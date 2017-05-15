Россельхознадзор проведет совещание по контролю с оценкой рисков

15 мая 2017 года
Рыбопромышленники Дальнего Востока опасаются изменения базовых принципов формирования участков для морской аквакультуры. Бизнес и наука отмечают, что если при создании РВУ не учитывать наличие природных запасов, прибрежный промысел может лишиться сырьевой базы.
В Стратегию экономической безопасности России до 2030 г. вошло восемь ключевых направлений госполитики. По каждому из них предусмотрен ряд задач.
В профильном комитете Совета Федерации обсудили проблемы применения нормативов воды водных объектов рыбохозяйственного значения для нормирования сточных вод.
Базовые принципы регулирования добычи тихоокеанских лососей на 2017 г. одобрил Дальневосточный научно-промысловый совет. По вопросам предстоящей путины высказались Росрыболовство, регионы, пограничные органы.
12 мая 2017 года
25 мая планируется провести в Москве заседание рабочей группы по судостроению, сообщил заместитель главы Росрыболовства Петр Савчук. На встрече предполагается рассмотреть готовые проекты, обсудить вопросы локализации в России.
В этом году возможный вылов горбуши для Сахалина прогнозируется всего в 21 тыс. тонн. Отраслевая наука предложила ряд ограничений добычи. К обсуждению мер регулирования на региональном и федеральном уровне привлекли бизнес-сообщество.
15 мая 2017 года
Рыбопромышленники Дальнего Востока опасаются изменения базовых принципов формирования участков для морской аквакультуры. Бизнес и наука отмечают, что если при создании РВУ не учитывать наличие природных запасов, прибрежный промысел может лишиться сырьевой базы.
В Стратегию экономической безопасности России до 2030 г. вошло восемь ключевых направлений госполитики. По каждому из них предусмотрен ряд задач.
Дальневосточная оперативная таможня и Управление ФСБ России по Приморскому краю сообщили о вывозе в Республику Корея палтуса и конечностей краба по заниженной таможенной стоимости. Отмечается, что за три года рыболовецкая компания не внесла в бюджет почти 24 млн рублей.
В профильном комитете Совета Федерации обсудили проблемы применения нормативов воды водных объектов рыбохозяйственного значения для нормирования сточных вод.
Информацию по итогам круглого стола, состоявшегося в апреле с представителями рыбной отрасли, прокуратура Сахалинской области использует в своей работе. Внимание таким встречам будет уделено и в дальнейшем, пообещал прокурор Николай Рябов.
Базовые принципы регулирования добычи тихоокеанских лососей на 2017 г. одобрил Дальневосточный научно-промысловый совет. По вопросам предстоящей путины высказались Росрыболовство, регионы, пограничные органы.
Развитию морской аквакультуры в Крыму и на Кавказе могут угрожать особо опасные заболевания кефалевых и камбалообразных рыб, отмечают в АзНИИРХ. Хозяйствам нужно эффективное научное ихтиопатологическое сопровождение, уверены специалисты.
В отношении руководства рыбоперерабатывающей компании из Мурманска возбудили уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов на сумму более чем 11 млн рублей. В ходе предварительного следствия ущерб бюджету был полностью возмещен.
Представители ТИНРО-Центра приняли участие в заседаниях научных структур Комиссии по рыболовству в северной части Тихого океана (NPFC) в Шанхае. Эксперты обсудили меры по сохранению уязвимых морских экосистем и управление промыслами кабан-рыбы и сайры.
12 мая 2017 года
Разъяснения положений приказа по техническим средствам контроля ранее были направлены в Пограничную службу ФСБ России, напомнил замглавы Росрыболовства Петр Савчук. Вопросы сняты на основе Кодекса торгового мореплавания, отметил представитель федерального агентства.