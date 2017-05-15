24 мая 2017 года

ГТС предлагают сдавать в концессию

Министерство сельского хозяйства утвердило Стратегию развития морских терминалов для комплексного обслуживания судов рыбопромыслового флота до 2030 г. В документе прописана возможность сдачи ГТС в концессию. Ожидается, что это поможет привлечь в модернизацию портов больше частных инвестиций.

В Стратегии, утвержденной приказом Министерства сельского хозяйства от 20 апреля 2017 г № 189, обозначены задачи и ключевые показатели деятельности терминалов, дана оценка потребности развития мощностей по перевалке и хранению рыбопродукции при поставках на внутренний рынок и на экспорт, а также потребности инфраструктуры для базирования и комплексного обслуживания судов. В документе указаны механизмы государственно-частного партнерства для развития терминалов.

Основной целью стратегии заявлено повышение привлекательности российских морских терминалов. Для этого планируют улучшать качество и повышать конкурентоспособность оказываемых услуг, сообщает корреспондент Fishnews.

По итогам реализации всех мероприятий ожидается, что доля отечественных рыбопромысловых судов, проходящих техобслуживание в российских портах возрастет с 40% до 80%. Объем заказов российских морских терминалов по техобслуживанию крупно- и среднетоннажных рыбопромысловых судов составит не менее 440 единиц в год. Стратегия также подразумевает увеличение объемов перевалки рыбопродукции до 3 млн тонн в год и увеличение холодильных мощностей для единовременного хранения с 235 до 440 тыс. тонн.

Суммарный объем инвестиций в рамках реализации предусмотренных стратегией инвестиционных проектов оценивается в 26,5 млрд рублей в течение 2017 - 2025 гг.

В документе сказано, что наряду с совершенствованием практики аренды гидротехнических сооружений будут внедряться дополнительные инструменты, которые позволят привлечь частные инвестиции в реконструкцию ГТС и развить инфраструктуру морских терминалов в целом.

В частности, перспективной формой долгосрочного договора названо концессионное соглашение. В стратегии отмечается, что заключение концессионных соглашений возможно в случае привлечения частных инвестиций в реконструкцию ГТС как отдельно, так и с одновременной модернизацией береговой инфраструктуры. Перспективными объектами для заключения концессионных соглашений, согласно документу, являются рыбные терминалы морских портов Калининград, Мурманск, Махачкала, Петропавловск-Камчатский, Корсаков.

Fishnews