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Порт Владивостока

Авторы портовой стратегии указали на барьеры

В рамках развития морских терминалов для комплексного обслуживания рыбацкого флота нужно не только работать над портовой инфраструктурой, но и разумно снижать административные барьеры. Об этом говорится в профильной стратегии до 2030 г.

Тема административных барьеров нашла отражение в утвержденной Минсельхозом Стратегии развития морских терминалов для комплексного обслуживания судов рыбопромыслового флота.

Для того чтобы сделать российское порты более привлекательными, необходимо упрощать и ускорять оформление, отмечено в документе.

По мнению авторов стратегии, действующее законодательство, в том числе постановление правительства от 5 марта 2013 г. № 184 о доставке уловов промрыболовства, предусматривает преференции при оформлении рыбопромысловых судов и рыбопродукции, развивает принцип «одного окна» и электронного документооборота.

«В то же время правоприменительная практика показывает, что рациональное снижение количества и сроков проведения контрольных процедур в интересах развития рыбохозяйственного комплекса и внутреннего рынка не является приоритетом в деятельности контролирующих органов», – сказано в стратегии.

Авторы документа указывают на то, что ответственность за нарушение сроков контроля фактически отсутствует. Одновременно предусматриваются жесткие санкции к судовладельцам за нарушения, связанные с ННН-промыслом, оформлением рыбопродукции.

«Более сложная ситуация складывается при таможенном оформлении и контроле при импорте запасных частей и судовых материалов, поскольку отсутствуют специальные нормы по вопросам ускорения и упрощения процедур. В результате скорость таможенного оформления запчастей и материалов в Российской Федерации в несколько раз ниже, чем в иностранных портах, что снижает конкурентоспособность отечественных поставщиков сервисных услуг для рыбопромыслового флота», – обратили внимание на проблему в стратегии.

В числе приоритетов для контролеров нужно закрепить разумное снижение административных барьеров, считают разработчики документа. В частности, требуется оптимизировать систему контроля в части сокращения сроков оформления запчастей и материалов, соблюдения сроков оформления рыбопродукции.

В работе контролирующих органов предлагается усиливать аналитическую функцию, последовательно внедрять риск-ориентированный подход, развивать электронный документооборот и практику выборочного контроля, сообщает корреспондент Fishnews.

Еще одна предложенная мера – упростить таможенный контроль в случае доставки и выгрузки в морских портах продукции, произведенной на российских рыбопромысловых судах, вне зависимости от района промысла. Нужно, по мнению авторов стратегии, подумать и над соответствием наказаний нарушениям: создать практику конфискации судна в случаях незаконной добычи как меры исключительной, соответствующей общественной опасности деяния и экономически целесообразной.

Также отмечено, что надо создать условия, чтобы российские порты были привлекательны для заходов на техобслуживание, ремонт и выгрузку рыбопромысловых судов, построенных или модернизированных за рубежом.

Кроме того, разработчики заявили о необходимости внести изменения в перечень оборудования, не имеющего аналогов в РФ и освобождаемого от уплаты ввозной таможенной пошлины и НДС при поставках на таможенную территорию России. Нужно включить в список, утверждаемый Минпромторгом, отдельные позиции технологического и морозильного оборудования для обработки уловов водных биоресурсов и рыбопродукции, говорится в стратегии.

Fishnews

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