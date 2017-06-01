Новости
На сессии НПАФК отметили важность совместного изучения лососей

На сессии НПАФК отметили важность совместного изучения лососей

Результаты сотрудничества в исследовании и сохранении лососей представители разных стран обсудили на 25-й встрече Комиссии по анадромным рыбам северной части Тихого океана. Рассматривались вопросы организации и проведения Международного года лосося.

Юбилейная встреча Комиссии по анадромным рыбам северной части Тихого океана проходила 15-19 мая в городе Виктория (Британская Колумбия, Канада). В 25-й сессии приняло участие около 120 ученых, общественных деятелей, чиновников, политиков и сотрудников правоохранительных органов из стран-участниц Конвенции. Членами НПАФК, напомним, являются Россия, США, Канада, Япония и Республика Корея.

Успех обеспечило тесное сотрудничество

На праздничном собрании докладчики рассказали об особенностях и многочисленных успехах работы комиссии в области сохранения лосося. По мнению участников, результатов удалось достичь благодаря тесному международному сотрудничеству в области изучения лосося и контроля рыболовства. С приветственными словами к собравшимся обратились представители властей Британской Колумбии, заместитель министра департамента рыбного хозяйства и океанов Канады, официальные представители стран-участниц Конвенции, президент НПАФК Кармель Лоу и исполнительный директор комиссии Владимир Радченко.

Также выступили приглашенные гости, в том числе первый президент НПАФК Вячеслав Зиланов. Во всех выступлениях была отмечена важность международного сотрудничества в области контроля рыболовства и научных исследований лососей и обозначены перспективы дальнейшего развития такого взаимодействия, рассказали Fishnews в пресс-службе ТИНРО-Центра.

За судами наблюдают

Работали научный и финансово-административный комитеты, комитет по инспекции и контролю. На заседаниях последнего рассмотрены результаты сотрудничества по патрулированию района действия конвенции в период миграций лососей и вопросы регулярного обмена информацией между уполномоченными органами стран-участниц.

Патрулирование канадскими и американскими самолетами, базировавшимися в аэропортах Японии, помогло повысить эффективность оперативной рыбоохранной деятельности. Чтобы сделать более успешным контроль и инспекцию судов под флагом КНР, суда Береговой охраны США принимали на борт сотрудников Береговой охраны Китая.

Наука ищет ответы

На заседаниях научного комитета ведущие исследователи рассмотрели и обобщили статистику промышленного вылова лососей, проанализировали ход выполнения Научного плана НПАФК на 2016 - 2020 гг. Вновь обсуждались вопросы организации и проведения Международного года лосося. Это важный инициативный проект в области научных исследований, образования и информационно-пропагандистской деятельности. Помимо стран НПАФК в программе также участвуют Организация по сохранению лосося Северной Атлантики (НАСКО), различные государственные, частные и неправительственные организации, занимающиеся охраной и устойчивым использованием ресурсов лосося. В рамках этого проекта российская сторона стала инициатором международной съемки по изучению зимнего периода жизни лососей. Результаты исследований могут пролить свет на многие вопросы по биологии и экологии лососей в этот малоизученный период их жизни.

Отметим, что с нынешнего года комитет по науке и статистике возглавляет заместитель директора ТИНРО-Центра Игорь Мельников.

По итогам пятидневной встречи российская сторона пригласила провести 26-ю ежегодную сессию НПАФК в мае 2018 г. в Хабаровске.

Fishnews

НазадМетки: КНРканадакореялососьсшаяпония

Похожие новости

01 июня 2017 года

Туристов хотят привлечь к борьбе с браконьерством

Сотрудники Северо-Восточного теруправления Росрыболовства предложили камчатским туроператорам сотрудничать в деле сохранения лососевого ресурса. От клиентов компаний ждут звонков на горячую линию при обнаружении фактов браконьерства.

Рыбная отрасль Курил привлекает японцев

Представители Японии и Сахалинской области обменялись предложениями по сотрудничеству на южных Курильских островах. Наибольший интерес вызвали проекты в сфере рыбного хозяйства, отметил губернатор Олег Кожемяко.

31 мая 2017 года

На браконьерском фронте

Прибрежные воды и реки Приморского края манят огромное количество нелегальных рыболовов. Чего стоит призвать браконьеров к ответственности и как удержать людей от серьезных преступлений, Fishnews рассказал госинспектор Приморского ТУ Росрыболовства Виктор Казимиров.

30 мая 2017 года

Татарстан ищет инвесторов для аквакультуры

Возможности для инвестирования в аквакультуру Татарстана российская сторона представила норвежской делегации. Власти региона рассчитывают, что новые предприятия в отрасли появятся уже весной-летом 2018 г.

29 мая 2017 года

На севере Приморья сокращают отдел Росрыболовства

Приморское территориальное управление Росрыболовства ликвидирует свой Тернейский межрайонный отдел. По словам и. о. руководителя теруправления Дмитрия Дмитриченко, причиной такого решения стала низкая эффективность работы инспекторов.

Вопросами «сертификатов здоровья» займется рабочая группа

В Росрыболовстве обсудили порядок оформления «сертификата здоровья» при экспорте рыбопродукции в ЕС через территорию стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Власти рассчитывают выработать такой механизм, который не обременял бы рыбаков и при этом устраивал всех импортеров.

Лента новостей

01 июня 2017 года

Заявочная кампания по инвестквотам стартует совсем скоро

Постановление правительства по порядку отбора инвестиционных проектов и распределению инвестквот прошло официальное опубликование. Заявки от претендентов на получение ресурса должны приниматься в течение полугода со дня вступления документа в силу.

Рыбаки оценили деятельность рабочей группы

Рыбацкое сообщество дало высокую оценку межведомственной рабочей группе, которую возглавляет заместитель генпрокурора Юрий Гулягин, сообщили в Минвостокразвития.

Туристов хотят привлечь к борьбе с браконьерством

Сотрудники Северо-Восточного теруправления Росрыболовства предложили камчатским туроператорам сотрудничать в деле сохранения лососевого ресурса. От клиентов компаний ждут звонков на горячую линию при обнаружении фактов браконьерства.

В Выборге заложили первое судно для АТФ

На Выборгском судостроительном заводе 31 мая прошла торжественная церемония закладки траулера «Баренцево море» проекта ST-118L-ATF – первого из четырех судов в серии по заказу Архангельского тралового флота.

Рыбная отрасль Курил привлекает японцев

Представители Японии и Сахалинской области обменялись предложениями по сотрудничеству на южных Курильских островах. Наибольший интерес вызвали проекты в сфере рыбного хозяйства, отметил губернатор Олег Кожемяко.

Назначен начальник Владивостокской таможни

С 1 июня начальником Владивостокской таможни назначен Олег Ануфриев. Ранее он возглавлял таможенный орган в качестве и. о.

Уловы преодолели отметку в 2 млн тонн

С начала года российские рыбопромышленники выловили более 2 млн тонн водных биоресурсов. Объемы добычи на 3,4% выше прошлогодних.

31 мая 2017 года

Россия ратифицирует соглашение о мерах государства порта

Соглашение о мерах государства порта, направленное на борьбу с браконьерством, Российская Федерация подписала в 2010 г. Сейчас планируется подготовить законопроект о ратификации договора.

На браконьерском фронте

Прибрежные воды и реки Приморского края манят огромное количество нелегальных рыболовов. Чего стоит призвать браконьеров к ответственности и как удержать людей от серьезных преступлений, Fishnews рассказал госинспектор Приморского ТУ Росрыболовства Виктор Казимиров.

Перечень районов укрытия изложили по-новому

Закон предусматривает, что суда могут неоднократно пересекать госграницу без прохождения контроля для перегрузки уловов в 12-мильной зоне, если погодные условия не позволяют это сделать за ее пределами.

Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30

Опрос

Оценка регулирующего воздействия – формальность или рабочий инструмент?

От первого лица

Губернатор Хабаровского края Вячеслав ШПОРТ

Губернатор Хабаровского края

Вячеслав ШПОРТ

Рыбная отрасль – драйвер роста экономики региона

Руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ

Руководитель Федерального агентства по рыболовству

Илья ШЕСТАКОВ

Рыбаки могут готовить заявки

Все материалы

Интервью

Исполнительный директор Северо-Западного рыбопромышленного консорциума Сергей НЕСВЕТОВ

Исполнительный директор Северо-Западного рыбопромышленного консорциума

Сергей НЕСВЕТОВ

Задержка постановлений не отразится на планах АТФ по строительству флота

Директор Атлантического НИИ рыбного хозяйства и океанографии Константин БАНДУРИН

Директор Атлантического НИИ рыбного хозяйства и океанографии

Константин БАНДУРИН

АтлантНИРО на страже международных интересов России

Прокурор Сахалинской области Николай РЯБОВ

Прокурор Сахалинской области

Николай РЯБОВ

Работать нужно в правовом поле

Генеральный директор АО «Дальневосточный аукционный рыбный дом» Сергей ЛЕЛЮХИН

Генеральный директор АО «Дальневосточный аукционный рыбный дом»

Сергей ЛЕЛЮХИН

Отрасль привыкает к биржевой торговле

Все интервью

Личное мнение

Президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий МАРТЫНОВ

Президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья

Георгий МАРТЫНОВ

Подзоне Приморье необходимы ресурсные исследования

Начальник управления аквакультуры Федерального агентства по рыболовству Виктор АШАРИН

Начальник управления аквакультуры Федерального агентства по рыболовству

Виктор АШАРИН

Росрыболовству удалось снять часть претензий рыбоводов

Все материалы

Крупным планом

Выборка браконьерской сети. Фото из личного архива Виктора Казимирова

На браконьерском фронте

Проект соглашения по предупреждению нерегулируемого промысла в открытом море в центральной части Северного Ледовитого океана обсудили в Санкт-Петербурге на круглом столе. Фото пресс-службы СЗТУ

Арктическое соглашение на финишной прямой

Все материалы

События

В Выборге заложили первое судно для АТФ. Фото пресс-службы Росрыболовства

В Выборге заложили первое судно для АТФ

Общее собрание ВАРПЭ

ВАРПЭ выбрала прицел на год

Все события

Продвигая рыбу: Кухня против школы

Кухня против школы. Шашки

Шашки. Видео-рецепт

Корейский салат с кальмарами

Корейский салат с кальмарами. Видео-рецепт

Все материалы

Выставки

yandex
Rambler's Top100

© 2006—2017 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России.