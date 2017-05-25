25 мая 2017 года

ВАРПЭ готовится к общегодовому собранию

25 мая в Москве пройдет общее собрание ВАРПЭ, на котором планируется утвердить основные направления деятельности ассоциации на ближайший год и обсудить вопросы практической реализации программы инвестиционных квот.

В этом году местом проведения общего собрания Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров выбрано здание Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). Участники собрания заслушают отчет о работе ВАРПЭ в 2016 г. и отчет ревизионной комиссии, обсудят проект основных направлений деятельности ассоциации в 2017 г. и рассмотрят заявления о вступлении в объединение новых предприятий.

В настоящее время в состав всероссийской ассоциации входят 69 рыбохозяйственных предприятий и отраслевых объединений – на их долю приходится около 4 млн тонн суммарного вылова.

Как рассказал Fishnews президент ВАРПЭ Герман Зверев, планируется, что в работе общего собрания примет участие заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков, который выступит с информацией о нормативных правовых актах, устанавливающих правила и процедуры распределения инвестиционных квот.

Fishnews