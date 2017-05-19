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Меры по развитию рыбных терминалов обнародованы

Меры по развитию рыбных терминалов обнародованы

Минсельхоз утвердил Стратегию развития морских терминалов для комплексного обслуживания судов рыбопромыслового флота. Ее цель – повысить привлекательность российских портов путем улучшения качества услуг.

Стратегия развития морских терминалов для комплексного обслуживания судов рыбопромыслового флота с учетом береговой логистической инфраструктуры, предназначенной для транспортировки, хранения и дистрибуции рыбной продукции, на период до 2030 г. утверждена приказом Минсельхоза от 20 апреля 2017 г. № 189 по распоряжению правительства.

Как сообщает корреспондент Fishnews, реализация стратегии будет оцениваться по четырем показателям.

Первый – доля российских рыбопромысловых судов, проходящих техобслуживание в отечественных портах (по валовой вместимости). В 2015 г. значение этого показателя составляло 40%, к 2030 г. его планируется довести до 80%.

Второй – объем заказов российских терминалов по техобслуживанию крупно- и среднетоннажного рыбопромыслового флота. В 2015 г. – 270 судов, к 2030 г. планируется ежегодно обслуживать 440 судов.

Третий – объем перевалки рыбопродукции в российских морских портах. В 2015 г. - 1,5 млн тонн, цель на 2030 г. - 3 млн тонн.

Четвертый - емкость припортовых холодильно-складских комплексов. В 2015 г. она составляла 235 тыс. тонн единовременного хранения, к 2030 г. суммарную емкость холодильников предполагается увеличить до 440 тыс. тонн.

В течение 2017 – 2025 гг. предусмотрена реализация инвестпроектов на общую сумму 26,5 млрд рублей.

Предполагается, что за счет переориентации российских судо- и грузовладельцев на отечественные терминалы прирост выручки от услуг по перевалке и хранению рыбной продукции и обслуживанию рыбопромыслового флота составит не менее 11 млрд рублей в год. 4 млрд рублей должны принести перевалка и временное хранение грузов и 7 млрд рублей - обслуживание судов. Согласно документу, дополнительный прямой вклад в валовый внутренний продукт РФ может составить не менее 6 млрд рублей в год. Ожидается, что реализация стратегии увеличит спрос на рыбопродукцию и услуги смежных отраслей экономики (строительство, поставку транспортных средств, оборудования и другие).

Строительство новых перегрузочных комплексов, создание и развитие предприятий по обслуживанию промысловых судов позволит создать не менее 1000 рабочих мест в прибрежных регионах, говорится в документе.

Предполагается, что устранение инфраструктурных ограничений и снижение логистических затрат приведет к удешевлению рыбопродукции на внутреннем рынке в среднем не менее чем на 10%.

В стратегии прописаны основные направления развития терминалов Дальневосточного, Северного, Западного, Азово-Черноморского и Волжско-Каспийского бассейнов. Для каждого из них определены условия для комплексного обслуживания судов, меры по увеличению пропускной способности береговой инфраструктуры по перегрузке и хранению рыбопродукции. Также предусмотрено совершенствование механизмов управления объектами, находящимися в федеральной собственности.

Fishnews

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