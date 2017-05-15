15 мая 2017 года

Президент определил задачи для экономической безопасности

В Стратегию экономической безопасности России до 2030 г. вошло восемь ключевых направлений госполитики. По каждому из них предусмотрен ряд задач.

Стратегию экономической безопасности РФ на период до 2030 г. утвердил президент России Владимир Путин. Документ должен стать основой для госполитики в сфере обеспечения экономической безопасности на федеральном, региональном, муниципальном и отраслевом уровнях.

Правительству поручено в трехмесячный срок разработать меры организационного, нормативно-правового и методического характера, необходимые для реализации стратегии, и обеспечить их выполнение. Кабмин должен контролировать, как реализуется документ, и ежегодно докладывать главе государства о состоянии экономической безопасности РФ и мерах по ее укреплению.

В стратегии сформулированы ключевые направления госполитики в сфере обеспечения экономической безопасности. Всего их восемь, сообщает корреспондент Fishnews. Это развитие системы государственного управления, прогнозирования и стратегического планирования в области экономики. Обеспечение устойчивого роста реального сектора экономики. Создание экономических условий для разработки и внедрения современных технологий, стимулирования инновационного развития, а также совершенствование нормативно-правовой базы в этой сфере. Устойчивое развитие национальной финансовой системы. Сбалансированное пространственное и региональное развитие РФ, укрепление единства ее экономического пространства. Повышение эффективности внешнеэкономического сотрудничества и реализация конкурентных преимуществ экспортно ориентированных секторов экономики. Обеспечение безопасности экономической деятельности. Развитие человеческого потенциала.

По каждому из этих направлений предлагается набор задач. Так, в рамках развития системы госуправления предусматривается улучшение инвестиционного климата, повышение привлекательности российской юрисдикции для предпринимательства, дополнительные меры по деофшоризации. Планируется также совершенствовать госконтроль за осуществлением иностранных инвестиций в стратегические отрасли. Оптимизировать регулятивную и налоговую нагрузку на хозяйствующие субъекты, учитывая необходимость обеспечения устойчивого развития экономики страны и модернизации ее производственно-технологической базы. Отразили в документе и переход к контролю на основе оценки рисков: предусматривается улучшение работы контрольно-надзорных органов, в том числе на основе широкого внедрения риск-ориентированного подхода. Одна из задач – юридическое закрепление границ исключительной экономзоны РФ (включая арктический континентальный шельф и морские акватории), защита прав и интересов российских хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность в этой зоне.

Для устойчивого роста реального сектора экономики, по мнению властей, важна комплексная модернизация производственно-технологической базы с учетом требований промышленной и экологической безопасности. Обеспечение достаточного уровня технологической независимости национальной экономики. Повышение производительности труда. Также в стратегии отмечена важность производственных кластеров, развитие транспортной отрасли, энергетики. В список задач по этому направлению вошло и расширение использования потенциалов организаций ОПК для развития производства продукции гражданского назначения.

По третьему направлению – созданию условий для разработки и внедрения современных технологий – также есть целый ряд задач, которые можно выделить для рыбной отрасли. Это, например, интеграция образования, науки и производства. Обеспечение доступа к иностранным технологическим решениям. Развитие инструментов финансирования инновационных проектов.

В блок по сбалансированному пространственному и региональному развитию вошло, в частности, укрепление хозяйственных связей между регионами, создание межрегиональных производственных и инфраструктурных кластеров. Заявлено приоритетное развитие экономического потенциала Восточной Сибири, Крайнего Севера, Дальнего Востока, Северного Кавказа, Крыма и Калининградской области. Развитие Северного морского пути, модернизация БАМа и Транссиба.

По линии внешнеэкономической деятельности предусматривается, в частности, обеспечение правовой консультативной поддержки законных интересов российских экспортеров за рубежом, содействие отечественным организациям в расширении участия в международной экономической кооперации – в том числе через заключение межправительственных соглашений.

Для обеспечения безопасности экономической деятельности предлагается снизить риски, связанные с возможностью использования формальных поводов для остановки бизнеса, не допускать рейдерских захватов и т.д.

Fishnews