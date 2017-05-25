26 мая 2017 года

ВТО готовится к борьбе с чрезмерными «рыбными» субсидиями

Члены ВТО обсудили возможность введения наказания за «вредные» рыболовные субсидии. Избыточные меры поддержки для отрасли предлагается запретить к 2020 г., для развивающихся стран планируется сделать послабления.

В штаб-квартире Всемирной торговой организации с 15 по 18 мая прошли обсуждения проблемы рыболовных субсидий. Ряд стран-членов ВТО последовательно указывал на необходимость уже к 2020 г. запретить некоторые формы поддержки, приводящие к перепроизводству добывающих мощностей, перелову, а также способствующих ННН-промыслу. Эта задача была утверждена вместе с 17-ю подобными на саммите ООН в сентябре 2015 г., она входит в Повестку дня в области устойчивого развития на период до 2030 г., сообщает корреспондент Fishnews.

Вопрос выносился на обсуждение Евросоюзом, Новой Зеландией, Исландией, Пакистаном, а также группой стран Африки, Латинской Америки, бассейна Карибского моря и Тихого океана. Как пишет Международный центр по торговле и устойчивому развитию (International Centre for Trade and Sustainable Development), участники дискуссии сошлись на потенциальном введении наказания за нарушение решения ВТО по «рыбным» субсидиям данному вопросу, а также некоторых послаблениях для беднейших участников организации.

Целый ряд развивающихся стран заявил, что ограничения должны касаться только крупного промышленного рыболовства за пределами исключительных экономзон. Однако другие государства указывали, что большая часть рыболовной деятельности ведется в пределах ИЭЗ. Кроме того, утвержденная задача не разделяет территориальные и международные воды.

Международный центр по торговле и устойчивому развитию отмечает, что обсуждение прошло в преддверии Конференции ООН по океанам, которая пройдет с 5 по 9 июня в Нью-Йорке.

По мнению экспертов, мировая экономика ежегодно теряет от 10 до 23,5 млрд долларов из-за ННН-промысла. Наибольший экономический и экологический ущерб от браконьерства несут развивающиеся страны.

Fishnews