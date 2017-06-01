Росрыболовство подумает над ограничениями по провозу рыбы в багаже

01 июня 2017 года
Ключевые задачи для Федерального агентства по рыболовству поставлены в итоговом протоколе коллегии. Это поручения в сфере организации промысла, научного обеспечения, отраслевого образования, аквакультуры.
Постановление правительства по порядку отбора инвестиционных проектов и распределению инвестквот прошло официальное опубликование. Заявки от претендентов на получение ресурса должны приниматься в течение полугода со дня вступления документа в силу.
Рыбацкое сообщество дало высокую оценку межведомственной рабочей группе, которую возглавляет заместитель генпрокурора Юрий Гулягин, сообщили в Минвостокразвития.
Сотрудники Северо-Восточного теруправления Росрыболовства предложили камчатским туроператорам сотрудничать в деле сохранения лососевого ресурса. От клиентов компаний ждут звонков на горячую линию при обнаружении фактов браконьерства.
На Выборгском судостроительном заводе 31 мая прошла торжественная церемония закладки траулера «Баренцево море» проекта ST-118L-ATF – первого из четырех судов в серии по заказу Архангельского тралового флота.
С начала года российские рыбопромышленники выловили более 2 млн тонн водных биоресурсов. Объемы добычи на 3,4% выше прошлогодних.
01 июня 2017 года
Ключевые задачи для Федерального агентства по рыболовству поставлены в итоговом протоколе коллегии. Это поручения в сфере организации промысла, научного обеспечения, отраслевого образования, аквакультуры.
Постановление правительства по порядку отбора инвестиционных проектов и распределению инвестквот прошло официальное опубликование. Заявки от претендентов на получение ресурса должны приниматься в течение полугода со дня вступления документа в силу.
Рыбацкое сообщество дало высокую оценку межведомственной рабочей группе, которую возглавляет заместитель генпрокурора Юрий Гулягин, сообщили в Минвостокразвития.
Сотрудники Северо-Восточного теруправления Росрыболовства предложили камчатским туроператорам сотрудничать в деле сохранения лососевого ресурса. От клиентов компаний ждут звонков на горячую линию при обнаружении фактов браконьерства.
На Выборгском судостроительном заводе 31 мая прошла торжественная церемония закладки траулера «Баренцево море» проекта ST-118L-ATF – первого из четырех судов в серии по заказу Архангельского тралового флота.
Представители Японии и Сахалинской области обменялись предложениями по сотрудничеству на южных Курильских островах. Наибольший интерес вызвали проекты в сфере рыбного хозяйства, отметил губернатор Олег Кожемяко.
Результаты сотрудничества в исследовании и сохранении лососей представители разных стран обсудили на 25-й встрече Комиссии по анадромным рыбам северной части Тихого океана. Рассматривались вопросы организации и проведения Международного года лосося.
С 1 июня начальником Владивостокской таможни назначен Олег Ануфриев. Ранее он возглавлял таможенный орган в качестве и. о.
С начала года российские рыбопромышленники выловили более 2 млн тонн водных биоресурсов. Объемы добычи на 3,4% выше прошлогодних.
31 мая 2017 года
Соглашение о мерах государства порта, направленное на борьбу с браконьерством, Российская Федерация подписала в 2010 г. Сейчас планируется подготовить законопроект о ратификации договора.