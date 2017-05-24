У «Нацрыбресурса» новый руководитель

24 мая 2017 года
Рыбоохрана и силовые структуры Камчатского края договорились о совместной работе в период хода лососей. На постах и в рейдах инспекторам будут помогать полицейские, пограничники и Росгвардия.
Росрыболовству необходимо разработать единый стратегический документ, направленный на комплексное ускоренное развитие товарной аквакультуры – к такому выводу пришли участники состоявшейся в Москве конференции.
Россия планирует заключить с Экваториальной Гвинеей новое соглашение о сотрудничестве в области рыбного хозяйства. Проект документа предусматривает взаимодействие в сферах управления запасами, борьбы с браконьерством, аквакультуры.
23 мая 2017 года
Снижение требований к заявителям, претендующим на получение инвестквот под строительство береговых заводов, ослабляет защиту национальных ресурсов от бесхозяйственного использования, отметили участники рабочей группы Совета Федерации.
В ходе аукциона «Русская рыбопромышленная компания» приобрела права на добычу трех видов краба в подзоне Приморье. В освоении нового валютоемкого объекта промысла руководство РРПК видит возможность для диверсификации бизнеса.
В этом году в Приморском крае вновь планируется провести Международный конгресс рыбаков. Ожидается, что мероприятие состоится во Владивостоке 5 и 6 октября.
24 мая 2017 года
Южно-Курильский рыбокомбинат в этом году продолжит добычу скумбрии. Для того чтобы современный флот мог спокойно работать на промысле перспективных объектов, нужно внести изменения в законодательство, отмечает руководитель компании Константин Коробков.
Рыбоохрана и силовые структуры Камчатского края договорились о совместной работе в период хода лососей. На постах и в рейдах инспекторам будут помогать полицейские, пограничники и Росгвардия.
Министерство сельского хозяйства утвердило Стратегию развития морских терминалов для комплексного обслуживания судов рыбопромыслового флота до 2030 г. В документе прописана возможность сдачи ГТС в концессию. Ожидается, что это поможет привлечь в модернизацию портов больше частных инвестиций.
Норвегия ожидает скорого возобновления поставок своего лосося в КНР. 23 мая представители двух стран подписали соглашение по этому вопросу.
Рыбопромышленные компании Сахалинской области поддержали решение о создании единой ассоциации. Предполагается, что она объединит все основные предприятия отрасли, работающие на островах.
Росрыболовству необходимо разработать единый стратегический документ, направленный на комплексное ускоренное развитие товарной аквакультуры – к такому выводу пришли участники состоявшейся в Москве конференции.
Первого заместителя директора ТИНРО-Центра Юрию Блинова отпустили из-под стражи под домашний арест. Постановление вынесено Приморским краевым судом 23 мая.
В Ненецком автономном округе вновь создан территориальный рыбохозяйственный совет. В состав совещательного органа вошли представители рыболовецких колхозов, предприятий, общин КМНС, общественных объединений, и региональных органов власти.
Россия планирует заключить с Экваториальной Гвинеей новое соглашение о сотрудничестве в области рыбного хозяйства. Проект документа предусматривает взаимодействие в сферах управления запасами, борьбы с браконьерством, аквакультуры.
23 мая 2017 года
Снижение требований к заявителям, претендующим на получение инвестквот под строительство береговых заводов, ослабляет защиту национальных ресурсов от бесхозяйственного использования, отметили участники рабочей группы Совета Федерации.