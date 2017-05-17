17 мая 2017 года

Власти Камчатки собираются решить вопрос рыбных свалок

Депутаты Камчатского края собираются принять участие в выявлении незаконных свалок рыбных отходов. Особое внимание нужно уделить небольшим фирмам, которые зачастую как раз и не желают тратиться на утилизацию, считает вице-спикер краевого парламента Роман Гранатов.

Комитет Заксобрания Камчатского края по природопользованию, аграрной политике и экологической безопасности в ходе лососевой путины совместно с правительством края и правоохранительными органами намерен поучаствовать в экологических рейдах. Власти собираются выявлять незаконные свалки рыбных отходов.

Об этом сообщил председатель комитета, вице-спикер краевого парламента Роман Гранатов. По его словам, в течение последних лет в регионе ведется последовательная работа с рыбопромышленниками по формированию эффективной системы утилизации рыбных отходов береговых перерабатывающих предприятий.

Общая работа всех ветвей власти в этом направлении за последние два года дала положительный результат, считают в региональном Заксобрании. «В крае на сегодняшний день работают уже 24 предприятия по переработке рыбных отходов мощностью 900 тонн в сутки, расположенные как на восточном, так и на западном побережьях. Кроме того, по информации регионального министерства рыбного хозяйства, до 2020 года предприниматели планируют возвести ряд новых установок общей мощностью 400 тонн в сутки», – рассказали Fishnews в пресс-службе ЗС.

«Учитывая, что основные крупные предприятия берегового рыбохозяйственного комплекса ответственно подходят к вопросу утилизации отходов своего производства, главное внимание в ходе рейдов во время лососевой путины этого года нам необходимо уделить небольшим фирмам, которые принимают рыбу на переработку и зачастую не желают нести затраты на утилизацию отходов. Как правило, именно они являются организаторами незаконных свалок», – сказал Роман Гранатов.

Согласно КоАП, за нарушение ветеринарно-санитарных правил в части обращения с биологическими отходами предприятия наказываются штрафом либо приостановкой деятельности на срок до 90 суток. То есть практически на весь период лососевой путины. По мнению Романа Гранатова, угроза остановки производства может стать мощным стимулом для предприятий, чтобы начать выполнять требования закона. Общая задача – помочь правоохранительным и природоохранным органам своевременно выявлять нарушения для их пресечения и привлечения виновных к ответственности, сказал депутат.

Fishnews