05 июня 2017 года

Меры по защите океанов обсудят на площадке ООН

Участники Конференции ООН по океану, которая пройдет с 5 по 9 июня в Нью-Йорке, обсудят пути обеспечения жизнеспособности крупных водоемов Земли. По итогам переговоров будет принят план действий.

Ожидается, что на конференцию прибудут около 4 тыс. делегатов, в том числе около 80 глав государств и правительств, сообщили Fishnews в Центре новостей ООН. Напомним, что участники планируют обсудить в том числе чрезмерные объемы субсидий для рыбной отрасли, приводящие к перелову.

«Я уверен, что неделя в период с 5 по 9 июня будет очень продуктивной», - заявил председатель Генеральной Ассамблеи ООН Питер Томсон. Он отметил, что чрезмерная эксплуатация живых ресурсов моря, изменение климата и загрязнение океанов опасными для них веществами и отходами производственной деятельности представляют серьезную угрозу для морской среды. Питер Томсон подчеркнул, что глобальное потепление ведет к повышению температуры морской воды, подъему уровня моря и повышению кислотности океана, что создает дополнительную угрозу для морских фауны и флоры.

Председатель Генеральной Ассамблеи напомнил, что в рамках подготовительной сессии, состоявшейся в феврале, было объявлено о запуске в интернете «реестра добровольных обязательств» государств-членов ООН, предприятий, организаций гражданского общества и системы ООН в целом. Эти обязательства призваны содействовать защите морской среды, снижению уровня ее загрязнения и предотвращению повышения кислотности океана. Сейчас в реестр внесено 500 добровольных обязательств. Перечень послужит основой дискуссии, на конференции будет принят план действий по защите океанов.

Fishnews