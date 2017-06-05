05 июня 2017 года

Для определения веса живого краба готовят методику

Специалисты собирают информацию для выработки методики по учету краба, перевозимого в живом виде. Работы уже проведены по трем видам – синему крабу, крабам-стригунам опилио и бэрди, рассказал президент профильной ассоциации Александр Дупляков.

Напомним, что проблемные вопросы учета живого краба подняло в прошлом году бизнес-сообщество. В результате было принято решение подготовить методику, которая позволит упорядочить проведение мероприятий по контролю за объемами краба, транспортируемого в живом виде, с учетом биологических особенностей этого ценного биоресурса.

В настоящее время специалисты КамчатНИРО и ТИНРО-Центра выполняют работы по определению условий, которые обеспечат максимальную выживаемость при операциях по перевешиванию краба, а также учтут естественную отдачу гидробионтом воды, рассказал Fishnews президент Ассоциации добытчиков краба Дальнего Востока Александр Дупляков. Данные собираются на судах предприятий, входящих в состав объединения, и будут использованы при подготовке методики. Исследования выполнялись в весенний период непосредственно в районах промысла, во время переходов из районов лова в российские и иностранные порты, а также после сдачи продукции в зарубежных портах на бассейнах для передержки краба.

Работы уже проведены по трем видам крабов – синему, стригунам бэрди и опилио. В осенний период планируется осуществить исследования по другим объектам, в том числе камчатскому крабу, чтобы методика охватила все промысловые виды дальневосточных крабов.

Президент АДК также прокомментировал предложения науки о специальных конструкциях для определения веса или объема живого краба, в том числе емкостях с решетчатым фальш-дном. «Мы считаем, что этот подход является ошибочным», - заявил руководитель объединения. По его мнению, применение различных, технически сложных, конструкций вызовет лишь увеличение затрат предприятий и при этом не позволит точно определить объем или вес краба, как того бы хотелось. А при существующем конструктивном разнообразии судов, транспортирующих краба в живом виде, применение такого оборудования практически невозможно. В конце мая вопрос рассматривался на научно-консультативном совете по крабам и крабоидам и большинство членов НКС не поддержало предложения по емкостям с решетчатым фальш-дном, отметил Александр Дупляков.

По мнению эксперта, единственным точным методом определения количества краба, перевозимого в живом виде, является его прямое перевешивание. При этом в месте контрольных мероприятий должны быть созданы условия для осуществления таких операций, а также регламентирован порядок их проведения. Все это необходимо будет учесть в соответствующей методике, заявил руководитель АДК.

Fishnews