Рыбный бизнес Сахалинской области решил выступать единым фронтом

22 мая 2017 года
Накануне «красной» путины в Министерстве сельского хозяйства прошло заседание штаба по борьбе с браконьерством. Росрыболовство, Минсельхоз, Генпрокуратура, МВД, ФСБ, Росгвардия и региональные власти обсудили координацию сотрудничества.
15 мая 2017 года
Базовые принципы регулирования добычи тихоокеанских лососей на 2017 г. одобрил Дальневосточный научно-промысловый совет. По вопросам предстоящей путины высказались Росрыболовство, регионы, пограничные органы.
12 мая 2017 года
В этом году возможный вылов горбуши для Сахалина прогнозируется всего в 21 тыс. тонн. Отраслевая наука предложила ряд ограничений добычи. К обсуждению мер регулирования на региональном и федеральном уровне привлекли бизнес-сообщество.
11 мая 2017 года
В этом году обильных подходов горбуши в большинстве районов Охотского моря не предвидится. По прогнозам институтов, в бассейн зайдут 107,9 млн производителей, из которых к вылову предлагается 49 млн экземпляров.
10 мая 2017 года
На должность заместителя председателя правительства Сахалинской области, курирующего рыбное хозяйство, назначен Анатолий Макоедов. Главным принципом в работе на новой должности он назвал сохранение положительного опыта и решение проблемных вопросов.
На заседании ДВНПС камчатская делегация намерена поднять вопрос о снятии административных барьеров в сфере учета уловов. Также планируется рассмотреть тему использования на промысле жаберных сетей.
24 мая 2017 года
Южно-Курильский рыбокомбинат в этом году продолжит добычу скумбрии. Для того чтобы современный флот мог спокойно работать на промысле перспективных объектов, нужно внести изменения в законодательство, отмечает руководитель компании Константин Коробков.
Рыбоохрана и силовые структуры Камчатского края договорились о совместной работе в период хода лососей. На постах и в рейдах инспекторам будут помогать полицейские, пограничники и Росгвардия.
Министерство сельского хозяйства утвердило Стратегию развития морских терминалов для комплексного обслуживания судов рыбопромыслового флота до 2030 г. В документе прописана возможность сдачи ГТС в концессию. Ожидается, что это поможет привлечь в модернизацию портов больше частных инвестиций.
Норвегия ожидает скорого возобновления поставок своего лосося в КНР. 23 мая представители двух стран подписали соглашение по этому вопросу.
Временно исполняющим обязанности генерального директора ФГУП «Нацрыбресурс» назначен Сергей Харьков. Ранее он был заместителем гендиректора по управлению нефинансовыми активами предприятия.
Росрыболовству необходимо разработать единый стратегический документ, направленный на комплексное ускоренное развитие товарной аквакультуры – к такому выводу пришли участники состоявшейся в Москве конференции.
Первого заместителя директора ТИНРО-Центра Юрию Блинова отпустили из-под стражи под домашний арест. Постановление вынесено Приморским краевым судом 23 мая.
В Ненецком автономном округе вновь создан территориальный рыбохозяйственный совет. В состав совещательного органа вошли представители рыболовецких колхозов, предприятий, общин КМНС, общественных объединений, и региональных органов власти.
Россия планирует заключить с Экваториальной Гвинеей новое соглашение о сотрудничестве в области рыбного хозяйства. Проект документа предусматривает взаимодействие в сферах управления запасами, борьбы с браконьерством, аквакультуры.
23 мая 2017 года
Снижение требований к заявителям, претендующим на получение инвестквот под строительство береговых заводов, ослабляет защиту национальных ресурсов от бесхозяйственного использования, отметили участники рабочей группы Совета Федерации.