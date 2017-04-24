24 апреля 2017 года

Дальний Восток готовится к встрече лосося

В этом году, по оценкам ученых, рыбаки смогут добыть на Дальнем Востоке порядка 319 тыс. тонн тихоокеанских лососей. Непростая путина ожидается в Сахалинской области.

Чего ждать от путины

Как продвигается подготовка к встрече лосося, обсуждали на совещании, которое провел с регионами заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.

В прошлом году вылов лосося составил 446 тыс. тонн, сообщил замруководителя Росрыболовства Петр Савчук. Прогноз на путину 2017 г. – около 319 тыс. тонн. Эта величина занимает предпоследнее место в ряду нечетных лет начиная с 2009 г., отметил директор ВНИРО Кирилл Колончин. Снижение рекомендованного и фактического вылова прослеживается в нечетные годы с 2011-го. В основном это происходит за счет горбуши, уловы которой после достижения максимума в путину-2009 стали падать, обратил внимание руководитель института. Отдельно он остановился на вопросах прогнозирования, отметив, что наиболее сложно оценивать возможные подходы в конкретных районах охотоморской горбуши. Всего в нынешнем году рыбаки, по оценкам специалистов, смогут добыть 143,6 тыс. тонн горбуши. Из них на Восточной Камчатке ожидается вылов 76,4 тыс. тонн, на Сахалине – около 20 тыс. тонн.

Запасы кеты в последние годы находятся на высоком уровне, что обеспечивает ее значительный вылов. В прошлом году рыбаки добыли 115 тыс. тонн. В последние годы наибольший вклад в уловы этого вида лососей вносит бассейн реки Амур, обратил внимание Кирилл Колончин. «В 2017 году почти 30% от вылова всей кеты на Дальнем Востоке – почти 35 тыс. тонн – рекомендовано добыть в бассейне реки Амур. 20,4%, или 24 тыс. тонн, – на Восточной Камчатке, и 11%, или 13 тыс. тонн, – на Западной Камчатке. Значительный вылов кеты ожидается на материковом побережье Охотского моря, 11,5 тыс. тонн, в том числе в Хабаровском крае – 10 тыс. тонн», – привел данные директор ВНИРО.

Высоко оцениваются и запасы нерки. К вылову в предстоящую путину рекомендовано 46 тыс. тонн, более 43 тыс. тонн из этого объема приходится на промысловые районы Камчатки.

Наибольшие подходы кижуча за весь послевоенный период зафиксированы в 2014 и 2015 гг., затем они стали снижаться, особенно заметно – на Западной Камчатке. В 2016 г. на Дальнем Востоке было добыто 7 тыс. тонн этого объекта, рекомендованный вылов на 2017 г. – около 10 тыс. тонн, из них на Камчатке прогнозируется добыча порядка 8,8 тыс. тонн.

«Запасы чавычи Восточной Камчатки остаются на уровне последних лет. Что позволяет рекомендовать к вылову 851 тонну, запасы западнокамчатской чавычи не позволяют вести промышленный лов в основной реке побережья – реке Большой. Ограниченный вылов рекомендуется в некоторых других реках побережья, всего вылов чавычи на Дальнем Востоке рекомендован в объеме 888,5 тонны», – сообщил Кирилл Колончин.

Возможный вылов симы составляет около 48 тонн. Эти объемы предполагаются для научных целей и для нужд аквакультуры.

С учетом начавшегося снижения запасов тихоокеанских лососей особенно остро встает вопрос обеспечить пропуск необходимого количества производителей на нерестилища. «Особенно это важно для лососей с продолжительным жизненным циклом – кеты, нерки, кижуча и чавычи», – подчеркнул руководитель института.

По итогам ноябрьского совещания Илья Шестаков дал ряд поручений. «Предусматривалось определить оптимумы заполнения нерестилищ длинноцикловых видов дальневосточных лососей для всех основных водных объектов. Разработать рекомендации по контролю и регулированию заполнения нерестилищ производителями. На основе определения оптимума в контрольных объектах специалистами КамчатНИРО, МагаданНИРО и ТИНРО-Центра определены значения пропуска на нерестилища длинноцикловых видов лососей по районам прогнозирования», – доложил Кирилл Колончин.

Он также рассказал о предложениях по мерам регулирования для предстоящей путины. Это, в частности, использование данных облетов Камчатки и Магаданской области или пеших обходов контрольных нерестилищ для оценки динамики заполнения. Оптимизация пропуска с помощью проходных дней. Использование данных траловых съемок ТИНРО-Центра по оценки численности и плотности преданадромных миграций лососей в Беринговом море и прикурильских водах Тихого океана.

Директор ВНИРО сообщил, что продолжается разработка требований к конструкции разрешенных орудий добычи лососей и способам применения этих орудий.

Глава Росрыболовства обратил внимание, что не все пункты протокола ноябрьского совещания выполнены и поручил проанализировать эту работу. Также Илья Шестаков уже в самом начале совещания дал несколько поручений, реализация которых должна обеспечить оперативность регулирования промысла.

В правила работы комиссий по анадромным предлагаются поправки

На совещании также несколько раз поднималась тема комиссий по анадромным, сообщает корреспондент Fishnews. В прошлом году в порядок их формирования и работы были внесены изменения. Теперь готовятся новые поправки. В частности, как рассказал руководитель Федерального агентства по рыболовству, предлагается предусмотреть возможность заочного голосования: чтобы если член комиссии не может присутствовать на заседании, он мог направить позицию в письменном виде.

Непростой Сахалинский регион

На совещании глава ФАР поставил задачу по результатам путины проанализировать правила регулирования промысла и, возможно, скорректировать их. Особенно это касается Сахалинской области, заявил Илья Шестаков. Он, в частности, отметил, что необходима дополнительная оценка со стороны специалистов ВНИРО метода регулирования по кете.

В целом Сахалинскому региону на совещании уделили большое внимание (по ситуации на Камчатке глава ведомства провел перед этим отдельное обсуждение, а представители других регионов в своих докладах были кратки).

Главная интрига сохраняется в отношении походов к островным берегам горбуши. Впервые за много лет в прогнозе рекомендованный вылов этого вида тихоокеанских лососей уступает место объемам кеты, отметил представитель СахНИРО. Добыча горбуши, по данным специалистов, может составить около 27 тыс. тонн, тогда как кеты – более 30 тыс. тонн.

В связи с прогнозируемым низким возвратом производителей горбуши институт рекомендует запретить добычу этого вида лососей в заливах Анива и Терпения, сообщил и.о. руководителя Сахалино-Курильского теруправления Росрыболовства Игорь Казбанов. В целях заполнения нерестилищ рек залива Анива в этом году также предлагается ввести периоды пропуска производителей тихоокеанских лососей, в том числе на участке побережья от мыса Свободный до мыса Анива, - трое суток промысла и трое суток пропуска.

В СахНИРО выразили надежду, что летняя съемка, которую проведет Тихоокеанский научно-исследовательский рыбохозяйственный центр, даст основания для изменения рекомендаций.

Также предлагается сдвинуть сроки промысла горбуши в районах Сахалина на неделю-две вперед, чтобы пропустить рыбу в реки.

«Что касается кеты, то с ней все более-менее стабильно, прогноз по вылову около 32 тыс. тонн, что очень близко к вылову прошлого года», – отметил представитель института.

Глава Росрыболовства поинтересовался, обсуждались ли ограничения с рыбацкой общественностью. Рыбаки уже рассматривали эту тему, заявил председатель правления Ассоциации «Союз рыболовецких колхозов и предприятий Сахалинской области» Максим Козлов. «Мы понимаем, что это малые подходы на Восточный Сахалин тихоокеанских лососей, горбуши в частности, повлекут за собой, безусловно, какие-то сложные и серьезные меры регулирования», - сказал он. Руководитель АСРКС предложил организовать рабочую группу по обсуждению мер регулирования на 2017 г.

Путина в островном регионе ожидается непростая. «Основные задачи на сегодняшний день – это обеспечить как заполнение нерестилищ, так и закладку икры на рыбоводные заводы. Остальное, с нашей точки зрения, это детали все-таки», - заявил зампред областного правительства Игорь Быстров.

Многие вопросы предстоит рассмотреть в рамках Дальневосточного научно-промыслового совета. В частности, на его площадке Илья Шестаков предложил окончательно обсудить тему организации промысла лосося на Северных Курилах. Это актуальный вопрос для Камчатки, Сахалинской и Магаданской областей, отметил заместитель председателя правительства – министр рыбного хозяйства Камчатского края Владимир Галицын. По его мнению, необходимо вернуться к уже выработанным ранее мерам. «Все прописано и в отношении рекомендованных сроков, и мер регулирования, и решения вопроса с переловами. Единственное, что хотел бы попросить дополнительно – решить вопрос по проходным дням, нет проходных дней на том промысле. И наверное, самая большая проблема – все наши решения будут бесполезны, если не будет должного контроля», – подчеркнул куратор рыбной отрасли Камчатки.

Не осталась без внимания тема рыбоучетных заграждений, причем ее поднял глава Росрыболовства. Нужно выработать решения, чтобы РУЗ ставились в оптимальные сроки, чтобы была четкая позиция по их использованию, отметил руководитель ведомства. Он поручил отработать предложения Сахалинрыбвода по внесению в правила рыболовства изменений по рыбоучетным заграждениям.

Fishnews