Поправки по «прибрежке» собираются рассмотреть летом

19 мая 2017 года
В ходе визита в Дагестан глава Росрыболовства Илья Шестаков обсудил с властями республики приоритетные направления развития рыбного хозяйства региона. Планируется обновление флота, модернизация старых и строительство новых заводов, реконструкция терминала Махачкалы.
Интернет-сервис по формированию и предоставлению участков для марикультуры на Дальнем Востоке должен заработать до сентября, заявил на заседании коллегии Минвостокразвития глава ведомства Александр Галушка.
Президент Ганской ассоциации тунцеловов считает, что его страна утрачивает позиции западноафриканского центра по перевалке тунца. Причинами названы высокие портовые сборы и сроки моратория на промысел.
18 мая 2017 года
Международная конференция «Безопасность пищевой продукции и анализ риска» открылась в Сочи. Россия – ключевой партнер ФАО в обеспечении людей доступным и качественным продовольствием, отметил премьер Дмитрий Медведев в приветствии участникам и гостям форума.
Правительство утвердило правила субсидирования затрат производителям машин и оборудования для пищевой и перерабатывающей промышленности. Господдержка будет оказываться при условии предоставления скидки покупателю.
В состав наблюдательного совета свободного порта Владивосток включены губернаторы Камчатского и Хабаровского краев, Сахалинской области и ЧАО, а также главы муниципалитетов, законодательных органов власти, представители объединений работодателей и профсоюзов этих регионов.
19 мая 2017 года
Минсельхоз определил порядок заключения договора на рыбоводный участок с некоммерческими хозяйствами. Они смогут получить РВУ без торгов и на безвомездной основе.
Электронная карта мест нереста опубликована на сайте комитета госохотнадзора Нижегородской области. Она облегчит рыбакам-любителям выбор разрешенного места для лова.
В ходе визита в Дагестан глава Росрыболовства Илья Шестаков обсудил с властями республики приоритетные направления развития рыбного хозяйства региона. Планируется обновление флота, модернизация старых и строительство новых заводов, реконструкция терминала Махачкалы.
Интернет-сервис по формированию и предоставлению участков для марикультуры на Дальнем Востоке должен заработать до сентября, заявил на заседании коллегии Минвостокразвития глава ведомства Александр Галушка.
Официально опубликован приказ Министерства сельского хозяйства РФ о порядке работы научно-промысловых советов. Протоколы заседаний НПС должны будут публиковаться на сайте Росрыболовства.
Президент Ганской ассоциации тунцеловов считает, что его страна утрачивает позиции западноафриканского центра по перевалке тунца. Причинами названы высокие портовые сборы и сроки моратория на промысел.
Россельхознадзор ввел временные ограничения на поставки в страну продукции вьетнамского рыбопромышленного предприятия, занимавшегося экспортом в РФ с 2009 г. Причиной запрета стал повторный ввоз опасного для здоровья сушеного полосатика.
18 мая 2017 года
Международная конференция «Безопасность пищевой продукции и анализ риска» открылась в Сочи. Россия – ключевой партнер ФАО в обеспечении людей доступным и качественным продовольствием, отметил премьер Дмитрий Медведев в приветствии участникам и гостям форума.
Правительство утвердило правила субсидирования затрат производителям машин и оборудования для пищевой и перерабатывающей промышленности. Господдержка будет оказываться при условии предоставления скидки покупателю.
В состав наблюдательного совета свободного порта Владивосток включены губернаторы Камчатского и Хабаровского краев, Сахалинской области и ЧАО, а также главы муниципалитетов, законодательных органов власти, представители объединений работодателей и профсоюзов этих регионов.