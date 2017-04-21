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Заседание Государственной Думы. Фото из открытых источников

Проект по «прибрежке» ушел в Госдуму

Законопроект, который должен исключить разночтения новых правил регулирования прибрежного рыболовства, поступил в Госдуму. В случае принятия, поправки вступят в силу с 1 января 2019 г.

Проект федерального закона «О внесении изменения в статью 1 ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» и отдельные законодательные акты РФ в части совершенствования распределения квот добычи (вылова) водных биоресурсов» размещен в базе Госдумы.

Напомним, что с 2019 г. должны начать действовать новые нормы для прибрежного рыболовства. Но при работе над ними до последнего шли споры: как должен регулироваться этот вид промысла, разрешить ли осуществлять заморозку на борту. В результате в документе возникла путаница, сообщает корреспондент Fishnews.

В пояснительной записке к новому законопроекту расхождения описаны следующим образом: «Так, в соответствии с абзацем третьим подпункта «в» пункта 8 статьи 1 Закона № 349-Ф3 статья 20 Федерального закона «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» (далее - Закон о рыболовстве) дополняется частью 5, согласно которой уловы водных биологических ресурсов, добытых (выловленных) при осуществлении прибрежного рыболовства, рыбная и иная продукция, произведенная из таких уловов на судах рыбопромыслового флота, подлежат транспортировке и выгрузке в живом, свежем, охлажденном и замороженном виде в морские порты Российской Федерации и иные места выгрузки, определяемые органами государственной власти прибрежных субъектов Российской Федерации на территориях таких субъектов.

В то же время согласно абзацу третьему подпункта «а» пункта 1 статьи 1 Закона № 349-Ф3, которым излагается в новой редакции понятие «прибрежное рыболовство» (пункт 101 части 1 статьи 1 Закона о рыболовстве), при осуществлении прибрежного рыболовства транспортировке и хранению подлежат уловы водных биологических ресурсов, а также рыбная и иная продукция из них, а выгрузке – уловы водных биологических ресурсов в живом, свежем или охлажденном виде».

Изменение предлагается внести в абзац третий подпункта «в» пункта 8 статьи 1 ФЗ от 3 июля 2016 г. № 349: заменить слова «транспортировке и выгрузке в живом, свежем, охлажденном и замороженном виде» словами «транспортировке, хранению и выгрузке в живом, свежем и охлажденном виде».

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