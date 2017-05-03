Таиланду опять не везет с креветкой

03 мая 2017 года
За первый квартал 2017 г. компании Ирана отправили в Россию почти 600 тонн рыбы и морепродуктов – это сопоставимо с объемами экспорта за весь прошлый год, заявил гендиректор Иранской рыболовной организации по вопросам улучшения качества Иса Голшахи.
02 мая 2017 года
Креветколовы Фарерских островов испытывают трудности с заходом в воды РФ из северных районов Шпицбергена: контрольные пункты находятся далеко от района промысла. Глава Росрыболовства Илья Шестаков отметил, что над совершенствованием системы работают.
21 апреля 2017 года
Знаменитый канадский рыбак Ричард Джилетт объявил голодовку неделю назад, требуя разговора с министром рыболовства и океанов. Представитель отрасли хочет обсудить с чиновником сокращение квот на вылов креветки и краба, вызвавшее широкое недовольство.
19 апреля 2017 года
Ученый совет ТИНРО-Центра рекомендовал увеличить допустимый улов гребенчатой креветки в Татарском проливе на 150 тонн – до 850 тонн. Предполагается, что добавленные объемы рыбаки освоят в конце года.
04 апреля 2017 года
Министерство рыболовства и океанов Канады сократило на 22% квоту на вылов краба-стригуна опилио в водах провинции Ньюфаундленд и Лабрадор. В сезоне 2017-2018 гг. разрешенный объем добычи составит всего 35 419 тонн.
22 марта 2017 года
Продолжается подготовка материалов общего допустимого улова на 2018 г. К определению ОДУ минтая решено подойти консервативно, но возможны корректировки, отметил глава Росрыболовства Илья Шестаков.
31 мая 2017 года
Подписанные постановления по инвестквотам – долгожданные и нужные, отмечает президент ВАРПЭ Герман Зверев. Вместе с тем, считает он, время покажет необходимость вернуться к предложениям, которые в рыбацком сообществе и Совете Федерации выдвигали по механизму для береговой переработки.
С 1 июля все заявки на обследование предприятий, желающих отправлять продукцию на экспорт, должны подаваться в электронной форме через публичный интерфейс системы «Цербер», сообщили в управлении Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области.
Комиссия по анадромным Ненецкого автономного округа распределила объемы добычи семги и горбуши на 2017 г. Семги разрешено выловить 16 тонн (на 60% больше прошлогоднего), горбуши – 10,1 тонны.
Специалисты из разных регионов приняли участие в семинаре, посвященном унификации методов оценки запасов и прогноза вылова артемии. По итогам состоявшейся во ВНИРО встречи подготовлены рекомендации – их направят в Росрыболовство.
Центр системы мониторинга рыболовства и связи сообщил о начале строительства объекта регионального центра мониторинга и регионального информационного центра в Мурманске. Сдать работы планируется до конца года.
С 1 июня на Камчатке откроется лицензионный лов чавычи. Из-за депрессивного состояния популяции в день рыбаку разрешается вылавливать не более одной рыбины.
30 мая 2017 года
Федеральная антимонопольная служба заявила о том, что усиливает контроль за выловом рыбы компаниями с иностранным участием. На нарушения в этой сфере нужно реагировать максимально эффективно, подчеркнул замглавы ведомства Андрей Цыганов.
Постановление о порядке распределения инвестиционных квот и порядке отбора проектов постройки судов и заводов появилось в открытом доступе. Заявки от желающих получить ресурс будут приниматься в течение шести месяцев со дня вступления документа в силу.
Минвостокразвития подготовило программу по развитию трудовой мобильности под рабочим названием «Соотечественники 2.0». С ее помощью планируется обеспечить кадрами инвестиционные проекты в регионе.
В Тобольске сотрудники дорожной полиции при осмотре внедорожника обнаружили осетрину стоимостью 200 тыс. рублей. Предполагаемого владельца ждет уголовное разбирательство.