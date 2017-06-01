01 июня 2017 года

Росрыболовство подумает над ограничениями по провозу рыбы в багаже

Подразделение Росрыболовства совместно с другими структурами должно подготовить аргументированные предложения о возможности ограничений перевозки продукции из водных биоресурсов в багаже при авиационных перелетах.

Такое поручение вошло в протокол коллегии Федерального агентства по рыболовству. Речь идет о возможности внесения изменений в законодательство, в том числе об установлении норм веса и количества перевозки водных биоресурсов и продукции из них авиационным багажом для личных нужд. Должны быть подготовлены обоснования по установлению таких ограничений, сообщает корреспондент Fishnews.

Проработать вопрос управлению контроля, надзора и рыбоохраны Росрыболовства поручено совместно с органами прокуратуры на транспорте, транспортной полиции, территориальными органами ведомств, осуществляющих контроль в сфере гражданской авиации, в области ветеринарии и безопасности пищевых продуктов, защиты прав потребителей, органами исполнительной власти регионов. Срок – ноябрь 2017 г.

Напомним, что с предложением изучить вопрос с перевозками водных биоресурсов физическими лицами на коллегии выступил руководитель Северо-Восточного теруправления Росрыболовства Александр Христенко. Это может стать одной из мер по предотвращению незаконного оборота ВБР, отметил глава СВТУ.

Fishnews