ВАРПЭ готовится к общегодовому собранию

25 мая 2017 года
Борьбу с браконьерством, отраслевой мониторинг, а также оптимизацию работы научного флота обсудили на совещании, которое провел заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.
Дальневосточный научно-промысловый совет предложил распространить в других регионах опыт, наработанный камчатскими пограничниками при организации совещаний с рыбаками.
За апрель на торгах разыграны 115 участков для товарной аквакультуры общей площадью более 12 тыс. га. Всего с начала года пользователей обрели более 1100 РВУ на примерно 70 тыс. га.
24 мая 2017 года
Рыбоохрана и силовые структуры Камчатского края договорились о совместной работе в период хода лососей. На постах и в рейдах инспекторам будут помогать полицейские, пограничники и Росгвардия.
Временно исполняющим обязанности генерального директора ФГУП «Нацрыбресурс» назначен Сергей Харьков. Ранее он был заместителем гендиректора по управлению нефинансовыми активами предприятия.
Росрыболовству необходимо разработать единый стратегический документ, направленный на комплексное ускоренное развитие товарной аквакультуры – к такому выводу пришли участники состоявшейся в Москве конференции.
25 мая 2017 года
Борьбу с браконьерством, отраслевой мониторинг, а также оптимизацию работы научного флота обсудили на совещании, которое провел заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.
Дальневосточный научно-промысловый совет предложил распространить в других регионах опыт, наработанный камчатскими пограничниками при организации совещаний с рыбаками.
За апрель на торгах разыграны 115 участков для товарной аквакультуры общей площадью более 12 тыс. га. Всего с начала года пользователей обрели более 1100 РВУ на примерно 70 тыс. га.
Дальневосточные ученые выделили новые биоактивные соединения из морских грибов. В перспективе эти вещества могут использоваться для создания противовоспалительных и противоопухолевых препаратов.
В этом году Минпромторг запустил программу субсидирования для производителей оборудования для пищевой промышленности. В ведомстве рассчитывают, что это поможет замещать импорт в отрасли.
Согласован и парафирован ветеринарный сертификат на ввоз из России в Бразилию рыбы и рыбной продукции. Три предприятия уже могут начать экспорт, ведутся переговоры о расширении списка поставщиков.
24 мая 2017 года
Южно-Курильский рыбокомбинат в этом году продолжит добычу скумбрии. Для того чтобы современный флот мог спокойно работать на промысле перспективных объектов, нужно внести изменения в законодательство, отмечает руководитель компании Константин Коробков.
Рыбоохрана и силовые структуры Камчатского края договорились о совместной работе в период хода лососей. На постах и в рейдах инспекторам будут помогать полицейские, пограничники и Росгвардия.
Министерство сельского хозяйства утвердило Стратегию развития морских терминалов для комплексного обслуживания судов рыбопромыслового флота до 2030 г. В документе прописана возможность сдачи ГТС в концессию. Ожидается, что это поможет привлечь в модернизацию портов больше частных инвестиций.
Норвегия ожидает скорого возобновления поставок своего лосося в КНР. 23 мая представители двух стран подписали соглашение по этому вопросу.