Новости

ВТО готовится к борьбе с чрезмерными «рыбными» субсидиями

Члены ВТО обсудили возможность введения наказания за «вредные» рыболовные субсидии. Избыточные меры поддержки для отрасли предлагается запретить к 2020 г., для развивающихся стран планируется сделать послабления.

В штаб-квартире Всемирной торговой организации с 15 по 18 мая прошли обсуждения проблемы рыболовных субсидий. Ряд стран-членов ВТО последовательно указывал на необходимость уже к 2020 г. запретить некоторые формы поддержки, приводящие к перепроизводству добывающих мощностей, перелову, а также способствующих ННН-промыслу. Эта задача была утверждена вместе с 17-ю подобными на саммите ООН в сентябре 2015 г., она входит в Повестку дня в области устойчивого развития на период до 2030 г., сообщает корреспондент Fishnews.

Вопрос выносился на обсуждение Евросоюзом, Новой Зеландией, Исландией, Пакистаном, а также группой стран Африки, Латинской Америки, бассейна Карибского моря и Тихого океана. Как пишет Международный центр по торговле и устойчивому развитию (International Centre for Trade and Sustainable Development), участники дискуссии сошлись на потенциальном введении наказания за нарушение решения ВТО по «рыбным» субсидиям данному вопросу, а также некоторых послаблениях для беднейших участников организации.

Целый ряд развивающихся стран заявил, что ограничения должны касаться только крупного промышленного рыболовства за пределами исключительных экономзон. Однако другие государства указывали, что большая часть рыболовной деятельности ведется в пределах ИЭЗ. Кроме того, утвержденная задача не разделяет территориальные и международные воды.

Международный центр по торговле и устойчивому развитию отмечает, что обсуждение прошло в преддверии Конференции ООН по океанам, которая пройдет с 5 по 9 июня в Нью-Йорке.

По мнению экспертов, мировая экономика ежегодно теряет от 10 до 23,5 млрд долларов из-за ННН-промысла. Наибольший экономический и экологический ущерб от браконьерства несут развивающиеся страны.

Fishnews

НазадМетки: браконьерство

Похожие новости

25 мая 2017 года

Как оптимизировать отрасль

Борьбу с браконьерством, отраслевой мониторинг, а также объединение научного флота обсудили на совещании, которое провел заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.

24 мая 2017 года

Россия и Экваториальная Гвинея хотят развить «рыбное» сотрудничество

Россия планирует заключить с Экваториальной Гвинеей новое соглашение о сотрудничестве в области рыбного хозяйства. Проект документа предусматривает взаимодействие в сферах управления запасами, борьбы с браконьерством, аквакультуры.

22 мая 2017 года

Силовики и рыбоохрана готовятся защищать лосося

Накануне «красной» путины в Министерстве сельского хозяйства прошло заседание штаба по борьбе с браконьерством. Росрыболовство, Минсельхоз, Генпрокуратура, МВД, ФСБ, Росгвардия и региональные власти обсудили координацию сотрудничества.

19 мая 2017 года

Рыбному хозяйству Дагестана готовят рывок

В ходе визита в Дагестан глава Росрыболовства Илья Шестаков обсудил с властями республики приоритетные направления развития рыбного хозяйства региона. Планируется обновление флота, модернизация старых и строительство новых заводов, реконструкция терминала Махачкалы.

17 мая 2017 года

С браконьерством предложили бороться «Доступной рыбой»

Продажи рыбы по доступным ценам помогут снизить масштабы бытового браконьерства в Хабаровском крае, считают в Амурском теруправлении Росрыболовства.

16 мая 2017 года

Координировать вопросы путины будет федеральный штаб

Перед стартом дальневосточной лососевой путины на площадке Росрыболовства пройдет первое заседание межведомственного федерального штаба. Предполагается, что работа координационного центра поможет в борьбе с браконьерством.

Лента новостей

26 мая 2017 года

Константин Бандурин: АтлантНИРО на страже международных интересов России

Стратегическая задача АтлантНИРО – научное обеспечение всей потенциально доступной сырьевой базы российского рыболовства в Атлантическом океане и ЮВТО, отмечает директор института Константин Бандурин.

ВНИРО экспериментирует с зарыблением щукой

В Щекинское водохранилище Тульской области сотрудники ВНИРО выпустили 7 тыс. помеченных мальков щуки. Результаты эксперимента используют для усовершенствования искусственного воспроизводства рыбы.

Илья Шестаков: Нужно шаг за шагом отработать перезаключение договоров

Замминистра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков поставил задачи по подготовке к заключению договоров о закреплении долей квот на новый период. Необходимо заранее понять все потенциальные трудности, отметил глава федерального агентства.

КМНСам Приморья напомнили о правильной подаче заявок

Приморское теруправление Росрыболовства опубликовало разъяснения для коренных народов края – как получить объемы для традиционного рыболовства. Заявку на будущий год нужно подать до сентября 2017 г.

Пограничники обнаружили тайники с черной икрой

В Астраханской области сотрудники правоохранительных органов нашли в автомобиле жителя Волгограда тайники с икрой белуги. Изъято 16 кг деликатеса.

25 мая 2017 года

Вопросы добычи лосося в ИЭЗ вновь на повестке дня

На майском заседании ДВНПС представитель пограничного управления поднял вопрос о недопустимости нарушений при промысле тихоокеанских лососей в исключительной экономзоне РФ. Тема нашла отражение в итоговом протоколе совета.

Росрыболовство собирается обсудить присвоение кодов орудиям лова

Работа по присвоению кодов ОСМ орудиям лова, которые используются судами, должна быть завершена к 1 июля, подчеркнули в Росрыболовстве. Подробно эту тему планируется обсудить в рамках выездного совещания на Сахалине.

Арктическое соглашение на финишной прямой

Разработка проекта соглашения по предупреждению ННН-промысла в открытом море в центральной части Северного Ледовитого океана, по мнению большинства вовлеченных стран, близится к завершению. Но у России остался ряд принципиальных вопросов к последней версии документа.

Как оптимизировать отрасль

Борьбу с браконьерством, отраслевой мониторинг, а также объединение научного флота обсудили на совещании, которое провел заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.

ДВНПС отметил работу камчатских пограничников

Дальневосточный научно-промысловый совет предложил распространить в других регионах опыт, наработанный камчатскими пограничниками при организации совещаний с рыбаками.

Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31

Опрос

Оценка регулирующего воздействия – формальность или рабочий инструмент?

От первого лица

Губернатор Хабаровского края Вячеслав ШПОРТ

Губернатор Хабаровского края

Вячеслав ШПОРТ

Рыбная отрасль – драйвер роста экономики региона

Руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ

Руководитель Федерального агентства по рыболовству

Илья ШЕСТАКОВ

Рыбаки могут готовить заявки

Все материалы

Интервью

Директор Атлантического НИИ рыбного хозяйства и океанографии Константин БАНДУРИН

Директор Атлантического НИИ рыбного хозяйства и океанографии

Константин БАНДУРИН

АтлантНИРО на страже международных интересов России

Прокурор Сахалинской области Николай РЯБОВ

Прокурор Сахалинской области

Николай РЯБОВ

Работать нужно в правовом поле

Генеральный директор АО «Дальневосточный аукционный рыбный дом» Сергей ЛЕЛЮХИН

Генеральный директор АО «Дальневосточный аукционный рыбный дом»

Сергей ЛЕЛЮХИН

Отрасль привыкает к биржевой торговле

Председатель правления Ассоциации «Союз рыболовецких колхозов и предприятий Сахалинской области» Максим КОЗЛОВ

Председатель правления Ассоциации «Союз рыболовецких колхозов и предприятий Сахалинской области»

Максим КОЗЛОВ

На первом плане – подготовка к путине

Все интервью

Личное мнение

Президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий МАРТЫНОВ

Президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья

Георгий МАРТЫНОВ

Подзоне Приморье необходимы ресурсные исследования

Начальник управления аквакультуры Федерального агентства по рыболовству Виктор АШАРИН

Начальник управления аквакультуры Федерального агентства по рыболовству

Виктор АШАРИН

Росрыболовству удалось снять часть претензий рыбоводов

Все материалы

Крупным планом

Проект соглашения по предупреждению нерегулируемого промысла в открытом море в центральной части Северного Ледовитого океана обсудили в Санкт-Петербурге на круглом столе. Фото пресс-службы СЗТУ

Арктическое соглашение на финишной прямой

Форум «Рыбная отрасль: юридические аспекты развития»

Юридический форум выработал рекомендации для отрасли

Все материалы

События

В столице Бельгии прошла 25-я выставка Seafood Expo Global / Seafood Processing Global

Брюссельские маршруты российского экспорта

В поселке Чныррах Хабаровского края весело отметили День корюшки

День корюшки удался на славу

Все события

Продвигая рыбу: Кухня против школы

Кухня против школы. Шашки

Шашки. Видео-рецепт

Корейский салат с кальмарами

Корейский салат с кальмарами. Видео-рецепт

Все материалы

Выставки

yandex
Rambler's Top100

© 2006—2017 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России.