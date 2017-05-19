19 мая 2017 года

«Морские огороды» раздадут через интернет

Интернет-сервис по формированию и предоставлению участков для марикультуры на Дальнем Востоке должен заработать до сентября, заявил на заседании коллегии Минвостокразвития глава ведомства Александр Галушка.

18 мая в Москве прошло расширенное заседание коллегии Министерства по развитию Дальнего Востока: на мероприятии подвели итоги работы ведомства в прошлом году и обсудили задачи, поставленные на 2017 г. Среди приоритетных направлений деятельности глава Минвостокразвития Александр Галушка назвал повышение инвестиционной привлекательности и стимулирование притока частных инвестиций в ключевые для региона отрасли экономики, в том числе в рыболовство и аквакультуру.

«В правительстве завершается работа над подзаконными актами о порядке предоставления инвестиционных квот на вылов рыбы. В них зафиксирован приоритет Дальнего Востока. Тот, кто будет строить новые рыболовные суда на дальневосточных верфях и новые перерабатывающие заводы на Дальнем Востоке, получит больше квот на право вылова рыбы», – заявил министр.

Как сообщает корреспондент Fishnews, до Восточного экономического форума Минвостокразвития планирует запустить новый электронный сервис по выбору морских участков для аквакультуры. «Это будет открытый, удобный, подчеркну, конкурентный механизм. Любой инвестор сможет выбрать очищенную от всех правовых ограничений акваторию на электронной карте, подать заявку в электронном виде, и в течение десяти дней на него [рыбоводный участок] будет объявлен электронный аукцион. Таким образом, мы решим проблему, когда заинтересованный бизнес годами не имел доступа к воде», – пообещал Александр Галушка.

В планах министерства – до конца года обеспечить предоставление не менее 100 тыс. га морской акватории на Дальнем Востоке для целей аквакультуры.

Fishnews