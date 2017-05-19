19 мая 2017 года

Поправки по «прибрежке» собираются рассмотреть летом

Совет Госдумы включил законопроект, направленный на устранение противоречий в регулировании прибрежного рыболовства, в примерную программу работы нижней палаты на июль.

Проект федерального закона «О внесении изменения в статью 1 ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О рыболовстве и сохранении водных биоресурсов» и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования распределения квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов» рассмотрен на заседании Совета ГД 18 мая.

Как уже сообщал Fishnews, эти поправки призваны устранить противоречие, которое возникло при внесении изменений в закон о рыболовстве в прошлом году. Планируется оставить, что уловы водных биоресурсов, добытых при осуществлении «прибрежки», а также продукция, произведенная из таких уловов на судах, подлежат транспортировке, хранению и выгрузке в живом, свежем и охлажденном виде в морские порты Российской Федерации и иные места выгрузки, определяемые органами госвласти прибрежных субъектов РФ на территориях таких субъектов.

Законопроект был внесен в Госдуму в апреле Правительством РФ. Ответственным в работе над проектом назначен Комитет ГД по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям. Совет решил направить документы в комитеты, комиссию и фракции в Думе для подготовки предложений и замечаний.

Fishnews