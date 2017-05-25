25 мая 2017 года

Арктическое соглашение на финишной прямой

Разработка проекта соглашения по предупреждению ННН-промысла в открытом море в центральной части Северного Ледовитого океана, по мнению большинства вовлеченных стран, близится к завершению. Но у России остался ряд принципиальных вопросов к последней версии документа.

Чтобы обсудить компромиссный текст проекта и возможные последствия для нашей страны после его принятия, Росрыболовство провело в Санкт-Петербурге круглый стол с участием рыбопромышленников, ведущих промысел в северных морях, региональных властей, ученых и общественности.

Как сообщает корреспондент Fishnews, за два года состоялось пять раундов консультаций, в ходе которых «десятка» (приарктические Россия, США, Норвегия, Канада и Дания плюс подключившиеся к ним Республика Корея, Китай, Япония, ЕС и Исландия) пыталась договориться об основных положениях будущего соглашения по предупреждению нерегулируемого промысла в анклаве. По итогам последней встречи, прошедшей в середине марта в Рейкьявике, участники переговоров получили проект документа, который, по словам замруководителя Росрыболовства Василия Соколова, является в некотором роде компромиссным. До 19 мая все страны должны были либо одобрить этот текст, либо прислать свои замечания.

«Ряд государств считает, что их все устраивает. В первую очередь это США, но такой же посыл идет от Норвегии, от Канады. ЕС официально заявил, что их полностью удовлетворяет этот текст», – рассказал замглавы рыбного ведомства. Однако у российской стороны к проекту возникло немало вопросов.

В проекте соглашения не нашел отражения такой принципиальный для России момент, как особая роль приарктических государств, они фактически поставлены в равные условия с неарктическими. «Мы неоднократно подчеркивали, что запасы в центральной части Арктики не могут появиться откуда-то, кроме как из исключительных экономзон пограничных стран, то есть мы являемся хранителями этих запасов. Мы уже регулируем эти запасы, предпринимаем все возможные меры для их сохранения и неистощительного использования, и поэтому должны иметь решающий голос при принятии решений по регулированию рыболовства даже за пределами вод, находящихся под нашей юрисдикцией», – аргументировал российскую позицию Василий Соколов.

Другой причиной разногласий являются границы действия соглашения, а точнее статус Шпицбергена и так называемой рыбоохранной зоны вокруг архипелага, которая была введена Норвегией и не признается нашей страной. Вопросы возникли и по взаимодействию соглашения с частично распространяющейся на тот же район конвенцией о рыболовстве в северо-восточной части Атлантического океана (НЕАФК), и по возможному созданию дополнительных рыбохозяйственных региональных организаций, которым в дальнейшем могут быть переданы полномочия по регулированию рыболовства.

Одной из ключевых и наиболее дискуссионных тем стал принцип принятия решений в рамках соглашения. «Мы предлагали два варианта: либо это консенсус всех десяти государств, либо только пяти арктических. У России должен быть блокирующий голос как у страны, имеющей самую протяженную береговую линию в Арктике, самый большой сектор и внесшей самый большой вклад в исследования этого региона», – подчеркнул Василий Соколов. Но остальные страны такой подход не поддержали.

Включенный в проект вариант, сформулированный США, требует, чтобы за решение проголосовало три четверти участников соглашения и, как минимум, три арктических государства из пяти. «При таком формате соглашения – юридически обязывающего документа – Российская Федерация будет вынуждена принимать и исполнять решения, под которыми мы подпишемся. И эти решения могут совсем не соответствовать интересам нашей страны», – указал замруководителя Росрыболовства.

Параллельно с разработкой проекта соглашения был запущен процесс формирования совместной международной программы исследований, которая может быть принята вслед за основным документом. Российская делегация высказала ряд замечаний, в том числе о возможности независимого выполнения национальных программ и праве собственности на результаты таких исследований внутри собственной экономзоны. Эти моменты в итоге нашли отражение в финальном тексте.

Участники круглого стола согласились, что вопрос по большому счету стоит не столько о модификации соглашения, сколько об участии в нем нашей страны. Некоторые даже сравнили предложенные условия с ярмом на шею и предложили опротестовать документ на международном уровне, но большинство склонялось к более сдержанным взглядам.

«Мы видим сейчас, что Арктика используется как очень хороший механизм влияния на рынок», – констатировал представитель группы «НОРЕБО» Сергей Сенников, отметив, что если Россия не подпишет соглашение, она может столкнуться с обвинениями в том, что не поддерживает охрану арктических ресурсов.

«С таким текстом проекта его подписывать, конечно, не стоит. Нужно дорабатывать определенные моменты. Но если мы не будем участвовать, есть большие риски, что это потом скажется на наших позициях на внешних рынках – в Европе и в других странах. Это может негативно отразиться на работе отрасли в части экспорта», – предупредил Сергей Сенников.

Подводя итоги дискуссии, Василий Соколов отметил, что позиция совпадает у большинства участников круглого стола, хотя все понимают и риски, и нюансы. По его словам, мнения и предложения экспертов, общественности, рыбацкого сообщества и субъектов Федерации будут объединены с замечаниями МИД и Росрыболовства и доведены до сведения других участников переговоров.

«Решимости нам не занимать. Мы не хотим, как было сказано, надевать себе ярмо на шею, понимая, что не можем влиять на процесс. Это не устраивает никого – ни государство, ни бизнес, ни общественность. Поэтому будем стараться убедить наших коллег в том, что соглашение нужно, но оно должно быть проработанным, правильным, осмысленным, а сделанным не второпях и содержащим кроме массы неточностей и не урегулированных вопросов еще и откровенно дискриминационные вещи», – заявил замруководителя Росрыболовства.

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