19 апреля 2017 года

ТСК и договоры тайм-чартера – вопросы остались

Несмотря на разъяснения Минсельхоза об отсутствии необходимости переоформлять свидетельство соответствия ТСК при заключении договоров тайм-чартера, на практике рыбаки продолжают сталкиваться с претензиями со стороны пограничных органов.

Напомним, что с выходом приказа Минсельхоза России от 13 июля 2016 г. № 294 возник вопрос о необходимости переоформления свидетельств соответствия ТСК, срок действия которых не истек, при заключении договоров тайм-чартера. Различное толкование положений этого приказа сотрудниками дальневосточных погрануправлений вызвало беспокойство рыбаков.

Появилось официальное разъяснение регулятора: при заключении договора тайм-чартера, субтайм-чартера не происходит смены судовладельца и не возникает необходимости в переоформлении свидетельства соответствия ТСК. Это следует из Кодекса торгового мореплавания (статья 198 КТМ РФ). Письмо с соответствующим разъяснением 30 декабря 2016 г. Минсельхоз направил в Пограничную службу ФСБ России.

На коллегии Росрыболовства замруководителя Погранслужбы ФСБ России – руководитель департамента береговой охраны Геннадий Медведев привел такое оперативное согласование позиций по спорному вопросу в качестве положительного примера взаимодействия двух ведомств.

Вместе с тем, как стало известно Fishnews, на местах рыбопромышленники по-прежнему продолжают сталкиваться с претензиями со стороны пограничных органов по данному вопросу. Такое положение вещей вызвало недоумение не только у отраслевиков.

По мнению начальника Центра системы мониторинга рыболовства и связи Артема Вилкина, сложившаяся ситуация «зачем-то была создана на ровном месте». В марте на очередном заседании совместной рабочей группы, созданной пограничной службой и Росрыболовством, этот вопрос поднимался. Было достигнуто взаимопонимание с пограничным ведомством и отмечено, что проблема будет полностью решена путем оперативного внесения необходимых изменений в приказ Минсельхоза № 294, прокомментировал собеседник Fishnews.

«Мы давали ссылки на Кодекс торгового мореплавания, где четко говорится, что тайм-чартер – это не смена судовладельца, а только договор пользования судном. Исходя из этого: если владелец не меняется, то и переоформлять свидетельство нет никакой необходимости. Все это следует из норм закона. Но на заседании рабочей группы мы все равно договорились, что будут внесены соответствующие изменения в приказ № 294, уточняющие норму. Что мы, со своей стороны, и сделали: предложения нами были сформулированы, они прошли согласования в Росрыболовстве и, насколько мне известно, уже направлены в Минсельхоз», - сообщил Артем Вилкин.

В Министерстве сельского хозяйства также не увидели повода для новых претензий со стороны пограничных органов. «В ближайшую неделю мы ждем от агентства окончательных предложений по корректировке 294-го приказа, будем формировать приказ и направлять на дальнейшее согласование в ФСБ России. А так как документ связан с обеспечением контроля и надзора, он также потребует оценки регулирующего воздействия», - прокомментировал директор департамента регулирования в сфере рыбного хозяйства и аквакультуры Минсельхоза Евгений Кац.

Представитель министерства также отметил, что разъяснения к приказу готовились в том числе с учетом позиции Минтранса России – профильного ведомства, которое занимается правовым регулированием в сфере торгового мореплавания.

Fishnews