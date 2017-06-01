01 июня 2017 года

В чем видит приоритеты Федеральное агентство по рыболовству

Ключевые задачи для Федерального агентства по рыболовству поставлены в итоговом протоколе коллегии. Это поручения в сфере организации промысла, научного обеспечения, отраслевого образования, аквакультуры.

Расширенное заседание коллегии Росрыболовства проходило в Подмосковье 30 марта. По итогам мероприятия традиционно подготовлен протокол, в котором определены приоритетные задачи ведомства на 2017 г.

Стратегия и квоты

Коллегия одобрила Стратегию развития рыбохозяйственного комплекса до 2030 гг. На заседании глава Росрыболовства Илья Шестаков отметил, что содержание будущего документа в целом определено и получило поддержку от бизнес-сообщества. При этом руководитель ведомства пригласил к обсуждению стратегии на Международном рыбопромышленном форуме, который пройдет в сентябре в Санкт-Петербурге. «Рассчитываем, что новая стратегия будет утверждена Правительством РФ до конца 2017 года», - сказал на коллегии глава федерального агентства.

Следить за реализацией документа и формировать «важнейшие для будущего отрасли инициативы» должен новый орган – совет по стратегическому развитию рыбохозяйственного комплекса. Обеспечить его создание также поручил Илья Шестаков. Причем с участием представителей бизнеса.

Волнующий рыбаков вопрос – как на практике будет проходить процесс распределения долей квот на новый период. Управлению организации рыболовства ФАР поручено совместно с коллегами и Центром системы мониторинга рыболовства и связи подготовить Комплексный план мероприятий, направленных на организацию деятельности структурных подразделений, территориальных управлений Росрыболовства, ЦСМС по расчету и распределению долей квот на 2019 -2033 гг. Срок – ноябрь 2017 г.

К электронным документам

На коллегии Илья Шестаков заявил о необходимость продолжить процесс информатизации отрасли. В нынешнем году продолжается подготовка к переходу на программно-технический комплекс «Электронный промысловый журнал». Управление контроля, надзора и рыбоохраны Росрыболовства должно совместно с управлением флота, портов и мониторинга и ЦСМС обеспечить совокупность мероприятий, направленных на внедрение ЭПЖ и программно-технических средств по выдаче электронных разрешений на добычу. Также должна быть обеспечена модернизация пользовательской среды программного комплекса «Аналитика», перевод услугу по предоставлению справок в электронном виде.

Управлению флота, портов и мониторинга поручено совместно с другими подразделениями ФАР и ЦСМС продолжить работу по созданию межведомственной информационно-аналитической системы «Рыболовство», сообщает корреспондент Fishnews.

Перспективные объекты лова и Крым

Говоря на коллегии об организации рыболовства, Илья Шестаков отметил важность создания условий для промысла перспективных объектов. Управление науки и образования Росрыболовство получило задание вместе с бассейновыми институтами и другими управлениями ведомства подготовить планы мероприятий по развитию промыслов сардины-иваси и тихоокеанской скумбрии, черноморской хамсы, каспийской кильки и других перспективных ВБР. Срок – июнь 2017 г.

Также руководству Росрыболовства должны быть представлены предложения по совершенствованию добычи тихоокеанских лососей, минтая, сельди, сайры и перспективных объектов рыболовства Дальневосточного бассейна по итогам работы координационных групп (штабов) по оперативному регулированию.

Еще одно поручение – подготовить предложения по совершенствованию правил рыболовства в районах добычи, прилегающих к Республике Крым, по обновлению малотоннажного флота и развитию береговой инфраструктуры региона.

Рыба достойного вида

Руководитель Росрыболовства также поднял проблему обеспечения качества рыбопродукции и продвижения отечественных товаров. Одна из задач – провести всестороннее обсуждение вопроса по снижению административных барьеров, препятствующих развитию внутреннего рынка. По итогам должна быть выработана «дорожная карта».

Управлению науки и образования совместно с ВНИРО поручено ужесточить контроль за выдачей предприятиям технических условий в отношении охлажденной и размороженной рыбопродукции. В вместе с Россельхознадзором и АНО «Роскачество» - за соблюдением условий хранения и реализации рыбных товаров в целом. Такая работа должна проводиться на постоянной основе.

Средства для науки

Традиционно отдельное внимание на коллегии было посвящено научно-исследовательским институтам отрасли. Управлению науки и образования ФАР постановлена задача проанализировать ситуацию и подготовить план мероприятий по совершенствованию деятельности научных учреждений, включая улучшение оргструктуры и оптимизацию административных расходов, внедрение новых методов анализа данных и прогнозирования, разработку дополнительных механизмов привлечения средств коммерческих организаций для выполнения работ, развитие научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок. Срок – декабрь 2017 г. Должна быть разработана Комплексная целевая программа научных исследований в интересах рыбного хозяйства РФ на 2018 – 2022 гг.

Поставлены также задачи в сфере рыбоохраны, международного сотрудничества и развития промысла за пределами 200-мильной зоны, в области отраслевого образования. Большой блок поручений дан по аквакультуре.

Fishnews