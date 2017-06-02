02 июня 2017 года

Промысел иваси, скумбрии и сайры обсудят во Владивостоке

Семинар по проблемам освоения пелагических объектов пройдет в столице Приморья 5 и 6 июня. Специалисты ТИНРО-Центра осветят вопросы добычи и переработки сардины-иваси, скумбрии и сайры. Планируется представить технические возможности для промысла.

5 июня в Тихоокеанском научно-исследовательском рыбохозяйственном центре откроется семинар «Проблемы промысла пелагических объектов». Специалисты ТИНРО выступят с докладами по трем направлениям: проблемы добычи и состояние ресурсов, технологии переработки и проблемы хранения сырья, методы добычи и технологии промысла пелагических объектов.

Планируется проанализировать итоги путины прошлого года, рассказать об особенностях распределения иваси, скумбрии и сайры, новых направлениях в переработке этих видов водных биоресурсов, нормативно-технической документации на продукцию. В программу семинара вошли и доклады, посвященные проблемам организации кошелькового промысла иваси, технологии тралового лова скумбрии и сардины с учетом характеристики их промысловых скоплений. Запланировано выступление по технологии добычи тихоокеанского кальмара, сообщает корреспондент Fishnews.

Предполагается, что представители отрасли и федеральных служб рассмотрят проблемные вопросы, возникающие на промысле с контрольно-надзорными ведомствами.

6 июня в первой половине дня семинар продолжится на предприятии по производству орудий лова. Здесь планируется обсудить, в частности, светотехническое оснащение судов.

Во второй половине дня запланирована работа в Дальрыбвтузе: будет рассматриваться практика использования программно-аппаратных комплексов, запланированы выступления поставщиков гидроакустического оснащения.

Напомним, что состояние ресурсной базы обеспечило возможности для возрождения крупномасштабных отечественных промыслов сардины-иваси и тихоокеанской скумбрии. Однако для организации добычи и переработки необходимо решить множество вопросов. В этом году рекомендуемый вылов сардины и скумбрии предварительно составляет 61,3 тыс. и 130 тыс. тонн соответственно.

По итогам мартовской коллегии Росрыболовства глава ведомства Илья Шестаков поручил управлению науки и образования и другим подразделениям совместно с бассейновыми НИИ подготовить планы мероприятий по развитию промыслов перспективных объектов.

Fishnews