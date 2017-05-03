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Таиланду опять не везет с креветкой

Производство креветки в Таиланде в 2017 г., вероятнее всего, останется на прошлогоднем уровне – 250 тыс. тонн, полагают эксперты. Причиной тому стали сильные дожди и наводнения в начале года.

По мнению Преерасака Боонмечоте (Preerasak Boonmechote), курирующего креветочное направление в одной из крупнейших в Таиланде добывающих компаний Thai Union Group, общее по стране производство креветки в 2017 г. останется на прошлогоднем уровне (250 тыс. тонн) или подрастет до 5% к уровню 2016 г.

В своих более ранних прогнозах аналитики предсказывали рост производства креветки в стране на 10-15%, однако из-за сильных дождей, начавшихся в январе этого года и вызвавших сильные наводнения в южных провинциях Таиланда, ожидания не оправдались. С 15 мая стихия также затронула ряд северных и центральных провинций.

В результате за первые три месяца текущего года производство креветки здесь снизилось на 6% к уровню прошлого года. Это привело к повышению цен на 12-15%, пишут Undercurrent News.

Представитель тайской рыболовной компании прогнозирует стабильное производство креветки во втором квартале года – на уровне 60-65 тыс. тонн – и рост в третьем и четвертом кварталах до 74-75 тыс. тонн и более 75 тыс. тонн соответственно.

Как сообщает корреспондент Fishnews, еще 5 лет назад страна выращивала более 400 тыс. тонн креветки в год, однако случившиеся эпизоотии сильно сократили ее производство. В результате Таиланд потерял звание крупнейшего производителя креветки в мире и скатился на 4-5-е место.

Ослаблением позиций страны на этом рынке собираются воспользоваться конкуренты, в частности Вьетнам.

Fishnews

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