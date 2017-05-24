24 мая 2017 года

Рыбаки готовятся к походу на скумбрию

Южно-Курильский рыбокомбинат в этом году продолжит добычу скумбрии. Для того чтобы современный флот мог спокойно работать на промысле перспективных объектов, нужно внести изменения в законодательство, отмечает руководитель компании Константин Коробков.

В прошлом году Южно-Курильский рыбокомбинат решил испробовать силы на добыче сардины-иваси и скумбрии. Ориентируясь на прогнозы специалистов по подходам этих объектов, компания в мае 2016 г. приобрела сейнер-траулер «Асбьорн». Судно оснащено RSW-танками, сохраняющими улов в охлажденной морской воде до нескольких суток без потери качества.

Нынешним летом «Асбьорн» продолжит работу на скумбрии, сообщил Fishnews генеральный директор Южно-Курильского рыбокомбината Константин Коробков. Планируется, что сейнер-траулер выйдет на промысел, как и в прошлом году, с 1 июля. Рыбу в охлажденном виде вновь планируется сдавать для дальнейшей переработки на береговой завод (в прошлом году предприятие было модернизировано).

В августе на промысел скумбрии должен отправиться СРТМ «Браттег». Сейчас судно готовится к работе: дооснащается современной рыбопоисковой аппаратурой, заказаны облегченные орудия лова.

На государственном уровне заявлено, что сардина-иваси и скумбрия – перспективные для российского рыболовства объекты. Для того чтобы современные рыбоналивные суда могли спокойно работать на промысле этих видов, нужно внести изменения в законодательство, уверен Константин Коробков. Необходимо обеспечить для такого флота возможность учета улова в местах доставки, тем более что рыба в любом случае идет на берег. Это отмечают и в других регионах, изменения в правила рыболовства уже поддержал Дальневосточный научно-промысловый совет.

Fishnews