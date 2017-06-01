01 июня 2017 года

На сессии НПАФК отметили важность совместного изучения лососей

Результаты сотрудничества в исследовании и сохранении лососей представители разных стран обсудили на 25-й встрече Комиссии по анадромным рыбам северной части Тихого океана. Рассматривались вопросы организации и проведения Международного года лосося.

Юбилейная встреча Комиссии по анадромным рыбам северной части Тихого океана проходила 15-19 мая в городе Виктория (Британская Колумбия, Канада). В 25-й сессии приняло участие около 120 ученых, общественных деятелей, чиновников, политиков и сотрудников правоохранительных органов из стран-участниц Конвенции. Членами НПАФК, напомним, являются Россия, США, Канада, Япония и Республика Корея.

Успех обеспечило тесное сотрудничество

На праздничном собрании докладчики рассказали об особенностях и многочисленных успехах работы комиссии в области сохранения лосося. По мнению участников, результатов удалось достичь благодаря тесному международному сотрудничеству в области изучения лосося и контроля рыболовства. С приветственными словами к собравшимся обратились представители властей Британской Колумбии, заместитель министра департамента рыбного хозяйства и океанов Канады, официальные представители стран-участниц Конвенции, президент НПАФК Кармель Лоу и исполнительный директор комиссии Владимир Радченко.

Также выступили приглашенные гости, в том числе первый президент НПАФК Вячеслав Зиланов. Во всех выступлениях была отмечена важность международного сотрудничества в области контроля рыболовства и научных исследований лососей и обозначены перспективы дальнейшего развития такого взаимодействия, рассказали Fishnews в пресс-службе ТИНРО-Центра.

За судами наблюдают

Работали научный и финансово-административный комитеты, комитет по инспекции и контролю. На заседаниях последнего рассмотрены результаты сотрудничества по патрулированию района действия конвенции в период миграций лососей и вопросы регулярного обмена информацией между уполномоченными органами стран-участниц.

Патрулирование канадскими и американскими самолетами, базировавшимися в аэропортах Японии, помогло повысить эффективность оперативной рыбоохранной деятельности. Чтобы сделать более успешным контроль и инспекцию судов под флагом КНР, суда Береговой охраны США принимали на борт сотрудников Береговой охраны Китая.

Наука ищет ответы

На заседаниях научного комитета ведущие исследователи рассмотрели и обобщили статистику промышленного вылова лососей, проанализировали ход выполнения Научного плана НПАФК на 2016 - 2020 гг. Вновь обсуждались вопросы организации и проведения Международного года лосося. Это важный инициативный проект в области научных исследований, образования и информационно-пропагандистской деятельности. Помимо стран НПАФК в программе также участвуют Организация по сохранению лосося Северной Атлантики (НАСКО), различные государственные, частные и неправительственные организации, занимающиеся охраной и устойчивым использованием ресурсов лосося. В рамках этого проекта российская сторона стала инициатором международной съемки по изучению зимнего периода жизни лососей. Результаты исследований могут пролить свет на многие вопросы по биологии и экологии лососей в этот малоизученный период их жизни.

Отметим, что с нынешнего года комитет по науке и статистике возглавляет заместитель директора ТИНРО-Центра Игорь Мельников.

По итогам пятидневной встречи российская сторона пригласила провести 26-ю ежегодную сессию НПАФК в мае 2018 г. в Хабаровске.

Fishnews