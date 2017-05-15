15 мая 2017 года

Нормативы сбросов нужно приближать к реальности

В профильном комитете Совета Федерации обсудили проблемы применения нормативов воды водных объектов рыбохозяйственного значения для нормирования сточных вод.

В совещании 12 мая приняли участие представители федеральных ведомств, отраслевых ассоциации, научного и экспертного сообщества. Открывая дискуссию, зампредседателя комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Ирина Гехт заявила, что сейчас сброс сточных вод в водные объекты нормируется на уровне предельно допустимых концентраций, разрешенных для рыбохозяйственных водоемов. Однако технологические ограничения, как правило, не позволяют очищать стоки до таких показателей.

«Применение предельно допустимых концентраций, установленных к сбросу в рыбохозяйственные водоемы для нормирования сбросов сточных вод, приводит к тому, что разработка проектов нормативов допустимых сбросов (НДС) для организаций, осуществляющих водоотведение, носит формальный характер и не учитывает особенности водного объекта, в том числе фоновые концентрации. Дело в том, что НДС могут быть установлены только на основании требований к рыбохозяйственным водоемам», — пояснила Ирина Гехт.

Нормативы, которые невозможно соблюдать на практике, крайне затрудняют работу организаций, осуществляющих водоотведение, и ставят их в уязвимое положение перед любыми проверками контролирующих органов. В связи с этим сенатор выступила с инициативой провести анализ правоприменительной практики отечественной системы нормирования допустимого воздействия на водные объекты и перспектив установления реально выполнимых требований к сбросам сточных вод в водные объекты.

В ходе обсуждения исполнительный директор Российской ассоциации водоснабжения и водоотведения, член экспертного совета при комитете СФ Елена Довлатова обратила внимание на необходимость введения категорирования рек и поиск баланса в экономике водопользования. Она предложила отдельно обсудить вопрос о статусе предприятий водопроводно-канализационного хозяйства.

Главный специалист ЦУРЭН Юлия Зайцева призвала прекратить некорректное использование рыбохозяйственных ПДК. Она напомнила о действующем поручении правительства по разработке нормативных актов, которые бы позволили категорировать водные объекты не только целиком, но и по отдельным участкам, а критерии отнесения водоемов к рыбохозяйственным определять на уровне кабмина. Проект соответствующих изменений в статью 17 ФЗ «О рыболовстве…» разрабатывается Минсельхозом.

Как сообщает корреспондент Fishnews, участники совещания в целом высказались за изменение методики нормирования сбросов и ускоренное внесение изменений в федеральное природоохранное, санитарно-гигиеническое законодательство, законодательство о рыболовстве и ряд отраслевых законодательных актов.

Начальник управления организационно-правового, кадрового обеспечения и контроля Ассоциации «ГКО Росрыбхоз» Григорий Шаляпин указал, что проблема рыбохозяйственного нормирования допустимых сбросов вплотную затрагивает не только рыбоводов, но и рыбоперерабатывающие и иные предприятия. Он попросил учесть в рекомендациях совещания предложение ассоциации о законодательном освобождении рыбоводных хозяйств от требований расчета проекта НДС и оплаты. «Рыбоводные хозяйства изначально, в силу особенностей производственной деятельности, очищают воду. И, как правило, эта вода лучше качеством при сбросе», – отметил он.

Подводя итоги обсуждения, Ирина Гехт заверила, что все прозвучавшие предложения найдут отражение в рекомендациях, которые планируется утвердить на ближайшем заседании комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию 23 мая.

Fishnews