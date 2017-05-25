25 мая 2017 года

ДВНПС отметил работу камчатских пограничников

Дальневосточный научно-промысловый совет предложил распространить в других регионах опыт, наработанный камчатскими пограничниками при организации совещаний с рыбаками.

Напомним, что на заседании ДВНПС, проходившем 12 мая во Владивостоке, обсуждались результаты организации промысла минтая и сельди в Охотском море. Во встрече традиционно участвовали представители власти, науки и бизнеса. Работа государственных структур на путине получила положительную оценку.

В итоговом протоколе совет отметил высокий уровень организационной подготовки охотоморской путины и контроля ее прохождения со стороны Росрыболовства и его территориальных управлений. Успешно сработали ученые: ДВНПС обратил внимание на квалифицированное научное сопровождение.

Отмечено участие пограничных органов. Как сообщает корреспондент Fishnews, совет положительно оценил действия Пограничного управления ФСБ России по восточному арктическому району по расстановке инспекторского состава и организации контрольно-проверочных мероприятий. На заседании представитель ПУ Станислав Дашевский рассказал, что определить численность инспекторского состава помогает анализ перед путиной обстановки на промысле в предыдущие годы, количества флота.

Позитивной совет посчитал и практику взаимодействия руководства погрануправления по восточному арктическому району, отраслевых общественных объединений и пользователей при проведении разъяснительной и профилактической работы. Рекомендовано распространить опыт управления.

На заседании обсуждались нарушения, допускаемые на путине. ДВНПС считает необходимым дополнительно проработать вопрос о допустимости того, чтобы на судах, осуществляющих специализированный промысел минтая, находились разрешения на добычу с использованием донного трала. Совет предлагает рассмотреть эту тему совместной рабочей группе Погранслужбы и Росрыболовства.

Также ДВНПС обратил внимание руководителей рыбодобывающих на то, что необходимо соблюдать нормы привлечения на суда иностранной рабочей силы.

Fishnews