Новости
Глава государства Владимир ПУТИН. Фото пресс-службы президента РФ

Президент определил задачи для экономической безопасности

В Стратегию экономической безопасности России до 2030 г. вошло восемь ключевых направлений госполитики. По каждому из них предусмотрен ряд задач.

Стратегию экономической безопасности РФ на период до 2030 г. утвердил президент России Владимир Путин. Документ должен стать основой для госполитики в сфере обеспечения экономической безопасности на федеральном, региональном, муниципальном и отраслевом уровнях.

Правительству поручено в трехмесячный срок разработать меры организационного, нормативно-правового и методического характера, необходимые для реализации стратегии, и обеспечить их выполнение. Кабмин должен контролировать, как реализуется документ, и ежегодно докладывать главе государства о состоянии экономической безопасности РФ и мерах по ее укреплению.

В стратегии сформулированы ключевые направления госполитики в сфере обеспечения экономической безопасности. Всего их восемь, сообщает корреспондент Fishnews. Это развитие системы государственного управления, прогнозирования и стратегического планирования в области экономики. Обеспечение устойчивого роста реального сектора экономики. Создание экономических условий для разработки и внедрения современных технологий, стимулирования инновационного развития, а также совершенствование нормативно-правовой базы в этой сфере. Устойчивое развитие национальной финансовой системы. Сбалансированное пространственное и региональное развитие РФ, укрепление единства ее экономического пространства. Повышение эффективности внешнеэкономического сотрудничества и реализация конкурентных преимуществ экспортно ориентированных секторов экономики. Обеспечение безопасности экономической деятельности. Развитие человеческого потенциала.

По каждому из этих направлений предлагается набор задач. Так, в рамках развития системы госуправления предусматривается улучшение инвестиционного климата, повышение привлекательности российской юрисдикции для предпринимательства, дополнительные меры по деофшоризации. Планируется также совершенствовать госконтроль за осуществлением иностранных инвестиций в стратегические отрасли. Оптимизировать регулятивную и налоговую нагрузку на хозяйствующие субъекты, учитывая необходимость обеспечения устойчивого развития экономики страны и модернизации ее производственно-технологической базы. Отразили в документе и переход к контролю на основе оценки рисков: предусматривается улучшение работы контрольно-надзорных органов, в том числе на основе широкого внедрения риск-ориентированного подхода. Одна из задач – юридическое закрепление границ исключительной экономзоны РФ (включая арктический континентальный шельф и морские акватории), защита прав и интересов российских хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность в этой зоне.

Для устойчивого роста реального сектора экономики, по мнению властей, важна комплексная модернизация производственно-технологической базы с учетом требований промышленной и экологической безопасности. Обеспечение достаточного уровня технологической независимости национальной экономики. Повышение производительности труда. Также в стратегии отмечена важность производственных кластеров, развитие транспортной отрасли, энергетики. В список задач по этому направлению вошло и расширение использования потенциалов организаций ОПК для развития производства продукции гражданского назначения.

По третьему направлению – созданию условий для разработки и внедрения современных технологий – также есть целый ряд задач, которые можно выделить для рыбной отрасли. Это, например, интеграция образования, науки и производства. Обеспечение доступа к иностранным технологическим решениям. Развитие инструментов финансирования инновационных проектов.

В блок по сбалансированному пространственному и региональному развитию вошло, в частности, укрепление хозяйственных связей между регионами, создание межрегиональных производственных и инфраструктурных кластеров. Заявлено приоритетное развитие экономического потенциала Восточной Сибири, Крайнего Севера, Дальнего Востока, Северного Кавказа, Крыма и Калининградской области. Развитие Северного морского пути, модернизация БАМа и Транссиба.

По линии внешнеэкономической деятельности предусматривается, в частности, обеспечение правовой консультативной поддержки законных интересов российских экспортеров за рубежом, содействие отечественным организациям в расширении участия в международной экономической кооперации – в том числе через заключение межправительственных соглашений.

Для обеспечения безопасности экономической деятельности предлагается снизить риски, связанные с возможностью использования формальных поводов для остановки бизнеса, не допускать рейдерских захватов и т.д.

Fishnews

НазадМетки: дальний востоккластерправительство

Похожие новости

15 мая 2017 года

«Прибрежники» беспокоятся за рыбные места

Рыбопромышленники Дальнего Востока опасаются изменения базовых принципов формирования участков для морской аквакультуры. Бизнес и наука отмечают, что если при создании РВУ не учитывать наличие природных запасов, прибрежный промысел может лишиться сырьевой базы.

Россельхознадзор проведет совещание по контролю с оценкой рисков

17 мая заместитель руководителя Россельхознадзора Николай Власов проведет совещание по применению риск-ориентированного подхода при федеральном ветеринарном надзоре (контроле).

Нормативы сбросов нужно приближать к реальности

В профильном комитете Совета Федерации обсудили проблемы применения нормативов воды водных объектов рыбохозяйственного значения для нормирования сточных вод.

Лосось прошел ДВНПС

Базовые принципы регулирования добычи тихоокеанских лососей на 2017 г. одобрил Дальневосточный научно-промысловый совет. По вопросам предстоящей путины высказались Росрыболовство, регионы, пограничные органы.

12 мая 2017 года

Пришло время обсудить судостроение

25 мая планируется провести в Москве заседание рабочей группы по судостроению, сообщил заместитель главы Росрыболовства Петр Савчук. На встрече предполагается рассмотреть готовые проекты, обсудить вопросы локализации в России.

Камчатский лосось ждет студентов

В предстоящей лососевой путине на Камчатке примут участие бойцы студенческих отрядов. Они будут трудиться рыбообработчиками на береговых заводах.

Лента новостей

15 мая 2017 года

«Прибрежники» беспокоятся за рыбные места

Рыбопромышленники Дальнего Востока опасаются изменения базовых принципов формирования участков для морской аквакультуры. Бизнес и наука отмечают, что если при создании РВУ не учитывать наличие природных запасов, прибрежный промысел может лишиться сырьевой базы.

Россельхознадзор проведет совещание по контролю с оценкой рисков

17 мая заместитель руководителя Россельхознадзора Николай Власов проведет совещание по применению риск-ориентированного подхода при федеральном ветеринарном надзоре (контроле).

Таможня сочла экспортные морепродукты чересчур дешевыми

Дальневосточная оперативная таможня и Управление ФСБ России по Приморскому краю сообщили о вывозе в Республику Корея палтуса и конечностей краба по заниженной таможенной стоимости. Отмечается, что за три года рыболовецкая компания не внесла в бюджет почти 24 млн рублей.

Нормативы сбросов нужно приближать к реальности

В профильном комитете Совета Федерации обсудили проблемы применения нормативов воды водных объектов рыбохозяйственного значения для нормирования сточных вод.

Николай Рябов: Работать нужно в правовом поле

Информацию по итогам круглого стола, состоявшегося в апреле с представителями рыбной отрасли, прокуратура Сахалинской области использует в своей работе. Внимание таким встречам будет уделено и в дальнейшем, пообещал прокурор Николай Рябов.

Лосось прошел ДВНПС

Базовые принципы регулирования добычи тихоокеанских лососей на 2017 г. одобрил Дальневосточный научно-промысловый совет. По вопросам предстоящей путины высказались Росрыболовство, регионы, пограничные органы.

Ученые указали на риски для крымской марикультуры

Развитию морской аквакультуры в Крыму и на Кавказе могут угрожать особо опасные заболевания кефалевых и камбалообразных рыб, отмечают в АзНИИРХ. Хозяйствам нужно эффективное научное ихтиопатологическое сопровождение, уверены специалисты.

Налоговую недоимку погасили до суда

В отношении руководства рыбоперерабатывающей компании из Мурманска возбудили уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов на сумму более чем 11 млн рублей. В ходе предварительного следствия ущерб бюджету был полностью возмещен.

Запасы Северной Пацифики рассмотрели специалисты разных стран

Представители ТИНРО-Центра приняли участие в заседаниях научных структур Комиссии по рыболовству в северной части Тихого океана (NPFC) в Шанхае. Эксперты обсудили меры по сохранению уязвимых морских экосистем и управление промыслами кабан-рыбы и сайры.

12 мая 2017 года

Петр Савчук: Вопрос по ТСК и тайм-чартеру был снят

Разъяснения положений приказа по техническим средствам контроля ранее были направлены в Пограничную службу ФСБ России, напомнил замглавы Росрыболовства Петр Савчук. Вопросы сняты на основе Кодекса торгового мореплавания, отметил представитель федерального агентства.

Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31

Опрос

Оценка регулирующего воздействия – формальность или рабочий инструмент?

От первого лица

Губернатор Хабаровского края Вячеслав ШПОРТ

Губернатор Хабаровского края

Вячеслав ШПОРТ

Рыбная отрасль – драйвер роста экономики региона

Руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ

Руководитель Федерального агентства по рыболовству

Илья ШЕСТАКОВ

Рыбаки могут готовить заявки

Все материалы

Интервью

Прокурор Сахалинской области Николай РЯБОВ

Прокурор Сахалинской области

Николай РЯБОВ

Работать нужно в правовом поле

Генеральный директор АО «Дальневосточный аукционный рыбный дом» Сергей ЛЕЛЮХИН

Генеральный директор АО «Дальневосточный аукционный рыбный дом»

Сергей ЛЕЛЮХИН

Отрасль привыкает к биржевой торговле

Председатель правления Ассоциации «Союз рыболовецких колхозов и предприятий Сахалинской области» Максим КОЗЛОВ

Председатель правления Ассоциации «Союз рыболовецких колхозов и предприятий Сахалинской области»

Максим КОЗЛОВ

На первом плане – подготовка к путине

Уполномоченный по защите прав предпринимателей Сахалинской области Андрей КОВАЛЕНКО

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Сахалинской области

Андрей КОВАЛЕНКО

Повестка обсуждений для бизнеса и власти насыщенная

Все интервью

Личное мнение

Президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий МАРТЫНОВ

Президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья

Георгий МАРТЫНОВ

Подзоне Приморье необходимы ресурсные исследования

Начальник управления аквакультуры Федерального агентства по рыболовству Виктор АШАРИН

Начальник управления аквакультуры Федерального агентства по рыболовству

Виктор АШАРИН

Росрыболовству удалось снять часть претензий рыбоводов

Все материалы

Крупным планом

Форум «Рыбная отрасль: юридические аспекты развития»

Юридический форум выработал рекомендации для отрасли

Сегодня Yantai Moon занимает более 60% внутреннего рынка по пищевому холоду и около 40% – по промышленному

Yantai Moon – 60 лет на рынке холодопроизводства

Все материалы

События

В столице Бельгии прошла 25-я выставка Seafood Expo Global / Seafood Processing Global

Брюссельские маршруты российского экспорта

В поселке Чныррах Хабаровского края весело отметили День корюшки

День корюшки удался на славу

Все события

Продвигая рыбу: Кухня против школы

Кухня против школы. Шашки

Шашки. Видео-рецепт

Корейский салат с кальмарами

Корейский салат с кальмарами. Видео-рецепт

Все материалы

Выставки

yandex
Rambler's Top100

© 2006—2017 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России.