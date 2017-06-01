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Визит бизнес-миссии в островной регион стал продолжением декабрьских договоренностей Владимира Путина и Синдзо Абэ. Фото пресс-службы правительства Сахалинской области

Рыбная отрасль Курил привлекает японцев

Представители Японии и Сахалинской области обменялись предложениями по сотрудничеству на южных Курильских островах. Наибольший интерес вызвали проекты в сфере рыбного хозяйства, отметил губернатор Олег Кожемяко.

Визит бизнес-миссии в Сахалинскую область стал продолжением договоренностей, достигнутых в декабре президентом Владимиром Путиным и премьер-министром Японии Синдзо Абэ. Одно из направлений сотрудничества - совместная хозяйственная деятельность на Южных Курилах. В составе японской группы - дипломаты, финансисты, экономисты, эксперты в сфере сельского хозяйства, лесной и рыбной промышленности, энергетики и ресурсов, торговли, транспортной инфраструктуры, туризма, здравоохранения. С российской стороны участвовали представители правительства Сахалинской области, деловых кругов региона.

Гости привезли с собой 34 проекта, российская сторона представила 26. Предложения рассматривались в рамках сессий «Розничная торговля, финансы, медицина», «Рыбная промышленность, сельское хозяйство», «Энергетика, инфраструктура», сообщили Fishnews в пресс-службе областного правительства.

«Наибольший интерес, как и ожидалось, вызвали проекты, связанные с традиционной для Южных Курил сферой деятельности, - сказал, подводя итоги обсуждения, губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко. – Это марикультура, освоение запасов водных биологических ресурсов в водах, омывающих берега этих островов. У нас на Курилах работают сильные компании. Они готовы к реализации совместных проектов по строительству заводов, по освоению водных биоресурсов, которые сегодня используются не в полной мере, по развитию марикультуры. У японской стороны большой опыт в этой сфере, и мы надеемся, что он будет использован на Южных Курилах с выгодой для обеих стран. Также мы затронули вопросы экологии, здравоохранения, студенческого обмена, стажировки специалистов в различных отраслях».

По словам Олега Кожемяко, ориентировочно в конце июня – начале июля представительная японская бизнес-миссия посетит Южные Курилы. Ее цель – вместе с российской стороной на месте рассмотреть вопросы, связанные с реализацией тех или иных общих начинаний.

Fishnews

  • Визит бизнес-миссии в островной регион стал продолжением декабрьских договоренностей Владимира Путина и Синдзо Абэ. Фото пресс-службы правительства Сахалинской области
  • Визит бизнес-миссии в островной регион стал продолжением декабрьских договоренностей Владимира Путина и Синдзо Абэ. Фото пресс-службы правительства Сахалинской области
  • Визит бизнес-миссии в островной регион стал продолжением декабрьских договоренностей Владимира Путина и Синдзо Абэ. Фото пресс-службы правительства Сахалинской области
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