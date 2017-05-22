22 мая 2017 года

Иностранцев приглашают в марикультуру Дальнего Востока

Минвостокразвития направило предложения по созданию аквакультурных хозяйств 250 компаниям из России и других стран. В ведомстве рассчитывают до конца года распределить порядка 100 тыс. га морских рыбоводных участков.

Уже сформирован список потенциальных инвесторов в новые аквакультурные предприятия ДФО, сообщили Fishnews в пресс-службе Министерства по развитию Дальнего Востока. В ведомстве уточнили, что речь идет о 250 компаниях из России, США, других стран Азиатско-Тихоокеанского региона, Европы и т.д. «Уже налажен контакт с торговыми представительствами России в странах АТР, Северной Америки и Европы. Потенциальным инвесторам направлены предложения по созданию аквакультурных хозяйств на Дальнем Востоке с помощью нового интернет-сервиса», – рассказали в пресс-службе Минвостокразвития.

Напомним, на расширенном заседании коллегии Минвостокразвития 18 мая в Москве министр Александр Галушка рассказал, что ведомство планирует запустить новый электронный сервис по выбору морских участков для аквакультуры до сентября текущего года. А к концу 2017 г. планируется предоставить порядка 100 тыс. га морской акватории на Дальнем Востоке для целей аквакультуры.

Кроме того, Минвостокразвития намерено в этом году обеспечить принятие федеральных законов, разрешающих рыбоводам возводить временные постройки на лесных участках, заниматься аквакультурой на промысловых участках, а также предусматривающих предоставление земельных участков рыбоводным хозяйствам без проведения торгов.

Fishnews