24 мая 2017 года

Рыбный бизнес Сахалинской области решил выступать единым фронтом

Рыбопромышленные компании Сахалинской области поддержали решение о создании единой ассоциации. Предполагается, что она объединит все основные предприятия отрасли, работающие на островах.

Консолидироваться должны Ассоциация рыбопромышленников Сахалина и Ассоциация «Союз рыболовецких колхозов и предприятий Сахалинской области». Решение поддержали участники собрания АРС 19 мая.

Как отмечает председатель правления АСРКС Максим Козлов, к необходимости объединения пришли сами рыбаки. Создание общей мощной ассоциации позволит единым фронтом решать актуальные для предприятий и отрасли вопросы. О работе по объединению рыбацкое сообщество проинформировало на встрече 22 мая губернатора Олега Кожемяко.

Идея единой ассоциации возникла давно, обсуждалась как с рыбаками, так и с властью, отметил в разговоре с корреспондентом Fishnews президент АРС Дмитрий Матвеев. Работа уже идет. Впоследствии к объединению на базе АРС и АСРКС могут присоединиться и другие отраслевые ассоциации области. Предложено, чтобы общую ассоциацию возглавил Максим Козлов.

На предприятия, входящие в АРС и АСРКС, сегодня приходится свыше 3 тыс. человек, постоянно работающих в отрасли, а также кадры, привлекаемые на путину, около 60% налоговых отчислений.

Fishnews