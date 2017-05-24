24 мая 2017 года

Россия и Экваториальная Гвинея хотят развить «рыбное» сотрудничество

Россия планирует заключить с Экваториальной Гвинеей новое соглашение о сотрудничестве в области рыбного хозяйства. Проект документа предусматривает взаимодействие в сферах управления запасами, борьбы с браконьерством, аквакультуры.

Заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков провел в Москве встречу с представителем президента в Министерстве рыбного хозяйства и водных ресурсов Экваториальной Гвинеи Аурелио Бибангом Абесо Фумой.

Глава федерального агентства напомнил, что основа двусторонних взаимоотношений в области рыбного хозяйства между Россией и Экваториальной Гвинеей заложена в начале 70-х годов прошлого столетия. «Безусловно, действующее до настоящего времени Соглашение между Правительством СССР и Правительством Республики Экваториальная Гвинея о сотрудничестве в области рыбного хозяйства, заключенное в 1975 году, не в полной мере отвечает современным реалиям», - подчеркнул Илья Шестаков. Он рассказал, что российская сторона подготовила и передала по дипломатическим каналам проект нового соглашения. «Документ проработан и готов к подписанию. Соглашение станет хорошей правовой основой для развития двустороннего взаимовыгодного партнерства», – отметил руководитель Росрыболовства.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе ФАР, проект соглашения предусматривает укрепление взаимодействия двух стран в области сохранения, управления и рационального использования живых морских ресурсов. Также планируется, что Россия и Экваториальная Гвинея будут совместно решать проблемы незаконного промысла и разрабатывать научно-технические программы и новые технологии для аквакультуры.

Аурелио Фума подтвердил готовность открыто и конструктивно обсуждать эти направления сотрудничества. «Мы верим, что ваши предложения принесут хорошие результаты», – сказал он.

После встречи эксперты обеих сторон занялись детальным обсуждением путей дальнейшего взаимодействия.

Fishnews