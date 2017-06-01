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Заявочная кампания по инвестквотам стартует совсем скоро

Заявочная кампания по инвестквотам стартует совсем скоро

Постановление правительства по порядку отбора инвестиционных проектов и распределению инвестквот прошло официальное опубликование. Заявки от претендентов на получение ресурса должны приниматься в течение полугода со дня вступления документа в силу.

Постановление Правительства РФ от 29 мая 2017 г. № 648 «О закреплении и предоставлении доли квоты добычи (вылова) водных биологических ресурсов, предоставленной на инвестиционные цели в области рыболовства для осуществления промышленного рыболовства и (или) прибрежного рыболовства» 31 мая размещено на Официальном интернет-портале правовой информации и, исходя из этого, должно вступить в силу 8 июня.

В 2017 г. заявочная кампания по инвестквотам будет проходить в особом режиме: Росрыболовство должно принимать заявления о закреплении и предоставлении доли квоты со дня вступления постановления № 648 в силу в течение шести месяцев. В дальнейшем обращения будут подаваться с 1 марта по 30 июня.

Согласно постановлению, с заявлением на инвестквоту в федеральное агентство может обратиться юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, сообщает корреспондент Fishnews. При этом потребуется, в частности, предоставить обеспечение реализации инвестпроекта – банковскую гарантию или права на добычу. Понадобится направить сведения о виде и типе объекта инвестиций – судна или берегового завода (с этим увязан размер доли), приложить инвестиционный проект, копию договора на строительство и т.д.

Заявитель должен гарантировать соблюдение требований к локализации при постройке судна, требований к вылову (в случае с получением квоты под новое судно) или к производству продукции (в случае с заводом). Необходимо будет внести финансовое обеспечение участия в отборе инвестпроектов – 5% стоимости объекта инвестиций. Речь может идти о денежных средствах, банковской гарантии.

Для отбора инвестпроектов Росрыболовство должно создать специальную комиссию – из представителей Минсельхоза, Минпромторга, Минэкономразвития, Минвостокразвития, ФАС и самого федерального агентства, в должности не ниже заместителя министра или заместителя руководителя.

Обеспечивать деятельность комиссии будет рабочая группа – из представителей тех же ведомств. Росрыболовство должно утвердить составы комиссии и рабочей группы, а также порядок их работы.

Информацию о начале отбора инвестпроектов федеральное агентство должно будет размещать не меньше чем за 30 дней до начала срока подачи заявлений – на своем сайте и на сайте www.torgi.gov.ru». Однако в 2017 г. такого извещения не потребуется.

Будет оцениваться совокупное количество долей инвестквоты, указанных в заявках, которые прошли отбор с положительным результатом. Если этот показатель превышает 100% долей квоты на инвестиционные цели, будет проводиться аукцион, предполагающий снижение долей квот, – аукцион на понижение. При этом в случае, когда постройка судна планируется на верфи в ДФО, при расчете размера доли будет использоваться повышающий коэффициент 1,2. Уведомление о проведении аукциона Росрыболовство также будет публиковать на своем сайте и на официальном сайте торгов.

Акт о закреплении долей квот будет принимать Федеральное агентство по рыболовству, причем этот документ должен размещаться в интернете.

Доли квот, которые останутся нераспределенными, будут распределяться в следующем году.

Квоты на инвестиционные цели должны распределяться в соответствии с долями среди лиц, которые уже ввели объект инвестиций в эксплуатацию.

Отметим, что также прошли официальное опубликование еще два постановления по инвестиционным квотам:

- от 25 мая 2017 г. № 633 «О требованиях к объектам инвестиций и к инвестиционным проектам в области рыболовства, а также о порядке расчета обеспечения реализации указанных инвестиционных проектов»;

- от 25 мая 2017 г. 632 «О подготовке и заключении договора о закреплении и предоставлении доли квоты добычи (вылова) водных биологических ресурсов, предоставленной на инвестиционные цели в области рыболовства для осуществления промышленного и (или) прибрежного рыболовства».

Распоряжением правительства от 20 апреля 2017 г. № 764 утвержден перечень видов водных биоресурсов в определенных районах добычи для выделения инвестквот.

Fishnews

НазадМетки: ФАСправительстворосрыболовство

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