Новости
Генеральный директор ФАО Жозе Грациану да Силва

Глава ФАО рассказал о роли соглашения в борьбе с браконьерством

Соглашение о мерах государства порта дает мировому сообществу все инструменты, необходимые для борьбы с ННН-промыслом, считает генеральный директор ФАО Жозе Грациану да Силва. Руководитель организации выступил на первом совещании сторон договора в Осло.

Напомним, что участники соглашения о мерах государства порта собрались в норвежской столице, чтобы обсудить актуальные вопросы сотрудничества. Прежде всего, чтобы определить обязанности заинтересованных государств, региональных организаций по управлению рыболовством и других международных органов. Мероприятие открылось 29 мая, сообщили Fishnews в пресс-службе ФАО.

Соглашение предоставляет мировому сообществу «все инструменты, необходимые для достижения нашей цели», заявил генеральный директор Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций Жозе Грациану да Силва.

На совещании рассматриваются способы обеспечения надлежащего информационного обмена в режиме реального времени, поскольку государства порта должны сигнализировать о возможных нарушениях судов государству флага, а также региональным властям.

Еще одна тема встречи – технические потребности развивающихся государства. Само соглашение требует, чтобы участники вносили вклад в усилия по наращиванию потенциала, необходимого для реализации договора.

«Настал решающий момент», - сказал Жозе Грациану да Силва, отметив, что сама ФАО уже выделила 1,5 млн долларов собственных средств на эти усилия. Он публично поблагодарил Норвегию, Швецию и США за подтвержденные взносы в эту программу.

Гендиректор ФАО отметил, что соглашение является частью глобальных усилий по защите ресурсов Мирового океана. Руководитель организации указал на ряд дополнительных преимуществ соглашения, в частности его вклад в укрепление устойчивости морского рыболовства, продовольственной безопасности. Договор также дает возможность искоренять торговлю людьми и рабский труд, которые часто связаны с ННН-промыслом.

Ожидается, что в скором времени к соглашению присоединятся Япония и Черногория. Таким образом, общее число участников достигнет 48, с учетом того что 28 государств-членов Евросоюза выступают единой стороной договора.

Fishnews

НазадМетки: браконьерствонорвегиясшаяпония

Похожие новости

01 июня 2017 года

Туристов хотят привлечь к борьбе с браконьерством

Сотрудники Северо-Восточного теруправления Росрыболовства предложили камчатским туроператорам сотрудничать в деле сохранения лососевого ресурса. От клиентов компаний ждут звонков на горячую линию при обнаружении фактов браконьерства.

Рыбная отрасль Курил привлекает японцев

Представители Японии и Сахалинской области обменялись предложениями по сотрудничеству на южных Курильских островах. Наибольший интерес вызвали проекты в сфере рыбного хозяйства, отметил губернатор Олег Кожемяко.

На сессии НПАФК отметили важность совместного изучения лососей

Результаты сотрудничества в исследовании и сохранении лососей представители разных стран обсудили на 25-й встрече Комиссии по анадромным рыбам северной части Тихого океана. Рассматривались вопросы организации и проведения Международного года лосося.

31 мая 2017 года

Россия ратифицирует соглашение о мерах государства порта

Соглашение о мерах государства порта, направленное на борьбу с браконьерством, Российская Федерация подписала в 2010 г. Сейчас планируется подготовить законопроект о ратификации договора.

30 мая 2017 года

Татарстан ищет инвесторов для аквакультуры

Возможности для инвестирования в аквакультуру Татарстана российская сторона представила норвежской делегации. Власти региона рассчитывают, что новые предприятия в отрасли появятся уже весной-летом 2018 г.

Соглашение о мерах государства порта обсуждают в Осло

Участники соглашения о мерах государства порта по борьбе с ННН-промыслом собрались в норвежской столице для того, чтобы рассмотреть актуальные вопросы сотрудничества. Это первое совещание сторон, отмечают в ФАО.

Лента новостей

02 июня 2017 года

Рыбные причалы попали под реконструкцию

ФГУП «Нацрыбресурс» определило подрядчика для реконструкции рыбного терминала в порту Петропавловск-Камчатский. Работы планируется завершить до конца октября 2018 г.

Предприятия Магаданской области смогут ловить лосось с 26 июня

Условия добычи лососевых на 2017 г. определили в Магаданской области. Предполагается, что промышленные предприятия смогут добыть 4,5 тыс. тонн красной рыбы. Объемы для организации любительской рыбалки - 196,5 тонны, для КМНС – более 600 тонн.

01 июня 2017 года

В чем видит приоритеты Федеральное агентство по рыболовству

Ключевые задачи для Федерального агентства по рыболовству поставлены в итоговом протоколе коллегии. Это поручения в сфере организации промысла, научного обеспечения, отраслевого образования, аквакультуры.

Росрыболовство подумает над ограничениями по провозу рыбы в багаже

Подразделение Росрыболовства совместно с другими структурами должно подготовить аргументированные предложения о возможности ограничений перевозки продукции из водных биоресурсов в багаже при авиационных перелетах.

Заявочная кампания по инвестквотам стартует совсем скоро

Постановление правительства по порядку отбора инвестиционных проектов и распределению инвестквот прошло официальное опубликование. Заявки от претендентов на получение ресурса должны приниматься в течение полугода со дня вступления документа в силу.

Рыбаки оценили деятельность рабочей группы

Рыбацкое сообщество дало высокую оценку межведомственной рабочей группе, которую возглавляет заместитель генпрокурора Юрий Гулягин, сообщили в Минвостокразвития.

Туристов хотят привлечь к борьбе с браконьерством

Сотрудники Северо-Восточного теруправления Росрыболовства предложили камчатским туроператорам сотрудничать в деле сохранения лососевого ресурса. От клиентов компаний ждут звонков на горячую линию при обнаружении фактов браконьерства.

В Выборге заложили первое судно для АТФ

На Выборгском судостроительном заводе 31 мая прошла торжественная церемония закладки траулера «Баренцево море» проекта ST-118L-ATF – первого из четырех судов в серии по заказу Архангельского тралового флота.

Рыбная отрасль Курил привлекает японцев

Представители Японии и Сахалинской области обменялись предложениями по сотрудничеству на южных Курильских островах. Наибольший интерес вызвали проекты в сфере рыбного хозяйства, отметил губернатор Олег Кожемяко.

На сессии НПАФК отметили важность совместного изучения лососей

Результаты сотрудничества в исследовании и сохранении лососей представители разных стран обсудили на 25-й встрече Комиссии по анадромным рыбам северной части Тихого океана. Рассматривались вопросы организации и проведения Международного года лосося.

Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30

Опрос

Оценка регулирующего воздействия – формальность или рабочий инструмент?

От первого лица

Губернатор Хабаровского края Вячеслав ШПОРТ

Губернатор Хабаровского края

Вячеслав ШПОРТ

Рыбная отрасль – драйвер роста экономики региона

Руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ

Руководитель Федерального агентства по рыболовству

Илья ШЕСТАКОВ

Рыбаки могут готовить заявки

Все материалы

Интервью

Исполнительный директор Северо-Западного рыбопромышленного консорциума Сергей НЕСВЕТОВ

Исполнительный директор Северо-Западного рыбопромышленного консорциума

Сергей НЕСВЕТОВ

Задержка постановлений не отразится на планах АТФ по строительству флота

Директор Атлантического НИИ рыбного хозяйства и океанографии Константин БАНДУРИН

Директор Атлантического НИИ рыбного хозяйства и океанографии

Константин БАНДУРИН

АтлантНИРО на страже международных интересов России

Прокурор Сахалинской области Николай РЯБОВ

Прокурор Сахалинской области

Николай РЯБОВ

Работать нужно в правовом поле

Генеральный директор АО «Дальневосточный аукционный рыбный дом» Сергей ЛЕЛЮХИН

Генеральный директор АО «Дальневосточный аукционный рыбный дом»

Сергей ЛЕЛЮХИН

Отрасль привыкает к биржевой торговле

Все интервью

Личное мнение

Президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий МАРТЫНОВ

Президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья

Георгий МАРТЫНОВ

Подзоне Приморье необходимы ресурсные исследования

Начальник управления аквакультуры Федерального агентства по рыболовству Виктор АШАРИН

Начальник управления аквакультуры Федерального агентства по рыболовству

Виктор АШАРИН

Росрыболовству удалось снять часть претензий рыбоводов

Все материалы

Крупным планом

Выборка браконьерской сети. Фото из личного архива Виктора Казимирова

На браконьерском фронте

Проект соглашения по предупреждению нерегулируемого промысла в открытом море в центральной части Северного Ледовитого океана обсудили в Санкт-Петербурге на круглом столе. Фото пресс-службы СЗТУ

Арктическое соглашение на финишной прямой

Все материалы

События

В Выборге заложили первое судно для АТФ. Фото пресс-службы Росрыболовства

В Выборге заложили первое судно для АТФ

Общее собрание ВАРПЭ

ВАРПЭ выбрала прицел на год

Все события

Продвигая рыбу: Кухня против школы

Кухня против школы. Шашки

Шашки. Видео-рецепт

Корейский салат с кальмарами

Корейский салат с кальмарами. Видео-рецепт

Все материалы

Выставки

yandex
Rambler's Top100

© 2006—2017 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России.