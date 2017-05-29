29 мая 2017 года

Встречайте – документы по инвестквотам

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановления по инвестиционным квотам. Ранее также вышло распоряжение Правительства о видах водных биоресурсов, по которым будут выделяться такие лимиты.

Подписаны постановления о квотах добычи водных биоресурсов на инвестиционные цели:

- от 25 мая 2017 г. № 633 «Об требованиях к объектам инвестиций и к инвестиционным проектам в области рыболовства, а также о порядке расчета обеспечения реализации указанных инвестиционных проектов»;

- от 25 мая 2017 г. 632 «О подготовке и заключении договора о закреплении и предоставлении доли квоты добычи (вылова) водных биологических ресурсов, предоставленной на инвестиционные цели в области рыболовства для осуществления промышленного и (или) прибрежного рыболовства».

В пресс-службе правительства также сообщили, что определен порядок отбора инвестиционных проектов и порядок распределения квот на инвестиционные цели. Однако сам документ пока не приводится, сообщает корреспондент Fishnews.

«В 2017 году заявления о закреплении и предоставлении квот на инвестиционные цели будут приниматься Росрыболовством в течение шести месяцев со дня вступления в силу постановления. В последующие годы предусматривается общий порядок подачи заявлений в период с 1 марта по 30 июня текущего года с размещением соответствующей информации на официальном сайте Росрыболовства и на сайте www.torgi.gov.ru», - рассказали в пресс-службе.

Предполагается использовать схему «аукциона на понижение». «Если совокупное количество долей квоты добычи водных биоресурсов на инвестиционные цели, указанных в отобранных заявлениях, не превышает 100% долей квоты, инвестиционные проекты будет отбирать специальная комиссия Росрыболовства.

В случае если совокупное количество долей квоты на инвестиционные цели, указанных в отобранных заявлениях, превышает 100% долей квоты, отбор инвестиционных проектов будет проводиться на конкурентной основе путем аукциона, предполагающего снижение долей квоты», - отметили в пресс-службе.

Кроме того, в сообщении говорится, что при определении долей квот при строительстве на верфях Дальневосточного федерального округа будет использоваться повышающий коэффициент 1,2.

20 апреля также было подписано распоряжение правительства, утверждающее перечень видов водных биоресурсов в определенных районах добычи для выделения инвестквот. Документ разбит на две части. Первый блок вступает в силу со дня подписания распоряжения, второй – по крабам – с 1 января 2018 г.

Постановления правительства смотрите в рубрике «Официально» на сайте Fishnews.