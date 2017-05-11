11 мая 2017 года

Рыбаков волнуют вопросы правоприменения

В Погрануправлении по восточному арктическому району рассказали о темах, которые рассматривались на семинаре-совещании с рыбаками на Камчатке. Это неоднократное пересечение госграницы, перегрузы, ТСК и другие вопросы.

Семинар-совещание пользователей водных биоресурсов с представителями ПУ ФСБ России по восточному арктическому району прошел 27 апреля. Во встрече участвовали зампред правительства – министр рыбного хозяйства Камчатского края Владимир Галицын, военный прокурор 310-й военной прокуратуры, начальник Камчатского филиала ЦСМС.

Как отметили в погрануправлении, семинар стал очередным шагом в направлении взаимодействия между рыбаками и контролирующими органами по вопросам применения пограничного и природоохранного законодательств. «На встрече присутствовали представители руководящего состава предприятий рыбохозяйственного комплекса Камчатского края, старший командный состав судов рыболовецкого флота - те, кто каждый день напрямую сталкивается с несовершенством этих законов», - рассказали Fishnews в пресс-службе ПУ.

Представители управления довели информацию о правоприменительной практике при неоднократном пересечении границы, разъяснили нюансы порядка уведомления о пересечении границы, правил перегрузов, укрытия от штормов судов с «закрытой границей» и в особо охраняемых природных акваториях. Рыбаки, в свою очередь, задавали острые вопросы по конкретным фактам правоприменительной практики, уточняли, как в пограничной службе видят статьи законов, правила и порядок контроля деятельности экипажей судов, осуществляющих рыболовство.

Наиболее острый вопрос - опломбирование оборудования, входящего в состав технических средств контроля. Федеральное агентство по рыболовству подготовило методические рекомендации. Они направлены на рассмотрение в заинтересованные ведомства, после чего будут доведены до сведения судовладельцев и сервисных организаций, обслуживающих ТСК, сообщили ранее в Росрыболовстве.

В завершение встречи председатель Союза рыбопромышленников и предпринимателей Камчатки Сергей Тимошенко высоко оценил совместные усилия рыбопромышленников и пограничников по установлению конструктивного диалога, направленного на решение проблемных вопросов в сфере рыболовства, рассказали в пресс-службе ПУ.

Fishnews