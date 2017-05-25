25 мая 2017 года

Участки под аквакультуру разбирают бойко

За апрель на торгах разыграны 115 участков для товарной аквакультуры общей площадью более 12 тыс. га. Всего с начала года пользователей обрели более 1100 РВУ на примерно 70 тыс. га.

Результаты работы по развитию товарной аквакультуры рассмотрели на совещании, которое провел заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков. Ранее он поручил ускорить процесс распределения уже сформированных участков.

Заместитель начальника Управления аквакультуры Александр Малашенко доложил, что за предыдущий месяц состоялось 24 аукциона. В результате предоставлено в пользование 115 РВУ общей площадью более 12 тыс. га.

В частности, с 24 по 26 апреля центральный аппарат Росрыболовства провел торги по акваториям в Приморском крае. Разыграно 33 участка на 4,8 тыс. га, итоговая сумма от продажи лотов превысила 240 млн рублей.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе федерального агентства, по состоянию на 23 мая сформировано 2514 рыбоводных участков общей площадью более 172 тыс. га. Состоялось 197 аукционов, по результатам которых предоставлено в пользование 1102 РВУ на примерно 70 тыс. га.

В ФАР отметили, что растет спрос и на посадочный материал. Управление аквакультуры в этом году утвердило 41 программу на 2018-2019 годы по предоставлению в пользование водных биоресурсов для товарного рыбоводства – в 1,5 раза больше, чем в 2016 г. На 20% вырос заявленный объем вылова в этих целях – свыше 1 тыс. тонн.

По итогам прошлого года, производство товарной рыбы выросло на 13,7% к уровню 2015 г. - до 174 тыс. тонн, посадочного материала - на 24,4%, до 31,1 тыс. тонн. К 2020 г. планируется нарастить производство товарной рыбы как минимум до 315 тыс. тонн.

Fishnews