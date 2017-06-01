02 июня 2017 года

Глава ФАО рассказал о роли соглашения в борьбе с браконьерством

Соглашение о мерах государства порта дает мировому сообществу все инструменты, необходимые для борьбы с ННН-промыслом, считает генеральный директор ФАО Жозе Грациану да Силва. Руководитель организации выступил на первом совещании сторон договора в Осло.

Напомним, что участники соглашения о мерах государства порта собрались в норвежской столице, чтобы обсудить актуальные вопросы сотрудничества. Прежде всего, чтобы определить обязанности заинтересованных государств, региональных организаций по управлению рыболовством и других международных органов. Мероприятие открылось 29 мая, сообщили Fishnews в пресс-службе ФАО.

Соглашение предоставляет мировому сообществу «все инструменты, необходимые для достижения нашей цели», заявил генеральный директор Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций Жозе Грациану да Силва.

На совещании рассматриваются способы обеспечения надлежащего информационного обмена в режиме реального времени, поскольку государства порта должны сигнализировать о возможных нарушениях судов государству флага, а также региональным властям.

Еще одна тема встречи – технические потребности развивающихся государства. Само соглашение требует, чтобы участники вносили вклад в усилия по наращиванию потенциала, необходимого для реализации договора.

«Настал решающий момент», - сказал Жозе Грациану да Силва, отметив, что сама ФАО уже выделила 1,5 млн долларов собственных средств на эти усилия. Он публично поблагодарил Норвегию, Швецию и США за подтвержденные взносы в эту программу.

Гендиректор ФАО отметил, что соглашение является частью глобальных усилий по защите ресурсов Мирового океана. Руководитель организации указал на ряд дополнительных преимуществ соглашения, в частности его вклад в укрепление устойчивости морского рыболовства, продовольственной безопасности. Договор также дает возможность искоренять торговлю людьми и рабский труд, которые часто связаны с ННН-промыслом.

Ожидается, что в скором времени к соглашению присоединятся Япония и Черногория. Таким образом, общее число участников достигнет 48, с учетом того что 28 государств-членов Евросоюза выступают единой стороной договора.

Fishnews