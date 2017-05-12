12 мая 2017 года

ДВНПС поддержал изменения по учету выхода икры минтая

На Дальневосточном научно-промысловом совете, состоявшемся во Владивостоке, рыбаки, ученые и контролирующие органы подвели итоги сезона «А» минтаевой путины в Охотском море. Были одобрены предложения по изменению правил рыболовства.

Ученые потрудились на славу

Заместитель руководителя Росрыболовства Петр Савчук отметил, что власти постарались максимально эффективно организовать промысел, оперативно решать возникающие вопросы. «В целом считаем, что неплохо прошла путина», – сказал представитель ведомства.

Заместитель директора ТИНРО-Центра Игорь Мельников остановился на гидрометеорологической обстановке. Если в начале путины ледовая обстановка развивалась практически по среднемноголетнему сценарию, то с середины февраля значительно потеплело. «В конце путины, практически в середине путины, уже ледовая обстановка не мешала промыслу как минтая, так и сельди. Практически все промысловые районы были открыты», – отметил ученый. В то же время в таких ледовых условиях четкого разделения скоплений не было, поэтому в отдельных случаях приловы молоди были велики.

Другой отличительной особенностью стало небывалое количество научных наблюдателей. Это позволило обеспечить полный контроль со стороны науки, собрать большой объем биостатистической информации.

Всего на промысле работало 219 единиц флота. В этом году малотоннажных судов было меньше. В Северо-Охотоморской подзоне квота освоена больше чем на 97%. Игорь Мельников предположил, что остаток, скорей всего, уйдет на прилов в ходе промысла сельди. В Западно-Камчатской подзоне рыбакам предстоит добрать больше 100 тыс. тонн, в Камчатско-Курильской подзоне лимиты выбраны на 123%.

Также путина была примечательна тем, что флот большей частью работал как в Камчатско-Курильской, так и в Северо-Охотоморской подзоне.

Как сообщает корреспондент Fishnews, Игорь Мельников дал несколько рекомендаций компаниям, которые собираются отправиться на промысел минтая в Берингово море. Промрайоны уже к 15 мая должны освободиться ото льда. «Основная рекомендация, как и в прошлом году, начинать промысел в Беринговом море как можно раньше», – рассказал ученый.

Без нарушений не обошлось

Заместитель начальника отдела по организации госконтроля в сфере охраны морских биоресурсов погрануправления по восточному арктическому району Станислав Дашевский рассказал об основных нарушениях, которые были зафиксированы в ходе минтаевой путины.

Одно из них - использование разноглубинных тралов, когда размер покрытия превышал установленный правилами рыболовства. Выступающий призвал руководителей компаний внимательней отнестись к этому вопросу, потому что данное несоответствие очень легко установить «на глаз», а значит, избежать нарушения.

Другой блок нарушений касался невыполнения пользователями требований о смене позиций лова при фиксации превышения норм прилова молоди при тралении. По словам Станислава Дашевского, чаще это касалось тех добытчиков, которые сдавали уловы на плавбазу.

Четыре нарушения были связаны с превышением выхода икры минтая. Здесь докладчик остановился на принципах расчета для Западно-Камчатской и Камчатско-Курильской подзон. Предложено объединить эти районы для расчета процента выхода икры. У контролирующего органа возражений против этого нет, отметил представитель ПУ.

Пограничники также зафиксировали случаи, когда рыбаки под предлогом того, что собираются ловить, например, кальмар, брали на борт донный трал и вели спецпромысел минтая. Станислав Дашевский предложил вернуться к вопросу о внесении в правила рыболовства изменений, чтобы не допускать такие нарушения. Поручение о проработке этой темы включили в протокол.

Представитель погрануправления также отметил: важно, чтобы компании ответственно подходили к организации присутствия инспекторов при перегрузах. «Зачастую несогласованные действия пользователей, транспортных судоходных компаний приводят к тому, что те, кто очередные на выгрузку, по какой-то причине вынуждены простаивать и задерживаются с работой», – сказал Станислав Дашевский. Свои слова он подкрепил примерами.

АДМ отметила хорошую организацию

Как сообщил руководитель ВАРПЭ, президент Ассоциации добытчиков минтая Герман Зверев, всего в сезон «А» минтаевой путины было выловлено более 856 тыс. тонн минтая, из которых 630 тыс. тонн пришлось на долю предприятий АДМ.

По оценкам, в сезон «Б» предстоит освоить не менее 60 тыс. тонн минтая промышленной квоты.

На прошедшей путине работало 90 судов предприятий-членов ассоциации. Выпуск обезглавленного мороженого минтая вырос по сравнению с показателем за аналогичный период 2016 г. на 9% и составил 422 тыс. тонн. Производство неразделанного минтая сократилось на 3,3% (до 60 тыс. тонн). Значительно увеличился выпуск икры минтая - на 27%. Объем произведенного филе составил 34 тыс. тонн (на 2 тыс. тонн меньше, чем в 2016 г.).

Общую ценовую ситуацию на мировом рынке минтая спикер назвал «кислой». Однако действует это не только на российских рыбаков. Сократился разрыв финансовой отдачи от 1 тонны российского и американского минтая. Теперь этот показатель составляет всего 42 доллара с одной тонны (в пользу американцев), а раньше – около 100 долларов.

Герман Зверев поблагодарил руководство Росрыболовства и Пограничной службы за хорошую организацию путины и слаженность в решении рабочих вопросов. «Удалось избежать крупномасштабных сбоев при проведении промысла, при работе рыбопромыслового флота на старте путины. Сбоев, связанных с шероховатостью в законодательной, нормативной базе, регулирующей деятельность ТСК», – отметил президент ассоциации.

Он добавил, что путина также показала необходимость усовершенствовать порядок исчисления выхода икры минтая в объединенных Западно-Камчатской и Камчатско-Курильской подзонах.

Руководитель АДМ поблагодарил за работу и отраслевые институты. «В целом мы считаем, что научная подготовка, организационное обеспечение охотоморской минтаевой путины было эффективным», – резюмировал он.

Арифметика икры

Юрист Ассоциации добытчиков минтая Наталья Казакова озвучила предложение АДМ об изменении действующей редакции п. 11.9 правил рыболовства для Дальневосточного бассейна.

Спикер напомнила, что несколько лет назад регулятор признал целесообразным объединение ОДУ минтая Западно-Камчатской и Камчатско-Курильской подзон. Промысел разрешено было осуществлять по заявлению пользователя с учетом суммирования его квот добычи в этих районах. Однако такая возможность не была корреспондирована с нормативами выхода икры минтая. В связи с этим ассоциация предложила внести изменения в правила рыболовства.

Представитель АДМ отметила, что формулировка была обсуждена юридическими службами и главными технологами основных предприятий-добытчиков минтая.

Участники ДВНПС единогласно поддержали предложенные ассоциацией изменения в правила.

Fishnews