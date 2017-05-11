11 мая 2017 года

Сахалинские пограничники ответили на запрос по ТСК

Механизм контроля за соблюдением рыбаками Порядка оснащения судов техническими средствами контроля будет скорректирован при внесении в документ изменений, сообщили в сахалинском погрануправлении в ответ на запрос по переоформлению свидетельств соответствия ТСК.

Fishnews обратился к начальнику Погрануправления ФСБ России по Сахалинской области, генерал-лейтенанту Сергею Кудряшову с просьбой проинформировать, какой позиции придерживаются в настоящее время в ПУ по вопросу переоформления свидетельства соответствия ТСК при заключении договора тайм-чартера.

Каких-либо указаний от Пограничной службы ФСБ России о порядке применения норм приказа Минсельхоза от 13 июля 2016 г. № 294 «Об утверждении Порядка оснащения судов техническими средствами контроля (ТСК) и их видов» в адрес погрануправления не поступало, заявили в ПУ.

«Также сообщаем, что Пограничное управление, как структурное подразделение Пограничной службы ФСБ России, осуществляет функцию по обеспечению контроля за соблюдением физическими и юридическими (лицами – прим. корр.) законодательства РФ и установленных административно-правовых режимов. Разъяснение норм законодательства, толкование терминов и понятий Пограничное управление не осуществляет», - говорится в ответе на запрос.

В погрануправлении отметили, что механизм контроля за соблюдением пользователями водных биоресурсов Порядка будет скорректирован при внесении в него изменений.

Напомним, что после выхода приказа Минсельхоза № 294 у рыбацкого бизнеса возник вопрос, нужно ли переоформлять свидетельство соответствия ТСК при заключении договоров тайм-чартера. Позднее в Росрыболовстве сообщили, что Минсельхоз направил письмо с разъяснениями положений приказа в Пограничную службу ФСБ России. Однако, как выяснилось, на местах вопросы остались. В Министерстве сельского хозяйства ранее рассказали, что идет подготовка изменений приказа.

Fishnews