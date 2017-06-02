02 июня 2017 года

Церковь предлагает дать ВНИРО шесть лет на переезд

Московская патриархия предложила заключить мировое соглашение по иску о передаче здания Всероссийского НИИ рыбного хозяйства. При этом институту предлагается покинуть площади в шестилетний срок.

Патриаршее подворье при московских храмах Преподобного Алексия обжаловало решение Росимущества об отказе в передаче здания ВНИРО. 1 июня вопрос рассматривался в Арбитражном судне Московского округа, сообщили Fishnews в Синодальном отделе по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ.

Руководитель юридической службы Московской Патриархии игуменья Ксения (Чернега), представляющая Патриаршее подворье, выступила с ходатайством о заключении мирового соглашения, определяющего шестилетний срок передачи объекта.

Росимущество и Росрыболовство поддержали ходатайство, а ВНИРО оставил вопрос о его удовлетворении на усмотрение суда, говорится в сообщении. Представитель Росимущества, кроме того, заявил, что совещания по вопросу заключения мирового соглашения в ведомстве уже начались, подчеркнули в Синодальном отделе.

Напомним, здание ВНИРО строилось в 1930-е годы специально для этого института. Однако выделенный под строительство участок находился на месте снесенного Алексеевского женского монастыря. При строительстве нового здания были оставлены старый фундамент и уцелевшая часть кирпичной кладки первого этажа Крестовоздвиженского собора, относящегося к монастырю. Это и стало основанием для подачи иска со стороны представителей Церкви с требованием о передаче здания ВНИРО на основании ФЗ «О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения».

В марте, отвечая на запрос СМИ, в Росрыболовстве заявили, что другого здания для Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии у ведомства нет.

Fishnews