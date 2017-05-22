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Камчатский краб

Краб ушел за миллиарды

Доли квот на вылов краба в Дальневосточном бассейне продали на аукционе, проходившем в течение двух дней. Победители получают право на добычу в режиме прибрежного рыболовства.

Протокол аукциона, проходившего в Москве 18 и 19 мая, опубликован на сайте Федерального агентства по рыболовству. Торги проводились по новым правилам: если раньше организовывать аукцион по «прибрежке» в отношении водных беспозвоночных должны были территориальные управления Росрыболовства, то теперь на это уполномочено само федеральное агентство.

Также, в соответствии с обновленным законодательством, было предусмотрено, что заявители должны быть зарегистрированы в соответствующем прибрежном регионе, сообщает корреспондент Fishnews. На аукцион было выставлено 24 лота.

Спустя несколько лет наконец удалось провести торги по долям квот на вылов краба в подзоне Приморье, к югу от Золотого. По первому лоту – доля в 33% на добычу камчатского краба – победителем стала компания «Краб Марин» (предложенная цена – свыше 1 млрд 772 млн рублей). Второй лот – доля в 33% – достается ООО «Приморское», предложившему более 1 млрд 007 млн рублей. За долю в 34%, согласно опубликованным материалам, больше всего предложила компания «Антей» – свыше 1 млрд 217 млн рублей.

Следующий объект для «прибрежки» в подзоне Приморье – синий краб. Доли в 33% достаются ООО «Реал Девелопмент» с ценой более 1 млрд 109 млн рублей и НБАМР (свыше 1 млрд 111 млн рублей). За долю в 34% больше всех предложил ТУРНИФ – более 1 млрд 052 млн рублей.

Третий объект – волосатый четырехугольный краб. Победители по двум лотам в 33% – ТУРНИФ (более 990 млн 615 тыс. рублей) и «Реал Девелопмент» (более 1 млрд 109 млн рублей). По доле в 34% – «Краб Марин» (предложил цену свыше 1 млрд 153 млн рублей).

Также компаниям Приморского края был предложен стригун опилио. Три доли в 16,67% достаются ТУРНИФ, оценившему возможность добывать ценный биоресурс в 2 млрд рублей по каждому лоту. Еще две такие же доли – ООО «Восход» (свыше 1 млрд 861 млн рублей) и НБАМР (более 2 млрд рублей). Доля в 16,65% – ТУРНИФ (2 млрд 233 млн рублей).

В Южно-Курильской зоне были предложены доли квот на добычу колючего краба (соответственно, для компаний с регистрацией в Сахалинской области). Наибольшую цену за две доли в 33% предложил «Рыбокомбинат «Островной». За долю в 34% – «Курильский рыбак».

Среди камчатских компаний проходили торги по долям квот на вылов стригуна бэрди в Петропавловско-Командорской подзоне. По лоту – доля в 33% – победителем стало ООО «Восток» (более 42 млн рублей). По второй такой доле – ООО «Камчатское» (свыше 40 млн рублей). Доля в 34% достается компании «Феникс» с ценовым предложением более 46 млн рублей.

В Камчатско-Курильской подзоне были предложены лимиты на вылов волосатого четырехугольного краба. За две доли в 33% больше всего предложило ООО «АТОЛЛ-А». За долю в 34% – ООО «Муссон ДВ».

Протокол аукциона и приложения к нему, размещенные на сайте Росрыболовства, не подписаны. Согласно аукционной документации, если победитель отказался от подписания протокола, доля достается участнику, сделавшему предпоследнее предложение о цене.

Fishnews

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