточном (24,2 тыс. тонн) и западном побережье Камчатки (13 тыс. тонн) и примерно такие же объемы на материковом побережье Охотского моря, Южных Курилах и восточном побережье Сахалина.

На побережьях Западной и Восточной Камчатки в нынешнем году прогнозируется к вылову 26,5 тыс. и 17,2 тыс. тонн нерки соответственно. Общая рекомендуемая добыча этого вида лососей на Дальнем Востоке определена в 46,2 тыс. тонн.

Доля остальных видов красной рыбы незначительна. Путина начнется в начале июня ловом нерки и чавычи на Восточной Камчатке. Июль-август – период рунного хода горбуши, нерки и кеты во всех остальных районах. В сентябре масштабный промысел кеты будет проходить на Сахалине, Курильских островах и Амуре.

Учетные съемки ТИНРО-Центра в Охотском море осенью 2016 г. подтвердили куда более низкий по сравнению с предыдущими годами уровень ската сеголетков горбуши охотоморских стад. Даже если допустить, что в результате съемки часть молоди была недоучтена, то даже гипотетическая цифра - 0,55 млрд особей, т.е. в два раза меньше, чем в 2015 г., отметили в пресс-службе. Поэтому обильных подходов горбуши в большинстве районов Охотского моря не предвидится, ситуацию может улучшить только высокая выживаемость в океане. По прогнозам региональных институтов, подход горбуши в 2017 г. в охотоморский бассейн ожидается в объеме 107,9 млн производителей, из которых к вылову предлагается 49 млн экземпляров.

Результаты экспедиций ТИНРО-Центра, включающие тотальные учеты лососей на путях нерестовой миграции в 2017 г. в СЗТО, послужат информационной базой для оперативной корректировки прогноза в некоторых регионах Дальневосточного бассейна.

Ученый совет одобрил представленный прогноз и рекомендовал подготовить его к печати и распространению среди пользователей.

Fishnews

НазадМетки: дальний востоккамчаткасахалин

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