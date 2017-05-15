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Россельхознадзор проведет совещание по контролю с оценкой рисков

17 мая заместитель руководителя Россельхознадзора Николай Власов проведет совещание по применению риск-ориентированного подхода при федеральном ветеринарном надзоре (контроле).

Россельхознадзор проинформировал об организации 17 мая в Москве совещания для импортеров и экспортеров водных биоресурсов.

Планируется обсудить использование риск-ориентированного подхода при осуществлении федерального государственного ветеринарного надзора (контроля) в пунктах пропуска через госграницу и (или) в местах полного таможенного оформления.

Также в повестке встречи – категорирование импортеров рыбопродукции по уровню риска для ветконтроля на границе, сообщили Fishnews в пресс-службе ведомства.

Напомним, что в этом году правительство расширило области применения риск-ориентированного подхода при проверках бизнеса. Минсельхозу было поручено разработать критерии отнесения объектов к категориям риска и классам опасности для государственного ветеринарного надзора.

Fishnews

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