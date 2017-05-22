22 мая 2017 года

Концепцию развития аквакультуры ЕАЭС продолжают «шлифовать»

Евразийская экономическая комиссия доработает Концепцию развития аквакультуры в странах ЕАЭС. Ожидается, что в случае успешной реализации ее положений выпуск продукции может удвоиться и достичь 350 тыс. тонн в 2020 г.

Концепцию рассмотрели 18 мая на заседании Консультативного комитета по агропромышленному комплексу ЕЭК, сообщили Fishnews в пресс-службе комиссии. «Документ способствует формированию согласованной политики в сфере аквакультуры. Его реализация приведет к снижению импортозависимости по рыбопосадочному материалу, кормам и другим средствам производства для объектов аквакультуры, а также к сбалансированному производству этого вида продукции», – отметил член коллегии (министр) по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК Сергей Сидорский.

По словам директора департамента агропромышленной политики ЕЭК Станислава Бубена, сегодня разница между потреблением рыбы в странах Евразийского экономического союза очень существенная. Если в России в расчете на одного человека потребление превышает 20 кг, в Беларуси составляет около 14 кг, то в Армении – порядка 5 кг, а Казахстане и Киргизии этот показатель зафиксирован на уровне 3 и 1 кг, соответственно.

Анализ рынка рыбы и морепродуктов в государствах ЕАЭС показывает большой производственный и потребительский потенциал продукции аквакультуры. Однако развитие рыбоводства сдерживается дефицитом качественного собственного посадочного материала, импортозависимостью по кормам и лекарственным средствам, высоким износом производственных фондов, недостаточным использованием научного и кадрового потенциала, отметили на заседании.

Решено дополнительно доработать концепцию с учетом мнения представителей стран ЕАЭС.

Fishnews