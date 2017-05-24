25 мая 2017 года

Минпромторг рассчитывает на пользу субсидий

В этом году Минпромторг запустил программу субсидирования для производителей оборудования для пищевой промышленности. В ведомстве рассчитывают, что это поможет замещать импорт в отрасли.

О работе Министерства промышленности и торговли РФ глава ведомства Денис Мантуров рассказал на «правительственном часе» в Госдуме. Одной из первостепенных задач министр назвал импортозамещающее производство отечественных компонентов во всех отраслях промышленности. В число зависимых от зарубежных поставок вошло машиностроение для пищевой и перерабатывающей промышленности.

В нынешнем году Минпромторг планирует добиться роста отечественного производства на 25%. Ведомство рассчитывает, что в этом поможет программа субсидирования затрат для производителей машин и оборудования для пищевой и перерабатывающей промышленности. Она запущена впервые, сообщили Fishnews в пресс-службе министерства.

Субсидироваться будет 15% цены оборудования (без учета НДС) при условии, что покупателю оборудования предоставлена скидка в размере не менее 15% его цены.

Средства на поддержку планируется выделять из федерального бюджета. Общий объем финансирования – 1 млрд рублей, рассказали ранее в пресс-службе Правительства РФ.

Постановлением от 10 мая 2017 г. № 547 предусмотрено, на производителей каких видов оборудования распространяется поддержка (по кодам ОКПД 2). В списке оказалось и оборудование для рыбопереработки.

При этом нужно будет подтвердить соответствие требованиям, предъявляемые к промышленной продукции для ее отнесения к произведенной в РФ (приводятся в приложении к постановлению от 17 июля 2015 № 719).

Fishnews