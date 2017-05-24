24 мая 2017 года

У «Нацрыбресурса» новый руководитель

Временно исполняющим обязанности генерального директора ФГУП «Нацрыбресурс» назначен Сергей Харьков. Ранее он был заместителем гендиректора по управлению нефинансовыми активами предприятия.

С 2001 по 2011 гг. Сергей Харьков работал в департаменте государственного и муниципального имущества города Москвы. В его ведении в разное время были вопросы оформления государственной собственности и инвентаризации, передачи объектов инженерно-коммунального назначения, контроль за деятельностью и использованием активов государственных учреждений, управление казной, сообщает корреспондент Fishnews.

В 2011 по 2013 гг. Сергей Харьков занимал должность советника генерального директора в ГУП «Мосводосток». С 2014 г. работал в системе Министерства обороны на должности директора департамента АО «Гарнизон», а в 2016 г. был назначен заместителем директора ФГУП «Оборонпромэкология».

В 2017 г. стал заместителем гендиректора по управлению нефинансовыми активами ФГУП «Нацрыбресурс». 21 апреля этого года приказом Росрыболовства № 156 Сергей Харьков был назначен врио генерального директора предприятия.

«Рыбные порты будут восстановлены и продолжат работу в интересах отрасли», - заявил новый глава «Нацрыбресурса», вступив в должность.

Fishnews